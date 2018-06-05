Wilton High School third-quarter honor rolls

Seniors
Maria Alonso Alvarez, Tor Anders Aronson, Nathalie Axel, Julia Lee Ballentine, Alexandra Mary Bazarian, Cameron Hollis Berg, Rebecca Chance Blair, Rachel Anne Boal, Jenna Mackenzie Brameier, Nicole Adara Case, Francesca Ann Cawley, Christopher Joseph Colbert, Kevin William Connolly, Adriana Adele Curtis, Adrian Cole DeSimone, Sydney Nicole Elia, John Joseph Erardi, Julia Marie Erardi, Maya Antoinette Fazio, Tate Lyn Harmon, Ashleigh Press Hawthorne, Claire Adelaide Healey, Sophia Analee Kaplan, Monique M. Kern, Cara Patricia Kilmartin, Grace Isabelle Kirchof, Alexander Craig Kobsa, Elizabeth Lynch, Kyle Adam Maatallah, Emilie Anne McCann, Emmerson Claire McClintock, Morgan Ayn McCormick, Michael Patrick McElroy, Owen Scott McKessy, Marjorie Ellen McWilliams, Sophia Isabelle Mercado, Kazuma Nobumoto, Andrew Phillip Noonan, Covadonga Perez Pelaez, Abigail Lauren Reber, Lauren Grace Robertson, Ishani Dharmesh Shah, Amanda Wilkinson Smith, Adriana Victoria Sudano, Mary Amelia Thomas, Emily Lillian Torkelsen, Duncan Thomas Vogel, Michael David Wallace, Albert Neil Wei
Juniors
Andrew Daniel Abi-Karam, Christian Dennis Anastos, Purab B. Angreji, Grace Antonina Bracken, Madeline Grace Burke, Hallie Joelle Chabrier, Eleanor Paige Christman, Arisa Charlize Cowe, John Robert Cromwell, Dilshad Bomi Dinshaw, Alexander Eustace, Molly Frances Foster, Gerri Elizabeth Fox, Ryan Joseph Gehrlein, Theodore Armas Hattenbach, Nancy Corcoran Healy, Drew Reddington Herlyn, Julianna Theresa Hume, Anna Ines Iorfino, Peter Dominick Iorfino, Katherine Chase Johnson, Bianca Stephanie Juca-Quito, Amol Mangesh Karandikar, Andrew Robert Kelso, Lily Grace Kepner, Isabella Cano King, Nicholas Alexander Koenigsberger, Clayton James Latone, Chloe Emma Mandel, Cate Mary McCabe, Madelyn Rose McCaghey, Liam Patrick McCarthy, Julia Elizabeth Morneau, Lily Melissa Motyka, Daniel Navio Ottavi, Allisandra Mary Passaniti, Kyle Tyler Phillips, Jonathan Harwood Ricketts, Emma Eve Rothkopf, Avery Elizabeth Rowland, Maxwell Samuel Schwartz, Carly Rae Smith, Katherine Campbell Stevenson, Emma Louise Walter, Emily Catherine Welch, Rachel Kantor West, Taylor Elizabeth White, Anthony David Wilcox, Elizabeth Celia Yoon, Tyler Andrew Zengo, Sylvia Yiting Zhao
Sophomores
Elana Margo Alber, Emma Grace Babashak, Estelle Foster Bam, Khrystyna Ihorivna Barska, Alexandra Marie Bartels, Nicole Rose Beecher, Sarah Anne Belcher, Brynn Harnett Burke, Lara Elizabeth Burke, Katherine Renee Buse, Devyn Kathleen Casey, Lillian Gifford Casiraghi, Quenby Clifford, Ashleigh Marin Coltman, Maria Elizabeth Cox, Stella Bradshaw Crowther, James Maximus Curto, Thomas James Czick, Dalton Carter DiCamillo, Sarah Kathleen Dodman, Hailey Elizabeth Downey, Callahan Morgan Drake, Jake David Farnworth, Kirsten Jeannette Finnecy, Devan Antonio Flores, Emma Cecilia Geitz, William Tiffin Gioffre, Kyle David Gordon, Alexandra Nicole Harris, Ryan Christopher Healey, Amanda Maclean Heffernan, Caroline Coogan Hess, Ellen Claire