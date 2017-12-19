Wilton High School first quarter honor rolls

High Honors
Seniors
Maria Alonso Alvarez, Tor Anders Aronson, Alexandra Mary Bazarian, Andrew J. Beecher, Cameron Hollis Berg, Rebecca Chance Blair, Jenna Mackenzie Brameier, Nicole Adara Case, Isabel Lamoureux Casiraghi, Francesca Ann Cawley, Kevin William Connolly, Shelby Elizabeth Connor, Margaret Tara Cummins, Adriana Adele Curtis, Adrian Cole DeSimone, Sydney Nicole Elia, John Joseph Erardi, Ryan Keever Ettie, Maya Antoinette Fazio, Emory Stevenson Goodwin, Eva Marie Greco, Kaylynn Gunzy, Tate Lyn Harmon, Ashleigh Press Hawthorne, Claire Adelaide Healey, Jonah William Hirsch, Eleanor Grace Hoch, Lydia Claire Ward Hoffman, Natalie Amanda Ivanov, Sophia Analee Kaplan, Grace Comerford Keating, Cara Patricia Kilmartin, Alexander Craig Kobsa, Nicholas Philip Koleszar, Carlisle Ann Lattimer, Elizabeth Lynch, Kyle Adam Maatallah, Finn Michael Maloney, Lydia Marie Manuel, Emilie Anne McCann, Emmerson Claire McClintock, Morgan Ayn McCormick, Michael Patrick McElroy, Haley Decker McHugh, Owen Scott McKessy, Sophia Isabelle Mercado, Alexa Simone Nichols, Andrew Phillip Noonan, Eve Beatrice Ogdon, Anna Maria Lampe Onnerud, John Colcord Perry, Katherine Athena Psaltos, Sophie Skyler Lattig Roberts, Lauren Grace Robertson, Mia Anne Ruefenacht, Benjamin James Schmitt, Ishani Dharmesh Shah, Rithwik Subramaniam Shivram, Kennedy Anne Snyder, Rachel Marie Strazza, Adriana Victoria Sudano, Christopher Paul Sweeney, Erin Kelsey Sweeney, Jessica Patrice Tambascio, Luke Francis Terradista, Emily Lillian Torkelsen, Duncan Thomas Vogel, Michael David Wallace, Molly Schroder Ward, Albert Neil Wei, Emma Riley Westerholm, Zachary Matthew Zeyher
Juniors
Andrew Daniel Abi-Karam, Christian Dennis Anastos, Purab B. Angreji, Stephen J. Batter, Madeline Grace Burke, Hallie Joelle Chabrier, Eleanor Paige Christman, Henri Paul Connors, Arisa Charlize Cowe, John Robert Cromwell, Zachary Bruce Dedrick, Dilshad Bomi Dinshaw, Alexander Eustace, Jayna Lynn Gumins, Nancy Corcoran Healy, Drew Reddington Herlyn, Julianna Theresa Hume, Peter Dominick Iorfino, Amol Mangesh Karandikar, Lily Grace Kepner, Isabella Cano King, Nicholas Alexander Koenigsberger, Ian Kolupaev, Chloe Emma Mandel, Cate Mary McCabe, Julia Elizabeth Morneau, Lily Melissa Motyka, Daniel Navio Ottavi, Jonathan Harwood Ricketts, Emma Eve Rothkopf, Julia Sophia Rothstein, Carly Rae Smith, Samantha Rose Tait, Maxwell James von Bartheld, Anthony David Wilcox, Rachel Grace Wilson, Elizabeth Celia Yoon, Sylvia Yiting Zhao
Sophomores
