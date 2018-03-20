Wilton High School second quarter honor rolls

High Honors
Seniors
Maria Alonso Alvarez, Tor Anders Aronson, Julia Lee Ballentine, Alexandra Mary Bazarian, Andrew J. Beecher, Cameron Hollis Berg, Jake Lukasik Beshlian, Rebecca Chance Blair, Taylor Ann Burke, Nicole Adara Case, Isabel Lamoureux Casiraghi, Francesca Ann Cawley, Christopher Joseph Colbert, Kevin William Connolly, Alexandra Elise Curtin, Adriana Adele Curtis, Adrian Cole DeSimone, John Joseph Erardi, Ryan Keever Ettie, Christian Richard Haase, Tate Lyn Harmon, Ashleigh Press Hawthorne, Claire Adelaide Healey, Jessica Esther Highland, Jonah William Hirsch, Eleanor Grace Hoch, Lydia Claire Ward Hoffman, Natalie Amanda Ivanov, Sophia Analee Kaplan, Cara Patricia Kilmartin, Alexander Craig Kobsa, Nicholas Philip Koleszar, Carlisle Ann Lattimer, Elizabeth Lynch, Megan Isabelle Lynch, Kyle Adam Maatallah, Finn Michael Maloney, Emilie Anne McCann, Emmerson Claire McClintock, Morgan Ayn McCormick, Michael Patrick McElroy, Owen Scott McKessy, Sophia Isabelle Mercado, Alexa Simone Nichols, Eve Beatrice Ogdon, John Colcord Perry, Brendan Martin Quinlan, Sophie Skyler Lattig Roberts, Mia Anne Ruefenacht, Ishani Dharmesh Shah, Tyler William Smith, Kennedy Anne Snyder, Victoria Nancy Soule, Adriana Victoria Sudano, Erin Kelsey Sweeney, Benjamin Scott Teolis, Luke Francis Terradista, SibhiNandan Thirumal Kumaran, Mary Amelia Thomas, Emily Lillian Torkelsen, Patrick Murray Verrilli, Matthew D Villa, Duncan Thomas Vogel, Michael David Wallace, Albert Neil Wei, Emma Riley Westerholm, Alec Michael Ziluca, Chloe Elizabeth Zimmermann
Juniors
Andrew Daniel Abi-Karam, Purab B. Angreji, Grace Marie Bronner, Madeline Grace Burke, Hallie Joelle Chabrier, Eleanor Paige Christman, Arisa Charlize Cowe, John Robert Cromwell, Dilshad Bomi Dinshaw, Alexander Eustace, Kyra Elizabeth Fanelli, Devin William Filaski, Gerri Elizabeth Fox, Yanny Garcia, Ryan Joseph Gehrlein, Jayna Lynn Gumins, Nancy Corcoran Healy, Drew Reddington Herlyn, Julianna Theresa Hume, Anna Ines Iorfino, Alyssa Leanne Jarrett, Meryl Criswell Kaduboski, Amol Mangesh Karandikar, Lily Grace Kepner, Isabella Cano King, Nicholas Alexander Koenigsberger, Nicholas Patrick Kronenberg, Griffin Dee Lesica, Alex Ming Li, Amber Xin Li, Ryan Timothy Looney, Chloe Emma Mandel, Cate Mary McCabe, Julia Elizabeth Morneau, Lily Melissa Motyka, Daniel Navio Ottavi, Allisandra Mary Passaniti, Kyle Tyler Phillips, Zareen Syeda Reza, Jonathan Harwood Ricketts, Emma Eve Rothkopf, Madison Hanh Schattenfield, Kace Durland Stewart, Andrew Joseph Tsantilas, Rachel Kantor West, Taylor Elizabeth White, Anthony David Wilcox, Brandt George Williams, Angela X. Xie, Elizabeth Celia Yoon, Tyler Andrew Zengo, Sylvia Yiting Zhao
Sophomores