Holmquist, Jeffrey Jiaju Huang, Larry Jiajun Huang, Jubair Dhrubo Huq, Navod Jayawardhane, Megan Elizabeth Kaeyer, Dineth Rochana Karunamuni, Isabel Natalie Klink, Johanna Liangfang Bradley Knox, Alexander Koutsoukos, Isabella Koziol, Macy Grace LeBeau, Noah Greyson Levi, Justin Brett Lipper, Suzanne Nicole Malburg, Liam Langan Mannix, Wictoria Matuk, Connor Douglas McCabe, Niamh Robin McCarthy, Liam Brian McGovern, Claire Elizabeth Meany, Zachary Constantine Muraskin, Jordan Driss Najah, Caitlin Ann Nichols, Tara Geralynn O’Donnell, John William Parrotta, Andrew Harris Patnaik, Paula Perez Pelaez, Sophie Jane Peterson, Rishabh Raniwala, Bianca Nicole Reuter, Maria Emilia Romo, Anthony William Saldutti, Avi Sardana, Alexander Lee Schestag, Sara Azure Schneidman, Maeve Ann Sexton, Anna May Sherman, Zachary George Sherman, Eleanor Mazurie Simmons, Rohit Pankaj Singhal, Juliette Zubin Sinor, Andrew Michael Smith, Cole Patrick Stefan, Cole William Stephenson, Vignesh Subramanian, Sophia Angelina Sudano, Teagan Grace Sullivan, Sasha Lyn Sypher, Harrison Maxwell Tucker, Nadia Voravolya, Kathryn Mccarthy Walsh, Nishant Jagan Wangneo, Claire Nicole Wilson, Solomon Lloyd Wozniak Bendremer, Anna Beatrice Yoon
Freshmen
Zachary Elias Abud, Sarah Marian Allam, Connor Stephen Allen, Melissa Arenas, Jacob A. Arnowitz, Caroline Isabelle Assef, Mitchell Alden Bakken, Stephanie Claire Baptista, Michael John Basanese, Sarah Marie Bates, Olivia Katherine Becraft, Conor David Bendett, Anika Nandini Bhagavatula, Michael Sheridan Biondo, Lilly Curran Byrnes, Cameron Johnston Cagenello, Emma Katherine Caldwell, Alexander Grant Cameron, Ashley Carol Carbonier, Cameron Jei Case, Alexis Tatiana Castaldi, Piper Mccaffrey Chase, Jennason Lee Cole, Charlotte Belle Cozzens, Leah E Cundiff, Emily Victoria D’Onofrio, Hailey Marie Dube, Anika E. Engel, Parker Joseph Etzbach, Hallie Anderson Farrell, Lily Sarah Gibbons, Eleanor Anne Greene, Caroline Olivia Gruseke, Ayla Ray Elisabeth Hall, Jack William Hall, Miranda Danielle Hancock, Lexi Kate Hine, Kira Skye Howard, Kevin Hu, Jeeshan D. Huq, Cole Nathan Iannuzzi, Neel Venkatraman Iyer, William Thomas Jarvie, Michael Ahern Kepner, Ian Cornell Kineon, Matthew Alexander Koleszar, Pauline Claire Kriger, Everett Griffin Lee, Hannah Penelope Levy, Margaret Townsend Kang-Le Likly, Owen Kevin Lillis, Jeremy Matthieu Lucas, Ryan Mccarron Lynn, Trevor William Lynn, Caroline Grace Mahony, Rosemary Irene Martin, Trevor Joseph Martines, Cory Anne McCullough, Ryan James McElroy, Jane Hamilton McKenna, James Patrick McKiernan, John David McMahon, Logan G. Meehan, Lily Chapel Mikita, Samantha Catherine Nichols, Luke Jordan O’Neill, Christina Rosemarie O’Sullivan, Michael Pien, Michelle Simone Prario, Anastasiya Pshyk, Sophia Ramirez, Clare Suzanne Rizzo, Michael Lars Roberts, Jack Donald Rosen, Max Frederic Rothkopf, Noa Rozenberg, Daniel Sorush Sadegi, William Paul Shain, Casey Shu, Rachel Susanne Slater, Hailey Sarah Smith, Ahrav Soi, Grace Kathleen Stapkowski, Charlotte Grace Stevenson, Michael Peter Sullivan, Julia Swierczynska, Nina Ann Sylvester, Rachel Gabrielle Tobias, Lauren Rose Travers, Adarsh Paul Varghese, Bronwyn Nancy Walsh, Nathan Guangyi Wang, Madeline Claire Wecker, Mickey Thomas Wilcox, Elizabeth Hope Williams, Quinn William Wiseman, Austin Xie, Christopher Chengze Zhou, Nicole Christine Zollino
