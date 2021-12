of

LOS ÁNGELES (AP) — Damson Idris, un actor nigeriano criado en Inglaterra, se transformó en un astuto narcotraficante con acento de la costa oeste estadounidense en la popular serie de drama criminal de FX “Snowfall”.

Idris hizo sentir su presencia como Franklin Saint, un joven emprendedor de mentalidad callejera que fue educado en un vecindario de clase alta, pero que está decidido a meterse en el juego de las drogas para cuidar a las personas que lo rodean. Gracias a la aclamada serie, su popularidad ha crecido exponencialmente los últimos cuatro años.

Además de fungir como coproductor de la quinta temporada, que se estrena el próximo año, el gran papel de Idris le brindó oportunidades en otros proyectos televisivos como “The Twilight Zone” y “Black Mirror”, además de películas como “Farming” y “Outside the Wire” de Netflix, que protagoniza con Anthony Mackie.

“Es la base de mi carrera”, dijo Idris sobre “Snowfall”, cocreada por John Singleton, quien murió en 2019. La serie se centra en la génesis de cómo el crack se convirtió en una epidemia desenfrenada en los barrios pobres de Los Ángeles en la década de 1980.

“A veces, hablo como si ya tuviera 90 años y hubiera visto mi carrera”, dijo. “Es tan raro. Creo que en 40, 50, 60 años, la gente hablará y se referirá a (la serie) y dirá: 'Hombre, recuerdo cuando hizo eso y mira lo que está haciendo ahora'. Creo que es algo extraordinario. Me encanta por eso”.

Por el trabajo que definió su carrera, Idris ha sido nombrado uno de los artistas develación de 2021 por The Associated Press, junto a Rachel Zegler, Simu Liu, Adrienne Warren, Ruaw Alejandro y otros.

El actor nigeriano creció en Peckham, al sur de Londres, pero no sabía nada sobre la epidemia de drogas en Estados Unidos hasta que visitó Los Ángeles por primera vez y vio Skid Row, una zona empobrecida habitada por personas sin hogar. Se preparó tan bien para su audición, que dijo que Singleton no supo que era de Londres hasta “mucho más tarde en el proceso”.

Antes de su ascenso, dijo que Singleton le dio un consejo sobre humildad que todavía atesora.

“Todo persona a la que conozcas en tu camino hacia arriba, la encontrarás en tu camino hacia abajo, así que sé amable con todos”, dijo. “Es algo que estoy aprendiendo y dominando. Soy afortunado no solo de ser el protagonista del programa, sino también de ser un productor joven. Eso podría venir con mucho ego y humos subidos, pero en todo caso, ahora soy aún más amable con todos. Es algo que John me enseñó. Él empoderaba a la gente. Es algo que me esfuerzo por hacer. Aprendo mucho todos los días”.

Al prepararse para “Snowfall”, Idris dijo que su crianza en Peckham lo ayudó a identificarse con la difícil situación de la lucha de los negros en el centro sur de Los Ángeles.

“Hay tantas categorías que se correlacionan: desde padres solteros (y madres), pobreza, drogas, crimen, brutalidad policial y racismo”, dijo. “Definitivamente, siento en el Reino Unido que hay similitudes entre la cultura británica negra y la cultura afroamericana. Siento que mi educación me ayudó a comprender y tener empatía hacia las personas de ese estilo de vida en centro sur”.

Para Idris, hacer imitaciones ha sido su tarjeta de presentación desde que era niño. Su carrera comenzó sin saberlo cuando su familia lo hizo actuar frente a ellos.

"¿Recuerdas al comienzo de ‘Raw’ de Eddie Murphy cuando Samuel Jackson dice ‘Ese chico tiene talento’? Esa fue literalmente mi educación”, recordó. “No sabía lo que era actuar, pero estaba personificando a estas personas, desde Martin (Lawrence) en ‘Bad Boys’ hasta lo que sea desde que tenía 5 años”.

Idris, de 30 años, es parte de una larga lista de actores negros británicos que han tenido éxito en suelo estadounidense, como Idris Elba, Daniel Kaluuya, David Oyelowo y John Boyega. Dijo que la actuación está arraigada desde temprana edad en su cultura porque comienzan a ir al teatro de “bebés”.

“Creo que cuando los vemos en la pantalla, instantáneamente estamos atrapados porque sentimos una conexión”, dijo. “Es lamentable que ustedes no tengan la oportunidad de ver nuestras cosas también. La mayoría de las veces, cuando venimos aquí, los estadounidenses piensan ‘Oh, es todo té y bollos’. Creen que vivo al lado de la reina. No es así. Pero eso está cambiando”.

En el futuro, Idris dijo que le encantaría interpretar algún día a Eddie Murphy o Sidney Poitier en la pantalla y tal vez a un músico. Dijo que el próximo año será un momento crucial para su carrera.

“Mi carrera podría dispararse o yo devolverme a Peckham”, dijo en broma. “En 2022, estoy realmente emocionado de interpretar a muchas personas reales del pasado y producir”.