Elana Margo Alber, Emma Grace Babashak, Khrystyna Ihorivna Barska, Alexandra Marie Bartels, Nicole Rose Beecher, Lara Elizabeth Burke, Katherine Renee Buse, Elizabeth Loring Cameron, Anthony Nikolay Cascello, Devyn Kathleen Casey, Lillian Gifford Casiraghi, Evan Michael Charney, Anna Kathleen Clark, Ashleigh Marin Coltman, Cassidy Teagan Costello, Stella Bradshaw Crowther, Thomas James Czick, Dalton Carter DiCamillo, Callahan Morgan Drake, Jake David Farnworth, Kirsten Jeannette Finnecy, Devan Antonio Flores, Emma Cecilia Geitz, Kyle David Gordon, Ryan Christopher Healey, Maden Jascha Riley Herve, Caroline Coogan Hess, Jeffrey Jiaju Huang, Larry Jiajun Huang, Navod Jayawardhane, Dineth Rochana Karunamuni, Johanna Liangfang Bradley Knox, Alexander Koutsoukos, Macy Grace LeBeau, Erik Gregg Lebek, Noah Greyson Levi, Justin Brett Lipper, Amy Malburg, Liam Langan Mannix, Paul William Martines, Wictoria Matuk, Niamh Robin McCarthy, Liam Brian McGovern, Zachary Constantine Muraskin, Tara Geralynn O’Donnell, Andrew Harris Patnaik, Madeline Alexandra Pennino, Paula Perez Pelaez, Sophie Jane Peterson, Rishabh Raniwala, Bianca Nicole Reuter, Victoria Hatton Richards, Anthony William Saldutti, Avi Sardana, Andrew Blake Saumier, Alexander Lee Schestag, Sara Azure Schneidman, Maeve Ann Sexton, Anna May Sherman, Zachary George Sherman, John Pascal Shiller, Trevor John Silvia, Eleanor Mazurie Simmons, Rohit Pankaj Singhal, Juliette Zubin Sinor, Cole Patrick Stefan, Cole William Stephenson, Alexander Thaddeaus Stepnowsky, Sophia Angelina Sudano, Madison Castelli Tomas, Harrison Maxwell Tucker, Matthew Emerson Vogel, Kathryn Mccarthy Walsh, Parker David Ward, Claire Nicole Wilson, Anna Beatrice Yoon, Jake Trent Zeyher, Michael Peter Zizzadoro
Freshmen
Zachary Elias Abud, Connor Stephen Allen, Melissa Arenas, Mitchell Alden Bakken, Stephanie Claire Baptista, Michael John Basanese, Olivia Katherine Becraft, Michael Sheridan Biondo, Lilly Curran Byrnes, Cameron Johnston Cagenello, Grace Anne Cahill, Emma Katherine Caldwell, Alexander Grant Cameron, Ashley Carol Carbonier, Cameron Jei Case, Alexis Tatiana Castaldi, Piper Mccaffrey Chase, Roen Marcus Crameri, Leah E Cundiff, Christopher James Drummond, Mary Elizabeth Emerson, Hallie Anderson Farrell, Kayla Grace Fernandes, Brielle Margaux Flavin, Lily Sarah Gibbons, Joshua Grey Grass, Caitlin E. Greeff, Ayla Ray Elisabeth Hall, Jack William Hall, Miranda Danielle Hancock, Kira Skye Howard, Cole Nathan Iannuzzi, Lindsey Elizabeth Jarrett, William Thomas Jarvie, Michael Ahern Kepner, Benjamin Jacob Kesselman, Matthew Alexander Koleszar, Everett Griffin Lee, Margaret Townsend Kang-Le Likly, Jeremy Matthieu Lucas, Ryan Mccarron Lynn, Trevor William Lynn, Caroline Grace Mahony, Rosemary Irene Martin, Trevor Joseph Martines, Ryan James McElroy, James Patrick McKiernan, John David McMahon, Erin Elizabeth McMorris, Logan G. Meehan, Lily Chapel Mikita, Matteo Joseph Morello, Samantha Catherine Nichols, Luke Jordan O’Neill, Christina Rosemarie O’Sullivan, Michael Pien, Anastasiya Pshyk, Sophia Ramirez, Clare Suzanne Rizzo, Michael Lars Roberts, Jack Donald Rosen, Max Frederic Rothkopf, Daniel Sorush Sadegi, William Paul Shain, Casey Shu, Rachel Susanne Slater, Charlotte Grace Stevenson, Julia Swierczynska, Nina Ann Sylvester, Isabelle Caroline Szabo, Lauren Rose Travers, Jacqueline Lily Umphred, Adarsh Paul Varghese, Bronwyn Nancy Walsh, Nathan Guangyi Wang, Madeline Claire Wecker, Christopher Chengze Zhou,