Honors
Seniors
Julian Thomas Alber, John Michael Amato, Annette Rose Andronaco, Matthew Kervick Arrix, Katherine Alice Barbour, Andrew J. Beecher, Andrea Cristina Benalcazar, Joshua Ethan Bender, Anne Elyse Beneventano, Jake Lukasik Beshlian, Isabella Rose Biegen, Alyssa Rose Bivona, Tyler Jacob Bluestein, Julia Anne Bonnist, Elizabeth Ann Breslin, John Mckinlay Brown, Trevor Lee Brown, Taylor Ann Burke, Malgorzata Busz, Isabel Lamoureux Casiraghi, Rachel Jean Castaldi, Daniella Mariel Chavez, Eric Kohler Chubinsky, Anastasia Olivia Colburn, Quincy Morgan Cole, Olivia Brette Collender, Shelby Elizabeth Connor, Julianne Nicole Cooney, Elizabeth Grace Costello, Margaret Tara Cummins, Meghan Anne Cunningham, Michael Andrew Cunningham, Scott Patrick Cunningham, Victoria Jane Curley, Alexandra Elise Curtin, Andre Phillip Batista Dacosta, Peter Delfeus, Erin Kennedy DelliSanti, Jack Thomas DiNanno, Richard Kingsley Dineen, Nicole Diane DiRocco, Paisley Alexis Eagan, Ryan Keever Ettie, Allison Nadine Farago, Jamie R Feidner, Delaney Grace Fellows, Emily Ann Ferencz, Jake Hunter Florio, Taylor Rae Floyd, Timothy Carl Foley, Ryan Christopher Gabriele, Liam Zakar Gany, Lindsay Summer Gildersleeve, Emory Stevenson Goodwin, Colleen Anne Graham, Eva Marie Greco, Matthew Lloyd Gressle, Johanna Kathleen Griep, Marcus Nathaniel Guevara, Claire Elizabeth Gulbin, Kaylynn Gunzy, Christian Richard Haase, Jessica Elizabeth Hendry, Robert Alexander Hermann, Jessica Esther Highland, Alexa Renee Hirn, Jonah William Hirsch, Eleanor Grace Hoch, Caroline Grace Hoffman, Lydia Claire Ward Hoffman, Chloe Melanie Hornby, Michael James Hueglin, Natalie Amanda Ivanov, Katherine Beatrice Jankowski, Natalia Jankowski, Manya Beatrice Jones, Brooke Bennett Kelly, Justin Peter Kelly, Emily Danielle Kesselman, Nicholas Philip Koleszar, Caitlin Marie Kuczo, Lindsey Lee Kuczo, Nicholas James Kupersmith, Zoe Rich Lash, Carlisle Ann Lattimer, Nicole Katherine LaVorgna, Charles Samuel Li, Dillon Marley Lifrieri, Kelsey Jane Locher, Benjamin James Lucas, Megan Isabelle Lynch, Samantha Jules Liwanag Macalino, Lily Elizabeth Macdonald, John Arthur Maggio, Sean A Maljanian, Finn Michael Maloney, Luke Daniel Maloney, Ryan W McDermott, Finnegan Cole McGovern, Caleigh Grace McMorris, Brenna Catherine McPhee, Megan Marie Meyer, Caitlyn Williams Moody, Devin Elizabeth Moore, Sarah Moran, Matthew Robert Muniz, Alyssa Erin Murphy, Joseph Robert Murtha, Morgan Ciena Nadel, Isabel Grace Najah, Alexa Simone Nichols, Michal Chava Ninyo, Madeline Ann O’Brien, Zachary James O’Grady, Eve Beatrice Ogdon, Matthew Albert Olson, Anna Maria Lampe Onnerud, Madeleine Dupree Pagliaro, Oliver George James Peacock, Amanda Jane Perry, John Colcord Perry, Ryan Thomas Peterson, Sophie Louise Phelan, Katherine Athena Psaltos, Alexander James Pykosz, Brendan Martin Quinlan, Ethan Julian Reichgut, Katherine Ann Reid, Sophie Skyler Lattig Roberts, Sommer Lynn Rogg, Dominic