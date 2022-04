Anitta muestra su lado más dulce en “Versions of Me”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — En medio de los ensayos para su debut en el festival Coachella, Anitta conversa sobre “Versions of Me”, su álbum lanzado esta semana en el que canta en inglés, español y portugués, además de rendir homenaje a canciones clásicas como “La bamba” y “The Girl From Ipanema”.

Originalmente, Anitta se iba a presentar en el famoso festival de Indio, California, en 2020, pero la edición se canceló por la pandemia. Este año también hubo cambios en el cartel tras la cancelación de Ye (antes conocido como Kanye West). El concierto de Anitta iba a ser este sábado, pero se cambió para el viernes 15 de abril y tendrá una segunda presentación en el festival el viernes 22. A pesar de los ajustes y retrasos, la estrella brasileña estaba ansiosa y feliz porque finalmente llegaría el momento.

“Yo no esperaba estar ahí tan temprano en mi carrera... Claro, ya hace 12 años que estoy ahí haciendo esto, pero es un trabajo que internacionalmente es temprano”, dijo Anitta por videollamada desde California.

“Va a ser un concierto con mucha cultura brasileña, mucha mezcla cultural. Estoy trayendo muchas partes de Brasil que la gente todavía no conoce, los bailes, la música, las canciones. Para mí es una representatividad muy grande y todo mi país está loco, súper ansioso por ver el concierto... Es una felicidad”, agregó.

Los fans de Anitta en Brasil son verdaderamente entusiastas. Incluso han llegado a decir que la cantante debería postularse para presidenta.

“No, por Dios, es mucha responsabilidad”, dijo sobre esta idea. “Estoy para ayudar a mi pueblo en lo que necesiten”.

Adelantó que, en su concierto en Coachella, habrá mucho funk brasileño en el repertorio y que por un momento el festival se convertirá en una fiesta.

La idea, dijo, es “que la gente en el público se sienta como si fueran para Brasil y están ahí disfrutando de una fiesta brasileña”.

La presentación de Anitta coincide con el lanzamiento de su álbum “Versions of Me”, que debutó el martes. En su quinto disco de estudio, incluyó su éxito “Girl From Rio”, en el que hace un homenaje a la canción clásica brasileña “The Girl From Ipanema”, y también incorporó algunos versos de la clásica mexicana “La bamba” en “Gimme Your Number” con el rapero estadounidense Ty Dolla $ign.

“Es como una nostalgia buena de poder escuchar esta canción de otra manera", dijo la cantante. “Creo que la gente no lo espera... Esta versión de ‘La Bamba’ (es) súper joven y súper actual”.

“Es como lo que hicimos con ‘Girl From Rio’", agregó. "Traer una canción icónica de Brasil y poner ahí un hip hop, algo más moderno, más de ahora”.

Del álbum le gusta especialmente “Gata” con Chencho Corleone, una canción buena para perrear, dijo, aunque a su mamá le gustó más la canción con toques de los años 80 “Versions of Me”. Otro tema retro en el álbum es “Boys Don’t Cry”, cuyo video es el más reciente lanzado por Anitta.

“Cuando llegué al estudio yo quería hacer una canción que me trajera a mi época de adolescencia, en la que a mí me gustaba mucho el pop rock”, dijo sobre “Boys Don’t Cry”.

En la romántica “Love You” canta en inglés y en un tono más de diva pop, "un lado mío que la gente no conocía y no esperaba”, dijo Anitta. “Creo que de verdad va a sorprender a la gente... encontrarme así tan dulce”.

Una de las primeras canciones del álbum que lanzó es “Me gusta” con Cardi B y Myke Towers, en la que mezcla pagodão de Bahia con letras en español e inglés.

“Me encanta la mezcla cultural que tiene en esta canción”, dijo. “Cardi B es una persona increíble, Myke Towers también, él es un tipo súper buena onda”.

Para Anittta, “Versions of Me”, en el que también tiene como invitados a Saweetie y Afro B, es un reflejo de su personalidad y una ventana a todos los ritmos musicales que le gustan. Sin embargo, una de las metas que se fijó era que la mezcla sonara natural a pesar de la variedad.

“Soy una persona que me gusta cambiar mucho, me gusta decidir qué mujer voy a ser el día de hoy”, explicó. “Soy muy arriesgada, me gustan todos los tipos de música, soy muy ecléctica y creo que el álbum viene así... Esto es parte de quien yo soy de verdad y no estoy intentando hacer cosas sólo para llegar a mercados diferentes”.