Honors
Seniors
Sophie Laurent Ackerman, Julian Thomas Alber, Harvey D. Alexander, John Michael Amato, Matthew Kervick Arrix, Nathalie Axel, Dylan Edward Bayer, Andrea Cristina Benalcazar, Anne Elyse Beneventano, Alyssa Rose Bivona, Tyler Jacob Bluestein, Rachel Anne Boal, Julia Anne Bonnist, Jenna Mackenzie Brameier, Antonio Mario Brancato, Elizabeth Ann Breslin, John Mckinlay Brown, Jason Chenguang Cai, Evan James Carpenter, Hannah Quyn Carter, Rachel Jean Castaldi, Christopher Louis Chabrier, Daniella Mariel Chavez, Lauren Ann Chiappetta, Anna Elizabeth Cocoros, Olivia Brette Collender, Shelby Elizabeth Connor, Julianne Nicole Cooney, Elizabeth Grace Costello, Mackenzie Melissa Cote, Margaret Tara Cummins, Meghan Anne Cunningham, Michael Andrew Cunningham, Scott Patrick Cunningham, Victoria Jane Curley, Andre Phillip Batista Dacosta, Joel Darkwah, Liam Clemente DeFelice, Peter Delfeus, Erin Kennedy DelliSanti, Caroline Elizabeth Denneen, Jackson Connelly Dill, Jack Thomas DiNanno, Richard Kingsley Dineen, Nicole Diane DiRocco, Matthew James Dormer, Paisley Alexis Eagan, Sydney Nicole Elia, Maya Antoinette Fazio, Delaney Grace Fellows, Emily Ann Ferencz, Daniel John Fitzgerald, Jake Hunter Florio, Taylor Rae Floyd, Timothy Carl Foley, John Edward Fung, Ryan Christopher Gabriele, Liam Zakar Gany, Lauren Madeline Gardner, Lindsay Summer Gildersleeve, Emory Stevenson Goodwin, Colleen Anne Graham, Eva Marie Greco, Johanna Kathleen Griep, Claire Elizabeth Gulbin, Kaylynn Gunzy, Evan Donald Helman, Max Sho Hirose Helman, Jessica Elizabeth Hendry, Robert Alexander Hermann, Alexa Renee Hirn, Caroline Grace Hoffman, Chloe Melanie Hornby, Michael James Hueglin, Katherine Beatrice Jankowski, Natalia Jankowski, Justin Peter Kelly, Monique M. Kern, Emily Danielle Kesselman, Lindsey Lee Kuczo, Nicholas James Kupersmith, Zoe Rich Lash, Nicole Katherine LaVorgna, Madeline Agnes LeBeau, John Patrick Lewis, Charles Samuel Li, Kelsey Jane Locher, Benjamin James Lucas, Samantha Jules Liwanag Macalino, John Arthur Maggio, Lydia Marie Manuel, Finnegan Cole McGovern, Caleigh Grace McMorris, Brenna Catherine McPhee, Marjorie Ellen McWilliams, Megan Marie Meyer, Caitlyn Williams Moody, Devin Elizabeth Moore, Alyssa Erin Murphy, Joseph Robert Murtha, Morgan Ciena Nadel, Isabel Grace Najah, Michal Chava Ninyo, Kazuma Nobumoto, Andrew Phillip Noonan, Alia M O’Neill, Matthew Albert Olson, Anna Maria Lampe Onnerud, Madeleine Dupree Pagliaro, Madison Daly Paradis, Matthew Thomas Pasiuk, Benjamin Michael Pellicano, Covadonga Perez Pelaez, Amanda Jane Perry, Ryan Thomas Peterson, Sophie Louise Phelan, Katherine Athena Psaltos, Alexander James Pykosz, Vivian Rose Quinlan, Abigail Lauren Reber, Ethan Julian Reichgut, Katherine Ann Reid, Nicholas Anthony Rende, Lauren Grace Robertson, Sommer Lynn Rogg, Dominic Stephen Romeo, Emma Gloria Rosen, Maria Lynne Saldutti, Stephen