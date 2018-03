UPDATE: Wilton roads affected by storm

Wilton police released this latest list of roads affected by Wednesday’s storm as of 2 p.m., Thursday:

Belden Hill Drum Hill

Hearthstone Belden Hill

Belden Hill Rd #48 Drum Hill Rd

Bhasking Ridge Cul-de-sac

Blue Ridge La Chestnut Hill

Blue Ridge RD SCRIBNER

Bob White Edith

BOULDER BROOK#81

Branch Brook St. Johns

Briardale Pl Skunk

BRISTOL PL

Buckingham #30 Sharp Hill

Butternut Pl #11

CANTERBURY #57

Canterbury #75

Cardinal Spoonwood

Carriage Nutmeg

CATALPA #55

Cavalry Hill Rd #26 Newtown TPK

CALVARY HILL #42 PRIV PROP

Cedar Rd #161

Cedar Rd #62 Sturges Ridge Rd

Chessor #18 McFadden

CHICKEN ST #85

Chipmunk #7 /15 Kent Rd

Cider Mill Pl End of Cul de sac

Clover Dr #2 Danbury Rd

Danbury Rd Old Mill

Danbury Rd Sunset Pass

Deacons La Belden Hill

Deforest Rd Deforest LA

DIRKSEN #51 PRIV PROP

Dudley Rd Cherry La

EDITH LN #17

Fenwood #34 Belden Hill

Forge Rd Old Forge

Gaylord Dr #5 Danbury Rd

Glen Hill La Glen Hill

GRANEAEST RIDGE #32

GRANITE DR #49

Great Nor Kensett

Greenbriar #10 Wolfpit

Grumman Ave #21 Erdmann La

HENRY AUSTIN

HONEY HILL

HUCKLEBERRY HILL

Hulda Hill #21

Hurlbutt #175

Hurlbutt #275

Indian Hill #82/72

IVY LN Cul-de-sac

Kensett Ave Great Nor

Kensett Dr #97

Ledgewood #78

LITTLE BROOK #15

Mather St #7 Honey Hill

McFadden #108 Range Rd

McFadden #75

Mollbrook Westport Rd

MUSKET RIDGE MAIL COACH

MUSKET RIDGE #82

New St #50

Newtown Tpk Stonebridge

Newtown Tpk #206

Newtown Tpk #378

NOD HILL RYDERS

Oak Ledge Wolfpit Rd

OLD BOSTON #33 PRIV PROP

Old Boston #181

Old Farm Rd #52 Belden Hill Rd

Old Highway #81/#132

Old Kingdom #110

OLD KINGS HWY #166

Old Wagon #21 Bryants Brook

Olmstead Hill #264

Olmstead Hill #265

Olmstead Hill Rd #398

Orems #19 Danbury Rd

Pelham Whipstick

Pheasant Run #120 Cheese Spring

Pheasant Run #2/10-20 Cheesespring

PINE RIDGE STURGES RIDGE

Pond Rd Sturges Ridge

Range Rd #75

RANGE #123 MCFADDEN

Ridgefield Rd Old Ridgefield

Ridgefield Rd #823

Rivergate #157 Pilgrim Trail

Rocky Brook #16

Roxbury #17-#22

RUSCOE #72

Saunders #69

Scarlet Oak #21

Scarlet Oak #154

Scribner Hill Rd Rockhouse

Seir Hill #22

Sharp Hill Rd #77

SIGNAL HILL #5&41

SILVER SPRING #210

Skunk La #105 Old Wagon

Skunk La #119-121

Spoonwood #66/62 Chestnut Hill

St. Johns Rd #136

Sturges Ridge #167

Sunset Pass #25

Tall Trees #14 Westport Rd

Telva

THUNDER LAKE

Tito Pelham

Twin Oak Bryants Brook

TWIN PONDS LA

Valeview #20 Range Rd

WALNUT PL

WAMPUM HONEY HILL

WAMPUM CANNON

Warnecke Rd Catalpa Rd

Westport Rd Westport Line

Westport Rd #308

Whipple #55 Ivy

Whiiple #59 Ivy

Wild Duck #71

Wild Duck Thayer Pond

Windy Ridge Pl #19

Wolfpit La Wolfpit Rd

Wolfpit Rd #73 Horseshoe Rd

Woodhill #51

Woodland Pl #2

Woods End Wild Duck

Police remind people to not touch any wires or attempt to remove any trees entangled in wires as they might be live.

Connecticut State Police report the following from 11 a.m. on March 7 to 7 a.m. on March 8:

Calls for Service: 1,526

Accidents No injuries: 166

Accidents with Injuries: 6

Fatalities: 0

Motorist Assists: 565