Stephen Romeo, Emma Gloria Rosen, Mia Anne Ruefenacht, Maria Lynne Saldutti, Stephen G. Sandor, Kyle Jonathan Saxon, Joseph Julian Scarfi, Benjamin James Schmitt, Camryn Karen Sell, Riley James Sexton, Mary Statler Shay, Kyle Joseph Shifrin, Tyler William Smith, Kennedy Anne Snyder, Ryan Christopher Soltis, Victoria Nancy Soule, Bradley Michael Spiewak, Robert F Stanzione, Will Patrick Sullivan, Christopher Paul Sweeney, Erin Kelsey Sweeney, Nicholas Alexander Sylvia, Jelena Saric Sypher, Jessica Patrice Tambascio, Addie Elizabeth Tanzman, Benjamin Scott Teolis, Luke Francis Terradista, SibhiNandan Thirumal Kumaran, Colin Hamilton Tietjen, Gabriella Marie Tomas, Richard Matthew Tomasetti, Emily Catherine Tully, Madeleine Larraine Tupper, Emily Anne Underwood, Emma Catherine Vail, Patrick Murray Verrilli, Matthew D Villa, Claire Helen Vocke, Peter R. Vogric, Emily Bennett Walden, Kelly Anne Wang, Molly Schroder Ward, Michael Rudolf Wehrli, Alison Fraine Wenman, Elisabeth Spohn Wenman, Emma Riley Westerholm, Caroline Marie Wilson, Jeremy Plotkin Wong, Samuel Pearson Wright, Domenico Joseph Zaccone, Zachary Matthew Zeyher, Alec Michael Ziluca, Chloe Elizabeth Zimmermann, John Thomas Zizzadoro
Juniors
Connor Wilhelm Adams, Victoria Louise Andrew, Michael Thomas Angerame, Emily Nicole Assef, Cara Ellis Bates, Stephen J. Batter, Emmanuel Bazile, Nicholas E Benalcazar, Phoebe Zosia Beshlian, Ryan Douglas Biberon, Joseph Jack Bohacs, Olivia Jewel Borden, Hannah Jewel Bracken, Colleen Elizabeth Brady, Kyle Christopher Brody, Grace Marie Bronner, Jessica Elizabeth Brown, Andrew Joseph Bucciero, Anthony Christopher Calderone, Sean Edward Carlson, John Anthony Cassone, Kimberly Taylor Castano, Anthony Michael Catino, Brianna Faith Catino, John Thomas Caty, John Timothy Choinski, Victoria Mischelle Choinski, Caroline Elizabeth Coffey, Cortney Louise Connolly, Henri Paul Connors, Thomas James Costello, Flynn Stead Crowther, Tyler James Daher, Zachary Bruce Dedrick, Alexandra Rose Dejana, Morgan Elizabeth Dill, Dean Carl DiNanno, Devon Jane Dooley, Aidan Thomas Doran, Connor Bowman Drake, Emma Elizabeth Driver, Alexandra Santina Edwards, Audrey Brooke Elsberry, Conrad Richard Emerson, Max Julius English, Zayvion Caleb Brayden Eusebe, Kyra Elizabeth Fanelli, Joshua Garrett Farhi, Kristen Nicole Farmer, Cameron Palmer Farrar, Agata Marie Favilla, Christopher John Ferguson, Margaret Catherine Fiesel, Devin William Filaski, Gianna Eleanor Filipponi, Dylan Patrick Flanagan, Sean Mikhail Flanagan, Delia Rae Freliech, Nicholas Paolo Furst, Yanny Garcia, Isabelle Mary Giller, Luke Marcous Gowargy, Matthew Joseph Graham, Lindsay Foster Groves, Jayne Marie Guglielmo, Jayna Lynn Gumins, Lindsey Eileen Hand, Adam Edward Harley, Evan Mcleod Harley, Liela Olive Hastings, Samantha Elise Huffman, Benjamin Louis Iannuzzi, Alyssa Leanne Jarrett, Liam McCoin Jenkins, Matthew Taylor Johnson, Cole Hunter Judelson, Jonathan Martin Kabler, Meryl Criswell Kaduboski, Ava Karen Kaplan, Tatum Marjorie Kelly, James Bryant Kineon, Matthew Cano King, Alexis Kayla Kiss, Marguerite Frances Koch, Ian Kolupaev, Shanna Giangrande Kosar, Nicholas Patrick