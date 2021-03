CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

Open High Low Settle Chg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 661 661 643 643¾ —11¼ May 662½ 666¾ 647¾ 650¼ —10 Jul 653 656½ 640½ 642½ —7½ Sep 648 652½ 638¾ 640¼ —6 Dec 652½ 656¼ 643¾ 645 —5 Mar 656¼ 660 648¾ 650 —4½ May 648 649 645¼ 647¼ —2 Jul 631¾ 631¾ 625 625½ —2¼ Sep 632 633 626¼ 626¼ —1¾ Dec 633½ —2 Mar 635¼ —1¾ May 635 Jul 599¼ Est. sales 82,960. Fri.'s sales 99,741 Fri.'s open int 416,739 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 560½ 562½ 547 547½ —8 May 552¾ 554¼ 537 538¼ —9¼ Jul 540½ 542 526 527 —8 Sep 493½ 494½ 484¾ 485¾ —3¾ Dec 473¼ 474¾ 467¾ 468¾ —2 Mar 481 482¼ 475¾ 476½ —2 May 485 485¾ 480 480¾ —2 Jul 486¾ 486¾ 481½ 482¼ —1¾ Sep 441¾ 444 440¼ 442¾ +1¼ Dec 428 429 425 428¼ +1¼ Mar 435¼ +1¼ May 437¼ +1¼ Jul 442 +1 Sep 428¼ +1 Dec 416 418¾ 416 418¾ +1 Jul 430¼ +1 Dec 414¾ +1 Est. sales 254,817. Fri.'s sales 316,735 Fri.'s open int 1,810,927 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 374½ 374½ 358½ 373½ —3 May 363½ 367¾ 361 362¾ —2 Jul 360 361 358¼ 358¼ —2¼ Sep 332¾ —1½ Dec 330¾ —1¾ Mar 336¾ —1¾ May 337¼ —1¾ Jul 337¼ —1¾ Sep 337¼ —1¾ Dec 337¼ —1¾ Jul 337¼ —1¾ Sep 337¼ —1¾ Est. sales 475. Fri.'s sales 236 Fri.'s open int 4,290 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1415¾ 1422 1392 1392½ —12¾ May 1415 1422½ 1389½ 1391¼ —13 Jul 1402¼ 1408¾ 1379½ 1381 —10½ Aug 1358½ 1365¼ 1338 1339¼ —9 Sep 1274 1281¾ 1258¾ 1260½ —6 Nov 1229¾ 1237¼ 1215½ 1219¼ —3¾ Jan 1224¼ 1231¼ 1212¼ 1216¼ —1½ Mar 1194½ 1203 1186¼ 1192½ +2¾ May 1185½ 1193¾ 1179½ 1185¼ +4 Jul 1187 1190 1177½ 1182 +4¾ Aug 1162½ +3 Sep 1124 +2¼ Nov 1097½ 1102 1090 1095 +1½ Jan 1098 +1½ Mar 1097½ +1½ May 1097½ +1½ Jul 1098½ +1½ Aug 1095 +1½ Sep 1083 +1½ Nov 1042¾ 1042¾ 1040 1040 +1½ Jul 1040 +1½ Nov 1039½ +1½ Est. sales 191,230. Fri.'s sales 199,320 Fri.'s open int 849,038 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 51.75 51.75 50.59 50.77 —.57 May 50.20 50.62 49.05 49.23 —.71 Jul 49.04 49.53 48.06 48.24 —.56 Aug 47.63 48.19 46.89 47.03 —.44 Sep 46.28 46.79 45.62 45.75 —.35 Oct 45.13 45.64 44.53 44.63 —.34 Dec 44.58 44.94 43.86 43.95 —.36 Jan 44.38 44.46 43.55 43.61 —.33 Mar 43.62 43.96 43.17 43.22 —.30 May 43.22 43.44 42.86 42.91 —.27 Jul 43.21 43.23 42.65 42.69 —.23 Aug 42.32 —.23 Sep 41.78 —.24 Oct 41.05 —.25 Dec 41.38 41.38 40.79 40.79 —.29 Jan 40.79 —.29 Mar 40.79 —.29 May 40.79 —.29 Jul 40.79 —.29 Aug 40.79 —.29 Sep 40.79 —.29 Oct 40.79 —.29 Dec 40.79 —.29 Jul 40.79 —.29 Oct 40.79 —.29 Dec 40.79 —.29 Est. sales 92,795. Fri.'s sales 107,471 Fri.'s open int 472,058, up 111 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 427.10 427.90 420.00 420.20 —3.00 May 425.00 427.20 417.80 418.30 —3.10 Jul 422.20 424.30 415.60 416.10 —2.60 Aug 411.20 412.40 405.10 405.40 —1.90 Sep 397.80 399.00 392.20 392.60 —1.70 Oct 384.30 385.10 379.30 379.90 —1.40 Dec 380.50 382.70 376.60 377.80 —.70 Jan 377.40 379.10 374.00 375.20 —.30 Mar 367.00 370.00 365.60 367.40 +1.40 May 364.80 366.10 362.50 364.90 +2.20 Jul 365.20 365.70 364.30 364.50 +2.30 Aug 360.60 +2.30 Sep 353.30 +2.30 Oct 345.60 +2.30 Dec 342.50 344.60 342.50 344.00 +2.30 Jan 343.00 +2.30 Mar 343.20 +2.30 May 343.20 +2.30 Jul 345.10 +2.30 Aug 345.10 +2.30 Sep 343.60 +2.30 Oct 343.60 +2.30 Dec 341.00 +2.90 Jul 341.00 +2.90 Oct 341.00 +2.90 Dec 341.00 +2.90 Est. sales 69,670. Fri.'s sales 96,680 Fri.'s open int 407,422