Elana Margo Alber, Emma Grace Babashak, Estelle Foster Bam, Khrystyna Ihorivna Barska, Nicole Rose Beecher, Tyler Anthony Blain, Brynn Harnett Burke, Katherine Renee Buse, Elizabeth Loring Cameron, Devyn Kathleen Casey, Lillian Gifford Casiraghi, Anna Kathleen Clark, Ashleigh Marin Coltman, Stella Bradshaw Crowther, James Maximus Curto, Thomas James Czick, Hailey Elizabeth Downey, Callahan Morgan Drake, Jake David Farnworth, Danielle Nicole Favarolo, Kirsten Jeannette Finnecy, Devan Antonio Flores, Emma Cecilia Geitz, Kyle David Gordon, Ryan Christopher Healey, Caroline Coogan Hess, Navod A. Jayawardhane, Dineth Rochana Karunamuni, Johanna Liangfang Bradley Knox, Alexander Koutsoukos, Isabella R. Koziol, Taylor Rose LaMantia, Erik Gregg Lebek, Jackson Sheridan Lent, Justin Brett Lipper, Paul William Martines, Wictoria Matuk, Niamh Robin McCarthy, Liam Brian McGovern, Zachary Constantine Muraskin, Jordan Driss Najah, Tara Geralynn O’Donnell, Lauren Kennedy Owens, Paula Perez Pelaez, Sophie Jane Peterson, Sean Fairfax Purdy, Rishabh Raniwala, Bianca Nicole Reuter, Victoria Hatton Richards, Anthony William Saldutti, Avi Sardana, Alexander Lee Schestag, Maeve Ann Sexton, Anna May Sherman, Zachary George Sherman, Kate Elizabeth Shouvlin, Trevor John Silvia, Juliette Zubin Sinor, Cole Patrick Stefan, Cole William Stephenson, Alexander Thaddeaus Stepnowsky, Teagan Grace Sullivan, Andrew Wyatt Travers, Harrison Maxwell Tucker, Matthew Emerson Vogel, Nadia Voravolya, Parker David Ward, Claire Nicole Wilson, Solomon Lloyd Wozniak Bendremer, Jake Trent Zeyher
Freshmen
Zachary Elias Abud, Connor Stephen Allen, Melissa Arenas, Mitchell Alden Bakken, Michael John Basanese, Sarah Marie Bates, Nicholas Michael Beck, Conor David Bendett, Michael Sheridan Biondo, Lilly Curran Byrnes, Cameron Johnston Cagenello, Grace Anne Cahill, Emma Katherine Caldwell, Alexander Grant Cameron, Ashley Carol Carbonier, Alexis Tatiana Castaldi, Piper Mccaffrey Chase, Charlotte Belle Cozzens, Roen Marcus Crameri, Leah E Cundiff, Joseph Killian Eagan, Mary Elizabeth Emerson, Anika E. Engel, Hallie Anderson Farrell, Sarah Elizabeth Gassel, Lily Sarah Gibbons, Joshua Grey Grass, Ayla Ray Elisabeth Hall, Jack William Hall, Miranda Danielle Hancock, Kira Skye Howard, Cole Nathan Iannuzzi, Lindsey Elizabeth Jarrett, Alexander Charles Jelilian, Janet Madeleine Johnson, Caroline Paige Judelson, Michael Ahern Kepner, Benjamin Jacob Kesselman, Margaret Townsend Kang-Le Likly, Owen Kevin Lillis, Ryan Harris Link, Jeremy Matthieu Lucas, Ryan Mccarron Lynn, Trevor William Lynn, Caroline Grace Mahony, Rosemary Irene Martin, Trevor Joseph Martines, Cory Anne McCullough, Ryan James McElroy, John David McMahon, Logan G. Meehan, Lily Chapel Mikita, Riley Elizabeth Milhoua, Samantha Catherine Nichols, Luke Jordan O’Neill, Christina Rosemarie O’Sullivan, Michael Pien, Anastasiya Pshyk, Sophia Ramirez, Clare Suzanne Rizzo, Sam Gerald Rosen, Max Frederic Rothkopf, Daniel Sorush Sadegi, Abigail Elizabeth Seaman, William Paul Shain, Casey Shu, Rachel Susanne Slater, Hailey Sarah Smith, Grace Kathleen Stapkowski, Charlotte Grace Stevenson, Julia Swierczynska, Lauren Rose Travers, Adarsh Paul Varghese, Avery Elisabeth Wadehra, Nathan Guangyi Wang, Madeline Claire Wecker, Austin Xie, Christopher Chengze Zhou, Nicole Christine Zollino