Kronenberg, Christopher Andrew Lancaster, Arden Phoenix Lee, Griffin Dee Lesica, Alex Ming Li, Amber Xin Li, Ryan Timothy Looney, Taylor Livingston Loud, Quinn Leigh Lupton, Mackenzie Reagan McCormick, Leah Eunkyung Moore, Julia Nicole Morano, George Aidan Murphy, Henry Stowell Murphy, Juliana Faith Musilli, Alexandra Vandenburg Myers, Sonali Riya Nagpal, Matthew David Newfield, Reed Davis O’Brien, Jessica Melanie Olin, Benjamin Richard Olson, Emily Jane Paradis, Dylan William Pojano, Tyler Christopher Previte, Andreen Marie Reid, Kaitlin Eva Reif, Zareen Syeda Reza, Charlotte Fiona Phuong Rigby, Jacob Preston Robb, William Augustus Ronk, Zachary Michael Rossi, Julia Sophia Rothstein, Cyrus Sam Sadegi, Andrew Finneran Santacroce, Elizabeth Anna Scaperotta, Madison Hanh Schattenfield, Ryan John Schriber, Joseph Louis Seaman, Kate Burns Seelert, Andrew Lucas Senneff, Isabel Grace Shain, Julia Elisabeth Skillin, Quinn Rose Reagan Robin Smith, Eliza Ripp Snyder, Cooper Julia Spezzano, Erika Christine Stang, Jake Samuel Stein, Kace Durland Stewart, Sophia Rose Strazza, Carly Parks Sullivan, Liam Thomas Sullivan, Hannah Elizabeth Taylor, August Euclides Theoharides, Emerson Maximillian Thors, Anna Lauren Travers, Caroline Marie Troy, Brian Tsui, Hope Lea Ullman, Bridgette Rosamond Wall, Natalie Hartford Wallon, Maggie Mccarthy Walsh, Christian Michael Weber, Jasmine P. Whittaker, Brandt George Williams, Karli Jacklyn Williams, Rachel Grace Wilson, Sara Emily Wiltshire, Ryan Stein Wood, Matthew James Woods, Connor Colton Wright, Angela X. Xie, Micaela Garling Yee
Sophomores
Karolina Barabash, Douglas Samuel Beach, Emma Nicole Beneventano, Charlie Aaron Bennett, Tyler Anthony Blain, Jackson Thomas Boffey, Emily Jene Bostwick, Anna Katherine Breen, Connor Joseph Burke, Alexander James Buse, Elizabeth Loring Cameron, Domenico Luciano Caratozzolo, Anthony Nikolay Cascello, Michael James Cassara, Evan Michael Charney, Anusha Murali Chegu, Kiri Alana Clancy, Anna Kathleen Clark, Kayla Michelle Cohen, Lauren Nicole Cooper, Cassidy Teagan Costello, Austin Lawrence Crowell, Patrick Casey Cummins, Julia Czajowski, Leo Mark DiGiorgio, Patricia Veronica Dineen, Matthew Kevin Dooley, Maxwell Alan Downing, Hunter Mclean Driscoll, Chloe Ilsabe Elias, Veronica Jacquelyne Fahs, Emma Virginia Amy Famous, Grace Dunbar Farrell, Maya Farrell, Danielle Nicole Favarolo, Jake Luis Fernandes, Matthew James Ferro, Cassandra Nicole Foley, Kevin Lee Fung, Emma Julia Gardner, Anthony Gili, Brett Matthew Gilman, Katherine Molly Ginsburg, Olivia Madison Gladstein, Francesca Plessmann Goncalves, Isabel Eugenia Gouveia, Dean Thomas Griffin, Megha Gupta, Lyla Elizabeth Hage, Olivia Nicole Hahn, Christian Scott Harris, Brian Edward Hartz, Kayla Margaret Heber, Cooper Bennett Heinemann, Christina Eileen Henesy, Maden Jascha Riley Herve, Robert O’gara Hickey, Kyle Michael Hyzy, Alexandra Iordanova Iotzova, Nicholas Alexander Ivanov, Rushil Dev Jha, Campbell Miller Johnson, Regan Edward Kahal, Madeline Ann Kalin, Emma Kantor, John Patrick Kauffman, Ryan Nicholas Kauffman, Danielle Nicole Keen, Matthew Mark Kelly, Sadie Mabel Kinnersley, Brandon