G. Sandor, Kyle Jonathan Saxon, Benjamin James Schmitt, Camryn Karen Sell, Riley James Sexton, Mary Statler Shay, Kyle Joseph Shifrin, Rithwik Subramaniam Shivram, Brendan John Skewis, Amanda Wilkinson Smith, Ryan Christopher Soltis, Bradley Michael Spiewak, Robert F Stanzione, Christopher Paul Sweeney, James William Sweeney, Nicholas Alexander Sylvia, Jessica Patrice Tambascio, Addie Elizabeth Tanzman, Spencer Anderson Thors, Gabriella Marie Tomas, Richard Matthew Tomasetti, James Killian Trentos, Emily Catherine Tully, Madeleine Larraine Tupper, Emily Anne Underwood, Emma Catherine Vail, Matthew Paul Vissicchio, Claire Helen Vocke, Peter R. Vogric, Emily Bennett Walden, Kelly Anne Wang, Molly Schroder Ward, Michael Rudolf Wehrli, Jason Murphy Welch, Alison Fraine Wenman, Elisabeth Spohn Wenman, Caroline Marie Wilson, Samuel Pearson Wright, Jason Yunhan Xie, Zachary Matthew Zeyher, John Thomas Zizzadoro
Juniors
Gaston Alexander Acosta-Rua, Clayton Edward Adams, Connor Wilhelm Adams, Christian Dennis Anastos, Michael Thomas Angerame, Emily Nicole Assef, Stephen J. Batter, Emmanuel Bazile, Hannah Christine Belanger, Nicholas E Benalcazar, Phoebe Zosia Beshlian, Ryan Douglas Biberon, Joseph Jack Bohacs, Olivia Jewel Borden, Grace Antonina Bracken, Hannah Jewel Bracken, Colleen Elizabeth Brady, Kyle Christopher Brody, Jessica Elizabeth Brown, Andrew Joseph Bucciero, Anthony Christopher Calderone, Sean Edward Carlson, John Anthony Cassone, Kimberly Taylor Castano, Anthony Michael Catino, Brianna Faith Catino, John Thomas Caty, John Timothy Choinski, Victoria Mischelle Choinski, Robin Noelle Clasby, Caroline Elizabeth Coffey, Chase Powers Connolly, Cortney Louise Connolly, Brendan Barrett Connor, Henri Paul Connors, Thomas James Costello, Tyler James Daher, Zachary Bruce Dedrick, Alexandra Rose Dejana, Olivia Faith Dexter, Morgan Elizabeth Dill, Dean Carl DiNanno, Devon Jane Dooley, Aidan Thomas Doran, Connor Bowman Drake, Emma Elizabeth Driver, Audrey Brooke Elsberry, Conrad Richard Emerson, Max Julius English, Joshua Garrett Farhi, Kristen Nicole Farmer, Juliana Suzanne Fastiggi, Margaret Catherine Fiesel, Sean Mikhail Flanagan, Quinn Annette Fleming, Molly Frances Foster, Delia Rae Freliech, Luke Marcous Gowargy, Matthew Joseph Graham, Benjamin David Grass, Jayne Marie Guglielmo, Adam Edward Harley, Evan Mcleod Harley, Liela Olive Hastings, Theodore Armas Hattenbach, William Eric Holmquist, Samantha Elise Huffman, Benjamin Louis Iannuzzi, Peter Dominick Iorfino, Liam McCoin Jenkins, Ye Jin Jeon, Katherine Chase Johnson, Matthew Taylor Johnson, Bianca Stephanie Juca-Quito, Ava Karen Kaplan, Lily Ellen Kealy, Tatum Marjorie Kelly, Andrew Robert Kelso, James Bryant Kineon, Matthew Cano King, Alexis Kayla Kiss, Marguerite Frances Koch, Ian Kolupaev, Jayne Daisy Konatsotis, Shanna Giangrande Kosar, Christopher Andrew Lancaster, Clayton James Latone, Arden Phoenix Lee, Taylor Livingston Loud, Quinn Leigh Lupton, Madelyn Rose McCaghey, Liam Patrick McCarthy, Mackenzie Reagan McCormick, Hannah Rose Mikita, Valentina Montalbano-Beqiri, Leah