Honors
Seniors
Julian Thomas Alber, Harvey D. Alexander, John Michael Amato, Annette Rose Andronaco, Matthew Kervick Arrix, Julia Lee Ballentine, Katherine Alice Barbour, Dylan Edward Bayer, Andrea Cristina Benalcazar, Joshua Ethan Bender, Anne Elyse Beneventano, Jake Lukasik Beshlian, Alyssa Rose Bivona, Tyler Jacob Bluestein, Rachel Anne Boal, Julia Anne Bonnist, Elizabeth Ann Breslin, Trevor Lee Brown, Taylor Ann Burke, Malgorzata Busz, Jason Chenguang Cai, Evan James Carpenter, Hannah Quyn Carter, Brian Joseph Casey, Rachel Jean Castaldi, Christopher Louis Chabrier, Daniella Mariel Chavez, Lauren Ann Chiappetta, Eric Kohler Chubinsky, Anna Elizabeth Cocoros, Christopher Joseph Colbert, Quincy Morgan Cole, Olivia Brette Collender, Lelah Ann Conway, Julianne Nicole Cooney, Elizabeth Grace Costello, Meghan Anne Cunningham, Michael Andrew Cunningham, Scott Patrick Cunningham, Victoria Jane Curley, Alexandra Elise Curtin, Andre Phillip Batista Dacosta, Joel Darkwah, Liam Clemente DeFelice, Peter Delfeus, Erin Kennedy DelliSanti, Caroline Elizabeth Denneen, Jack Thomas DiNanno, Richard Kingsley Dineen, Nicole Diane DiRocco, Matthew James Dormer, Paisley Alexis Eagan, Delaney Grace Fellows, Emily Ann Ferencz, Daniel John Fitzgerald, Jake Hunter Florio, Isabella Francine Fox, John Edward Fung, Ryan Christopher Gabriele, Liam Zakar Gany, Lauren Madeline Gardner, Thomas John Garvey, Lindsay Summer Gildersleeve, Colleen Anne Graham, Matthew Lloyd Gressle, Johanna Kathleen Griep, Claire Elizabeth Gulbin, Christian Richard Haase, Evan Donald Helman, Jessica Elizabeth Hendry, Robert Alexander Hermann, Jessica Esther Highland, Caroline Grace Hoffman, Chloe Melanie Hornby, Michael James Hueglin, Katherine Beatrice Jankowski, Natalia Jankowski, Manya Beatrice Jones, William Edward Kalin, Brooke Bennett Kelly, Justin Peter Kelly, Monique M. Kern, Emily Danielle Kesselman, Lindsey Lee Kuczo, Nicholas James Kupersmith, Zoe Rich Lash, Nicole Katherine LaVorgna, Madeline Agnes LeBeau, John Patrick Lewis, Charles Samuel Li, Kelsey Jane Locher, Benjamin James Lucas, Megan Isabelle Lynch, Samantha Jules Liwanag Macalino, John Arthur Maggio, Sean A Maljanian, Luke Daniel Maloney, James Lyon Martin, Ryan W McDermott, Finnegan Cole McGovern, Caleigh Grace McMorris, Brenna Catherine McPhee, Marjorie Ellen McWilliams, Kendall Elaine Mellana, Megan Marie Meyer, Caitlyn Williams Moody, Devin Elizabeth Moore, Joseph Robert Murtha, Morgan Ciena Nadel, Isabel Grace Najah, Kazuma Nobumoto, Zachary James O’Grady, Alia M O’Neill, Shubham Ohri, Matthew Albert Olson, Madison Daly Paradis, Matthew Thomas Pasiuk, Ella Grace Paulson, Oliver George James Peacock, Benjamin Michael Pellicano, Covadonga Perez Pelaez, Amanda Jane Perry, Ryan Thomas Peterson, Brendan Martin Quinlan, Abigail Lauren Reber, Ethan Julian Reichgut, Katherine Ann Reid, Nicholas Anthony Rende, Sommer Lynn