Joseph Kirincich, Philip Edward Klinga, Brady Joseph Kuczo, Matthew Robert Kurtz, Matthew Sean Lamanna, Taylor Rose LaMantia, Lucia Amelia Lampard, Meghan Bradley Lane, Erik Gregg Lebek, Ethan Jason Leinberger, Jackson Sheridan Lent, Jack Connor Miclat Lenz, Benjamin Alfred Leung, Delaney Joy Liston, Lina Isabella Lombardi, James Anthony Luchansky, Nancy Anne Lynch, William Joseph Maggio, Amy Malburg, Paul William Martines, Seamus Anthony Masone, Peyton Sara Matik, Thomas Michael McHugh, Liam Patrick McLaughlin, Megan Paige McNamara, Hector Melesio Rodriguez, Trisha Nitin Mhatre, Lily Feng Minozzi, Manvitha Mullapudi, Rachel Elizabeth Nadel, Claudia Horah Nanez, Jack Horah Nanez, Ria Narula, Gabriella Claire Nisco, Teresa Susan Nobles, Hannah Corynn Noonan, James Gerald O’Brien, Maxwell James Oliver, Katie Ann Oliveri, Tate Elizabeth Paulson, Madeline Alexandra Pennino, Drew William Phillips, Dominick Michael Polito, Sean Fairfax Purdy, Kathleen Ann Quinlan, Zoe Frances Rappaport, Kelsey Katherine Rhodes, Victoria Hatton Richards, Aaron Vincent Robertson, Connor Jude Roche, Andrew Blake Saumier, Jack Joseph Savarese, Alexander Miles Saxon, Nicole Marguerite Saxon, Jordan Ian Sayewitz, Lauren Elizabeth Schenk, Damien Frank Schmidt, Anastasia Helene Schroeder, Lilly Esther Sciarretta, Maud Catherine Seymour, Nicholas John-Thomas Sheehan, John Pascal Shiller, Kate Elizabeth Shouvlin, Carter Elizabeth Siegel, Trevor John Silvia, Nathaniel James Snyder, Sean Edward Soltis, Dante Joseph Stella, Alexander Thaddeaus Stepnowsky, Brodan Henry Streety, Daniel Reilly Sullivan, Tabitha Anne Sullivan, Remi Tyler Taubin, Evan Dimitrov Timnev, Kailey Mae Titus, Madison Castelli Tomas, Christopher Tovar, Andrew Wyatt Travers, Steven Michael Tuin, Connor Uitterdijk, Nicole Taylor Van Pelt, Ryan Scott Vanderwall, Brandon Christopher Vitarelli, Olivia Grace Vitarelli, Matthew Emerson Vogel, Tucker Kennedy Walden, Olivia Carys Waldron, John Patrick Walsh, Parker David Ward, Nicholas Thatcher Wert, Zara Caterina Wiest, Tyler Jeffrey Wilkinson, Marra Angelina Woodring, John Arthur Young, Jake Trent Zeyher, Michael Peter Zizzadoro
Freshmen
Brycen Stewart Addison, Kyle J. Aleksiejczyk, Simon Stewart Alexander, Dzianis Arlovich, Chase Alexander Autore, Pierce Aleksandr Bazewicz, Nicholas Michael Beck, Zoe Lucia Blain, David Riley Boal, Jackson Achilles Boccanfuso, Isabelle Zoe Braten, Robert Windate Brichkowski, Adam Jones Brophy, Troy Justin Bucciero, Grace Anne Cahill, Rachel Elizabeth Calabrese, Emily Megan Castano, Alessia Marie Cawley, Helen Ava Cherichetti, Ellen Violet Chiappetta, Yasin Choukri, Mason John Chrabolowski, Brian Christopher Cipri, Alexander Richard Cocoros, Michael Christopher Coffey, Kathleen Jean Condos, Elizabeth Joan Connolly, Connor Geoffrey Cooper, Elizabeth Hollingbery Corper, Kathryn Alane Corrigan, Roen Marcus Crameri, Olivia Whitney Crisafulli, Sarah Michelle Crocitto, Isabel Marguerite Cronin, Oliver Johan Dahlen, Shelby Jane Dejana, Amelia Claire DeSimone, Victoria Irene DiRocco, Christopher James Drummond, Aiden James Duff, Joseph Killian Eagan, Riley Mae Eaton, Clara Jane Edgecomb, Mary Elizabeth