Eunkyung Moore, Julia Nicole Morano, George Aidan Murphy, Henry Stowell Murphy, Juliana Faith Musilli, Alexandra Vandenburg Myers, Sonali Riya Nagpal, Matthew David Newfield, Reed Davis O’Brien, Jessica Melanie Olin, Emily Jane Paradis, Alexander Charles Pica, Dylan William Pojano, Anna Victoria Rava, Grace Elizabeth Rava, Kaitlin Eva Reif, Grace Elizabeth Rizzo, Jacob Preston Robb, William Augustus Ronk, Zachary Michael Rossi, Julia Sophia Rothstein, Shannon Grace Rowe, Avery Elizabeth Rowland, Cyrus Sam Sadegi, Andrew Finneran Santacroce, Elizabeth Anna Scaperotta, Ryan John Schriber, Maxwell Samuel Schwartz, Joseph Louis Seaman, Kate Burns Seelert, Andrew Lucas Senneff, Shikha Dharmesh Shah, Rebekah Darby Sherwood, Julia Elisabeth Skillin, Carly Rae Smith, Quinn Rose Reagan Robin Smith, Eliza Ripp Snyder, Cooper Julia Spezzano, Annika Devi Srivastava, Erika Christine Stang, Jake Samuel Stein, Katherine Campbell Stevenson, Sophia Rose Strazza, Isabella Valentina Stubbs, Carly Parks Sullivan, Liam Thomas Sullivan, Samantha Rose Tait, Hannah Elizabeth Taylor, August Euclides Theoharides, Emerson Maximillian Thors, Christopher Patrick Tienken, Anna Lauren Travers, Caroline Marie Troy, Brian Tsui, Hope Lea Ullman, Maxwell James von Bartheld, Bridgette Rosamond Wall, Natalie Hartford Wallon, Maggie Mccarthy Walsh, Emma Louise Walter, Christian Michael Weber, Emily Catherine Welch, Karli Jacklyn Williams, Rachel Grace Wilson, Sara Emily Wiltshire, Ryan Stein Wood, Matthew James Woods, Micaela Garling Yee
Sophomores
Estelle Foster Bam, Karolina Barabash, Alexander Batrak, Sarah Anne Belcher, Tyler Anthony Blain, Jackson Thomas Boffey, Emily Jene Bostwick, Anna Katherine Breen, Sebastian Christopher Buis, Brynn Harnett Burke, Patrick Joseph Burke, Alexander James Buse, Domenico Luciano Caratozzolo, Michael James Cassara, Anusha Murali Chegu, Kiri Alana Clancy, Kayla Michelle Cohen, Lauren Nicole Cooper, Maria Elizabeth Cox, Austin Lawrence Crowell, Patrick Casey Cummins, James Maximus Curto, Julia Czajowski, Josh Kojo Darkwah, Leo Mark DiGiorgio, Patricia Veronica Dineen, Sarah Kathleen Dodman, Brian Brendan Dolan, Matthew Kevin Dooley, Hailey Elizabeth Downey, Maxwell Alan Downing, Hunter Mclean Driscoll, Mary Hope Edgerton, Veronica Jacquelyne Fahs, Emma Virginia Amy Famous, Grace Dunbar Farrell, Maya Farrell, Danielle Nicole Favarolo, Jake Luis Fernandes, Matthew James Ferro, Cassandra Nicole Foley, Kevin Lee Fung, Camilo Galeano-Mejia, Emma Julia Gardner, Anthony Gili, Brett Matthew Gilman, Katherine Molly Ginsburg, William Tiffin Gioffre, Olivia Madison Gladstein, Francesca Plessmann Goncalves, Isabel Eugenia Gouveia, Dean Thomas Griffin, Megha Gupta, Lyla Elizabeth Hage, Olivia Nicole Hahn, Alexandra Nicole Harris, Christian Scott Harris, Brian Edward Hartz, Kayla Margaret Heber, Amanda Maclean Heffernan, Cooper Bennett Heinemann, Christina Eileen Henesy, Robert O’gara Hickey, Ellen Claire Holmquist, Jubair Dhrubo Huq, Kyle Michael Hyzy, Alexandra Iordanova Iotzova, Nicholas Alexander Ivanov, Rushil Dev Jha, Campbell Miller