Rogg, Dominic Stephen Romeo, Emma Gloria Rosen, Maria Lynne Saldutti, Stephen G. Sandor, Kyle Jonathan Saxon, Camryn Karen Sell, Riley James Sexton, Mary Statler Shay, Kyle Joseph Shifrin, Brendan John Skewis, Amanda Wilkinson Smith, Tyler William Smith, Victoria Nancy Soule, Bradley Michael Spiewak, Robert F Stanzione, James William Sweeney, Nicholas Alexander Sylvia, Benjamin Scott Teolis, SibhiNandan Thirumal Kumaran, Mary Amelia Thomas, Spencer Anderson Thors, Richard Matthew Tomasetti, James Killian Trentos, Matthew Robert Tucker, Emily Catherine Tully, Madeleine Larraine Tupper, Emily Anne Underwood, Emma Catherine Vail, Patrick Murray Verrilli, Matthew D Villa, Matthew Paul Vissicchio, Claire Helen Vocke, Emily Bennett Walden, Kelly Anne Wang, Michael Rudolf Wehrli, Jason Murphy Welch, Alison Fraine Wenman, Elisabeth Spohn Wenman, Caroline Marie Wilson, Samuel Pearson Wright, Jason Yunhan Xie, Domenico Joseph Zaccone, Alec Michael Ziluca, Chloe Elizabeth Zimmermann, John Thomas Zizzadoro
Juniors
Gaston Alexander Acosta-Rua, Clayton Edward Adams, Connor Wilhelm Adams, Victoria Louise Andrew, Michael Thomas Angerame, Emily Nicole Assef, Emmanuel Bazile, Hannah Christine Belanger, Nicholas E Benalcazar, Phoebe Zosia Beshlian, Ryan Douglas Biberon, Joseph Jack Bohacs, Olivia Jewel Borden, Grace Antonina Bracken, Hannah Jewel Bracken, Colleen Elizabeth Brady, Grace Marie Bronner, Jessica Elizabeth Brown, Andrew Joseph Bucciero, Aidan Patrick Burke, Sean Edward Carlson, John Anthony Cassone, Anthony Michael Catino, Brianna Faith Catino, John Thomas Caty, John Timothy Choinski, Victoria Mischelle Choinski, Robin Noelle Clasby, Caroline Elizabeth Coffey, Mary Frances Collias, Chase Powers Connolly, Brendan Barrett Connor, Thomas James Costello, Flynn Stead Crowther, Tyler James Daher, Madeline Sara Davison, Katherine Claire DeAngelis, Olivia Faith Dexter, Morgan Elizabeth Dill, Dean Carl DiNanno, Devon Jane Dooley, Aidan Thomas Doran, Connor Bowman Drake, Emma Elizabeth Driver, Alexandra Santina Edwards, Audrey Brooke Elsberry, Conrad Richard Emerson, Max Julius English, Lilly Anna Essig, Kyra Elizabeth Fanelli, Joshua Garrett Farhi, Kristen Nicole Farmer, Agata Marie Favilla, Sarah Jane Fennessey, Margaret Catherine Fiesel, Devin William Filaski, Sean Mikhail Flanagan, Molly Frances Foster, Gerri Elizabeth Fox, Delia Rae Freliech, Yanny Garcia, Ryan Joseph Gehrlein, Charlie Gavin Golbourn, Luke Marcous Gowargy, Matthew Joseph Graham, Benjamin David Grass, Lindsay Foster Groves, Lindsey Eileen Hand, Adam Edward Harley, Evan Mcleod Harley, Liela Olive Hastings, Theodore Armas Hattenbach, Caitlin Paige Hearl, William Eric Holmquist, Samantha Elise Huffman, Benjamin Louis Iannuzzi, Anna Ines Iorfino, Alyssa Leanne Jarrett, Aviana Marie Jarrett, Madeline June Jelilian, Liam McCoin Jenkins, Ye Jin Jeon, Katherine Chase Johnson, Matthew Taylor Johnson, Bianca Stephanie Juca-Quito, Jonathan Martin Kabler, Meryl Criswell