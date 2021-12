De no ser por la pandemia, Rachel Zegler habría tenido su momento decisivo en diciembre pasado.

Fue entonces cuando se suponía que la adaptación de Steven Spielberg de “West Side Story” ("Amor sin barreras") se estrenaría y presentaría al mundo a la estudiante de Nueva Jersey que respondió a un cásting abierto en Twitter y superó a miles en la competencia por el papel de María. Pero el destino tuvo otros planes.

Sin embargo, la actriz estadounidense de madre colombiana no pasó el 2021 exactamente esperando entre bastidores. De hecho, su agenda se llenó bastante rápido: fue seleccionada y filmó la secuela de “Shazam” y obtuvo el papel de Blancanieves para una nueva versión del clásico con actores reales y Gal Gadot de “Wonder Woman” ("La Mujer Maravilla") como la reina malvada.

“Ha sido un año de transición”, dijo Zegler, de 20 años, en una entrevista reciente por Zoom desde la casa de su familia en Clifton, Nueva Jersey. “Me salí de mi zona de confort”.

Y tan pronto como regresó de filmar “Shazam 2” en Atlanta, le llegó la hora de sumergirse en el circo promocional de “West Side Story”. Eso significó entrevistas, sesiones de fotos y muchas, muchas apariciones públicas y alfombras rojas, toda una novedad para ella.

“Mi primera alfombra roja fue la Gala del Met, lo cual se siente como un bautismo de fuego”, dijo Zegler. “Dije que sí y luego fue como que, ‘Oh, ahora tengo que ir y caminar por la alfombra y tropezar en las escaleras’, lo cual no hice, ¡y estoy muy orgullosa de eso! Pero sí, fue una locura”.

Por sus muchas habilidades, Zegler fue nombrada unas de las artistas revelación del año de The Associated Press junto con Damson Idris, Simu Liu, Rauw Alejandro, Adrienne Warren y otros.

Fue en la Gala del Met donde conoció a la estrella pop Lorde y le dijo cuánto significaba su música para ella. Para su sorpresa, Lorde, cuyo primer nombre es Ella, también sabía exactamente quién era Zegler.

“Me dijo: ‘Soy Ella. Es un placer conocerte'. Y yo dije: ‘Soy Rachel’. Y ella dijo: 'Oh, no, yo sé quién eres. Cantas, bailas, eres una triple amenaza. Estoy deseosa de ver tu película”, contó Zegler. “Me llevaré eso a la tumba”.

Algo similar le sucedió recientemente con Kid Cudi en los Premios CDFA de la Moda, y aunque Zegler no es alguien que se sorprenda con facilidad, le resulta al menos un poco surrealista ser reconocida de repente.

“Uno no se da cuenta del alcance hasta que está dentro”, dijo. “Y luego todas estas personas se te acercan, completos extraños se te acercan, y mucho de eso, creo, tiene que ver con el impacto de Steven en la industria y el mundo”.

Para ser justos, su vida ya había cambiado de rumbo significativamente en el momento en que Spielberg le dijo que había conseguido el papel hace tres años. Zegler no solo protagonizaría una propiedad icónica con un director legendario a la cabeza, sino que también sería la primera latina en interpretar el papel protagónico en una película importante. Estaba haciendo historia.

“Realmente pensé que nadie vería el video que envié (de prueba)”, dijo Zegler.

Su familia, dijo, está un poco abrumada. Ella es la bebé, después de todo. Pero trata de recordarles tan a menudo como puede que no sería “una persona emocionalmente estable y bien hablada” sin sus padres y su hermana.

“Están muy orgullosos, pero creo que a veces temen por mí”, dijo. “Es un momento aterrador. A veces yo me asusto”.

Zegler está realmente agradecida de haber tenido este año sabático para prepararse para su nueva vida bajo los reflectores.

“No sé cómo habría reaccionado a todo lo que está sucediendo en mi vida ahora mismo si no hubiera tenido un año para prepararme”, dijo. “Obviamente me sentí devastada cuando tuvimos que posponer un año, no sé quién no lo estaría. Pero mirando hacia atrás, la chica que era antes de que COVID moviera nuestra película 365 días completos no es la misma que te habla hoy”.

