CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 665 669 649 650¾ —11¾ May 667¾ 672 653 655½ —9¾ Jul 650½ 655½ 640¼ 643¼ —6½ Sep 646¾ 652½ 638½ 641¾ —5¾ Dec 653 657 643¾ 647¼ —5 Mar 654½ 661¼ 649 652 —5 May 645 648 645 646½ —3¾ Jul 627¼ 634½ 623 626 —2¾ Sep 629¾ 632¾ 627¾ 627¾ —2 Dec 634¼ —2½ Mar 636 —2 May 634 —2 Jul 600 600 597½ 597½ —2¼ Est. sales 143,146. Thu.'s sales 174,998 Thu.'s open int 444,479, up 4,480 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 549¼ 555½ 540¾ 542¾ —7½ May 548 555 540½ 541¾ —7¼ Jul 537¾ 545 531½ 533 —6 Sep 481¾ 489½ 479¾ 481¾ —1¾ Dec 459 466½ 457 460 +¾ Mar 466 473½ 464¼ 467¾ +1 May 468¾ 476½ 468¾ 471 +¾ Jul 470½ 477¼ 470½ 472 +¾ Sep 434½ 437¾ 434¼ 434¼ +1¾ Dec 422 428½ 421½ 424½ +1¾ Mar 435 435 431½ 431½ +1¼ May 435 +2 Jul 438¼ +1 Sep 425½ —1¾ Dec 419¾ 420 416¼ 416¼ —3 Jul 419¾ —3 Dec 412 —3 Est. sales 306,024. Thu.'s sales 273,082 Thu.'s open int 1,978,076, up 17,530 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 354¼ 357 345¼ 348½ —4¾ May 360 362½ 351¼ 353½ —6¼ Jul 357½ 357½ 348¼ 349½ —5¼ Sep 326 326 324½ 325¾ — ½ Dec 326¼ 326¼ 316¼ 324 +½ Mar 323 —1¾ May 323½ —1¾ Jul 323½ —1¾ Sep 323½ —1¾ Dec 323½ —1¾ Jul 323½ —1¾ Sep 323½ —1¾ Est. sales 771. Thu.'s sales 600 Thu.'s open int 4,579, up 91 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1376¼ 1388¾ 1366½ 1377¼ +2¼ May 1378¼ 1391 1368 1380 +3½ Jul 1364¼ 1378½ 1356½ 1367¾ +3 Aug 1322 1336 1315½ 1327½ +5¾ Sep 1230¼ 1247½ 1226¼ 1242¾ +10 Nov 1186¾ 1202 1180 1196¼ +9¾ Jan 1182 1196 1176¼ 1190½ +9½ Mar 1155½ 1168 1152½ 1162¾ +7½ May 1146¾ 1159½ 1143½ 1155¾ +7 Jul 1144¼ 1157 1143½ 1153¼ +6½ Aug 1134¼ +5¼ Sep 1102½ +5¼ Nov 1074 1085 1071 1080½ +5½ Jan 1073 1082 1072¾ 1082 +5 Mar 1081½ +5 May 1081½ +5 Jul 1082½ +5 Aug 1079 +5 Sep 1077 +3 Nov 1044 1044 1043¾ 1043¾ +3 Jul 1043¾ +3 Nov 1043¼ +3 Est. sales 188,473. Thu.'s sales 218,635 Thu.'s open int 913,868 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 46.91 47.85 46.56 47.55 +.64 May 46.27 47.18 45.92 46.89 +.64 Jul 45.57 46.36 45.17 46.10 +.62 Aug 44.56 45.30 44.49 45.10 +.59 Sep 43.53 44.20 43.44 44.04 +.58 Oct 42.61 43.34 42.47 43.17 +.54 Dec 42.11 42.83 41.90 42.65 +.50 Jan 41.64 42.44 41.64 42.38 +.50 Mar 42.11 42.14 41.85 42.07 +.47 May 41.63 41.79 41.61 41.76 +.44 Jul 41.55 41.74 41.40 41.55 +.41 Aug 41.20 +.41 Sep 40.74 +.41 Oct 40.08 +.36 Dec 39.35 40.06 39.35 39.83 +.37 Jan 39.83 +.37 Mar 39.83 +.37 May 39.83 +.37 Jul 39.83 +.37 Aug 39.83 +.37 Sep 39.83 +.37 Oct 39.83 +.37 Dec 39.83 +.37 Jul 39.83 +.37 Oct 39.83 +.37 Dec 39.83 +.37 Est. sales 122,326. Thu.'s sales 128,962 Thu.'s open int 515,121, up 8,768 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 427.10 430.00 423.70 424.30 —1.60 May 426.20 429.50 423.00 423.60 —1.40 Jul 423.50 426.10 419.70 420.30 —1.60 Aug 408.70 412.50 407.00 407.70 —1.00 Sep 392.10 396.50 391.90 392.80 +.40 Oct 376.40 380.80 375.70 378.20 +1.40 Dec 374.20 378.00 372.20 375.20 +1.50 Jan 369.70 372.60 369.70 371.30 +1.40 Mar 363.70 363.70 360.50 360.80 +.70 May 360.50 360.50 358.10 358.10 +.50 Jul 359.20 359.50 358.00 358.00 +.50 Aug 354.60 +.10 Sep 349.60 +.10 Oct 341.20 —.90 Dec 342.60 343.00 339.90 339.90 —.90 Jan 338.70 —1.10 Mar 338.90 —1.10 May 338.90 —1.10 Jul 340.80 —1.60 Aug 340.80 —1.60 Sep 339.30 —1.60 Oct 339.30 —1.60 Dec 338.20 —.90 Jul 338.20 —.90 Oct 338.20 —.90 Dec 338.20 —.90 Est. sales 91,147. Thu.'s sales 75,763 Thu.'s open int 418,123