Johnson, Megan Elizabeth Kaeyer, Regan Edward Kahal, Madeline Ann Kalin, Emma Kantor, John Patrick Kauffman, Ryan Nicholas Kauffman, Danielle Nicole Keen, Matthew Mark Kelly, Sadie Mabel Kinnersley, Brandon Joseph Kirincich, Philip Edward Klinga, Isabel Natalie Klink, Isabella Koziol, Brady Joseph Kuczo, Matthew Robert Kurtz, Taylor Rose LaMantia, Lucia Amelia Lampard, Meghan Bradley Lane, Ethan Jason Leinberger, Jackson Sheridan Lent, Benjamin Alfred Leung, Delaney Joy Liston, Nancy Anne Lynch, William Joseph Maggio, Suzanne Nicole Malburg, Seamus Anthony Masone, Peyton Sara Matik, Kelly Ann McGovern, Thomas Michael McHugh, Liam Patrick McLaughlin, Megan Paige McNamara, Claire Elizabeth Meany, Trisha Nitin Mhatre, Griffin Richard Morris, Manvitha Mullapudi, Rachel Elizabeth Nadel, Jordan Driss Najah, Claudia Horah Nanez, Jack Horah Nanez, Ria Narula, Caitlin Ann Nichols, Gabriella Claire Nisco, Teresa Susan Nobles, Hannah Corynn Noonan, James Gerald O’Brien, Maxwell James Oliver, Katie Ann Oliveri, Lauren Kennedy Owens, John William Parrotta, Tate Elizabeth Paulson, Drew William Phillips, Dominick Michael Polito, Sean Fairfax Purdy, Zoe Frances Rappaport, Aaron Vincent Robertson, Connor Jude Roche, Maria Emilia Romo, Kristine Marie Santana, Jack Joseph Savarese, Alexander Miles Saxon, Jordan Ian Sayewitz, Damien Frank Schmidt, Anastasia Helene Schroeder, Lilly Esther Sciarretta, Maud Catherine Seymour, Nicholas John-Thomas Sheehan, Kate Elizabeth Shouvlin, Carter Elizabeth Siegel, Andrew Michael Smith, Nathaniel James Snyder, Sean Edward Soltis, Dante Joseph Stella, Brodan Henry Streety, Vignesh Subramanian, Caitlin Riley Sullivan, Daniel Reilly Reilly Sullivan, Tabitha Anne Sullivan, Teagan Grace Sullivan, Sasha Lyn Sypher, Remi Tyler Taubin, Evan Dimitrov Timnev, Kailey Mae Titus, Christopher Tovar, Andrew Wyatt Travers, Steven Michael Tuin, Connor Uitterdijk, Brandon Christopher Vitarelli, Nadia Voravolya, Tucker Kennedy Walden, Olivia Carys Waldron, John Patrick Walsh, Nishant Jagan Wangneo, Zara Caterina Wiest, Tyler Jeffrey Wilkinson, Marra Angelina Woodring, Solomon Lloyd Wozniak Bendremer, John Arthur Young
Freshmen
Brycen Stewart Addison, Kyle J. Aleksiejczyk, Simon Stewart Alexander, Sarah Marian Allam, Jacob A. Arnowitz, Chase Alexander Autore, Sarah Marie Bates, Pierce Aleksandr Bazewicz, Nicholas Michael Beck, Conor David Bendett, Anika Nandini Bhagavatula, Natasha Louise Blinder, Jackson Achilles Boccanfuso, Isabelle Zoe Braten, Robert Windate Brichkowski, Adam Jones Brophy, Troy Justin Bucciero, Rachel Elizabeth Calabrese, Emily Megan Castano, Alessia Marie Cawley, Helen Ava Cherichetti, Ellen Violet Chiappetta, Mason John Chrabolowski, Brian Christopher Cipri, Alexander Richard Cocoros, Jennason Lee Cole, Kathleen Jean Condos, Kathryn Alane Corrigan, Charlotte Belle Cozzens, Matthew R. Cunningham, Emily Victoria D’Onofrio, Shelby Jane Dejana, Victoria Irene DiRocco, Hailey Marie Dube, Aiden James Duff, Joseph Killian Eagan, Clara Jane Edgecomb, Parker Joseph Etzbach, Matthew Richard Farago, Edward Joseph Fasano, Sydney