Emerson, Reid Allan Etzbach, Matthew Richard Farago, Sydney Anne Feldman, Kayla Grace Fernandes, Sophia Heping Flaim, Brielle Margaux Flavin, Matthew Evan Foreman, Jordan Renee Foster, Victoria Lucia Fox, Chloe Reese Funtleyder, Sarah Elizabeth Gassel, Brooke Anna Genovese, Simona Nicole Gheorghe, Charles Alexander Gilchrist, Peyton Leigh Gildersleeve, Timothy Charles Grace, Erica Noelle Graef, Eli Jacob Grass, Joshua Grey Grass, Caitlin E. Greeff, Max Jacob Greenberg, Peter Murphy Groves, Michael Brian Gruseke, Matthew Jeffrey Gulbin, Jonathan Asamoah Gyan, Leila Sara Hashemi, Charles Herbert Hastings, Connor Jonathan Healey, Rory O’donnell Hess, Daniel William Hong, William Mccaw Hughes, Sebastian James Hunt, Lindsey Elizabeth Jarrett, Luke Benjamin Jaser, Alexander Charles Jelilian, Janet Madeleine Johnson, Maxwell Milton Jones, Caroline Paige Judelson, Dean Criswell Kaduboski, Kaylee Elizabeth Karus, Evan Kauh, Claire Rose Kedzierski, Robert Jackson Kelly, Tyler Michael Kennedy, Catalina Cano King, Ashley Roberta Klancko, Gabriel Thomas Koleszar, Meghan Lynn Koziolkowsky, Alexander Joseph Laflamme, Brooke Haven Latone, Kevin Htun Latt, Hannah Rose Lifrieri, Ryan Harris Link, Luo Andre Long, Hailey Rose Looney, Dillon Brewster Loud, Caroline Emma Luciano, Ryan Andrew MacDougall, Olivia Eleanor Magazino, Alexandra Lauren Magnusson, Maximus Mannino, Stefania Mariani, Shane Michael McCaghey, Erin Elizabeth McMorris, Kathleen Anne McMorris, Lauren Margaret McNamara, Esteban Melendez, Alexa Katharine Michael, Riley Elizabeth Milhoua, Hannah Kay Mills, Matteo Joseph Morello, Carly R. Morris, Logan Lanni Motyka, Matthew Neil Murphy, Rebecca Katherine Murphy, Jack Enlund Myers, Abigail Meiyun Nevins, Nathaniel Spencer Newcomer, Samuell Christophe Nonirit, Quinn Patrick O’Connor, Mattias Per Lampe Onnerud, Isadore Sabile Palacpac, Arman Singh Peters, Thomas Lopes Petrillo, Owen Joseph Pettit, Madeline A. Pfeiffer, Katelyn Michelle Piorkowski, William Joseph Poirier, Kiel Christopher Polito, Isabel Sophia Pravia, Zachary Cooper Rappaport, William Charles Rath, Zehra Sakina Reza, Sky Tucker Reznik, Samuel Dean Ricketts, Aliana Margarita Rivas, Dylan Andrew Robichaud, Anastasia Rose Rogozinski, Sam Gerald Rosen, Justin Frederick Rosenthal, Margaret Ann Rowe, Edward Miller Rowley, Tamar Rozenberg, Andrew Allen Rubsam, Caroline Beatrice Safko, Hayden Grace Samaniego Roy, Anna Elizabeth Santacroce, Lumo Soonchan Sato, Neil Satsangi, Sophia Marie Savage, Kaila Rose Scally, Abigail Elizabeth Seaman, Katherine Grace Senneff, John Oliver Sharpe, Ryan Joseph Sorbo, Owen James Frederick Steckel, Christian James Kinnan Strader, Samuel William Strazza, Brendan Charles Sullivan, Sean Patrick Sullivan, Suhani Suneja, Isabelle Caroline Szabo, Lindsay Elizabeth Taffler, Christian Philip Theoharides, Kristina Hope Torkelsen, Jacqueline Lily Umphred, Rohan Sai Vaddiraju, Ryan Thomas van Heyst, James Patrick Vollmer, Charles Michael Wendorff, Anais M Wentzel, Luca J Wentzel, Benjamin Ethan Wiener, Colin P. Williams, Annika Nicole Wisdom, Ryan James Witty, Meghan Wolpiuk, Aashi Yadav, Akshit Pranav Yeddala, Giana Sophia Zaccone