Anne Feldman, Sophia Heping Flaim, Matthew Evan Foreman, Victoria Lucia Fox, Chloe Reese Funtleyder, Sarah Elizabeth Gassel, Brooke Anna Genovese, Simona Nicole Gheorghe, Charles Alexander Gilchrist, Peyton Leigh Gildersleeve, Timothy Charles Grace, Erica Noelle Graef, Max Jacob Greenberg, Eleanor Anne Greene, Caroline Olivia Gruseke, Daniel Joseph Gruseke, Michael Brian Gruseke, Jonathan Asamoah Gyan, Leila Sara Hashemi, Charles Herbert Hastings, Connor Jonathan Healey, Rory O’donnell Hess, Lexi Kate Hine, Daniel William Hong, Kevin Hu, William Mccaw Hughes, Sebastian James Hunt, Jeeshan D. Huq, Neel Venkatraman Iyer, Aidan Carroll Jasinski, Alexander Charles Jelilian, Janet Madeleine Johnson, Christopher Joseph Jones, Maxwell Milton Jones, Dean Criswell Kaduboski, Evan Kauh, Claire Rose Kedzierski, Mairead Fitzgerald Kehoe, Robert Jackson Kelly, Tyler Michael Kennedy, Ian Cornell Kineon, Catalina Cano King, Ashley Roberta Klancko, Gabriel Thomas Koleszar, Meghan Lynn Koziolkowsky, Pauline Claire Kriger, Alexander Joseph Laflamme, Jacob Thomas Lash, Brooke Haven Latone, Hannah Penelope Levy, Hannah Rose Lifrieri, Ryan Harris Link, Luo Andre Long, Hailey Rose Looney, Caroline Emma Luciano, Olivia Eleanor Magazino, Alexandra Lauren Magnusson, Maximus Mannino, Shane Michael McCaghey, Cory Anne McCullough, Jane Hamilton McKenna, Kathleen Anne McMorris, Macaire Judith McNamara, Esteban Melendez, Alexa Katharine Michael, Riley Elizabeth Milhoua, Matthew Neil Murphy, Rebecca Katherine Murphy, Abigail Meiyun Nevins, Nathaniel Spencer Newcomer, Quinn Patrick O’Connor, Mattias Per Lampe Onnerud, Isadore Sabile Palacpac, Arman Singh Peters, Owen Joseph Pettit, Madeline A. Pfeiffer, Kiel Christopher Polito, Michelle Simone Prario, Isabel Sophia Pravia, Zehra Sakina Reza, Sky Tucker Reznik, Aliana Margarita Rivas, Dylan Andrew Robichaud, Anastasia Rose Rogozinski, Sam Gerald Rosen, Justin Frederick Rosenthal, Margaret Ann Rowe, Edward Miller Rowley, Noa Rozenberg, Tamar Rozenberg, Andrew Allen Rubsam, Caroline Beatrice Safko, Hayden Grace Samaniego Roy, Anna Elizabeth Santacroce, Lumo Soonchan Sato, Neil Satsangi, Kaila Rose Scally, Abigail Elizabeth Seaman, Katherine Grace Senneff, John Oliver Sharpe, Sophie Ladybird Turner Slater, Hailey Sarah Smith, Maya Elizabeth Snyder, Ahrav Soi, Ryan Joseph Sorbo, Lincoln Vladimir Nauraine Squitieri, Grace Kathleen Stapkowski, Owen James Frederick Steckel, Christian James Kinnan Strader, Samuel William Strazza, Sean Patrick Sullivan, Suhani Suneja, Christian Philip Theoharides, Wooder Steve Thoby, Rachel Gabrielle Tobias, Olivia Ada Topalian, Kristina Hope Torkelsen, Rohan Sai Vaddiraju, Ryan Thomas van Heyst, James Patrick Vollmer, Avery Elisabeth Wadehra, Ryann Ashlie Wauthier, Charles Michael Wendorff, Luca J Wentzel, Benjamin Ethan Wiener, Mickey Thomas Wilcox, Colin P. Williams, Elizabeth Hope Williams, Annika Nicole Wisdom, Quinn William Wiseman, Ryan James Witty, Austin Xie, Aashi Yadav, Akshit Pranav Yeddala, Giana Sophia Zaccone, Christopher John Zimmerman, Nicole Christine Zollino