Kaduboski, Ava Karen Kaplan, Tatum Marjorie Kelly, Andrew Robert Kelso, Christopher Samuel Khanna, James Bryant Kineon, Alexis Kayla Kiss, Marguerite Frances Koch, Jayne Daisy Konatsotis, Shanna Giangrande Kosar, Nicholas Patrick Kronenberg, Christopher Andrew Lancaster, Clayton James Latone, Arden Phoenix Lee, Griffin Dee Lesica, Alex Ming Li, Amber Xin Li, Ryan Timothy Looney, Taylor Livingston Loud, Quinn Leigh Lupton, Madelyn Rose McCaghey, Liam Patrick McCarthy, Mackenzie Reagan McCormick, Hannah Rose Mikita, Valentina Montalbano-Beqiri, Julia Nicole Morano, George Aidan Murphy, Henry Stowell Murphy, Juliana Faith Musilli, Alexandra Vandenburg Myers, Sonali Riya Nagpal, Matthew David Newfield, Kiana Jacqueline Nobumoto, Reed Davis O’Brien, Jessica Melanie Olin, Allisandra Mary Passaniti, Kyle Tyler Phillips, Dylan William Pojano, Christopher Michael Porricelli, Anna Victoria Rava, Grace Elizabeth Rava, Kaitlin Eva Reif, Zareen Syeda Reza, Charlotte Fiona Phuong Rigby, Grace Elizabeth Rizzo, Jacob Preston Robb, William Augustus Ronk, Zachary Michael Rossi, Shannon Grace Rowe, Avery Elizabeth Rowland, Julianna Lisa Russo, Cyrus Sam Sadegi, Andrew Finneran Santacroce, Maxton Witte Santos, Elizabeth Anna Scaperotta, Madison Hanh Schattenfield, Ryan John Schriber, Maxwell Samuel Schwartz, Joseph Louis Seaman, Kate Burns Seelert, Isabella Rose Segall, Andrew Lucas Senneff, Shikha Dharmesh Shah, Isabel Grace Shain, Rebekah Darby Sherwood, Julia Elisabeth Skillin, Quinn Rose Reagan Robin Smith, Eliza Ripp Snyder, Cooper Julia Spezzano, Annika Devi Srivastava, Erika Christine Stang, Jake Samuel Stein, Katherine Campbell Stevenson, Gordon Charles Steward, Kace Durland Stewart, Sophia Rose Strazza, Isabella Valentina Stubbs, Carly Parks Sullivan, Liam Thomas Sullivan, Hannah Elizabeth Taylor, August Euclides Theoharides, Emerson Maximillian Thors, Anna Lauren Travers, Sean Patrick Travers, Caroline Marie Troy, Brian Tsui, Hope Lea Ullman, Natalie Hartford Wallon, Maggie Mccarthy Walsh, Emma Louise Walter, Christian Michael Weber, Zoe Sofia Weiss, Emily Catherine Welch, Rachel Kantor West, Taylor Elizabeth White, Jasmine P. Whittaker, Brandt George Williams, Karli Jacklyn Williams, Sara Emily Wiltshire, Ryan Stein Wood, Matthew James Woods, Angela X. Xie, Micaela Garling Yee, Tyler Andrew Zengo
Sophomores
Anthony William Andre, Karolina Barabash, Alexandra Marie Bartels, Alexander Batrak, Douglas Samuel Beach, Sarah Anne Belcher, Jackson Thomas Boffey, Emily Jene Bostwick, Sebastian Christopher Buis, Connor Joseph Burke, Lara Elizabeth Burke, Patrick Joseph Burke, Alexander James Buse, Michael James Cassara, Evan Michael Charney, Anusha Murali Chegu, Kiri Alana Clancy, Quenby J. Clifford, Kayla Michelle Cohen, Lauren Nicole Cooper, Cassidy Teagan Costello, Maria Elizabeth Cox, Austin Lawrence Crowell, Patrick Casey Cummins, Julia Czajowski, Josh Kojo Darkwah, Breann E. DeCola, Dalton Carter DiCamillo, Leo Mark DiGiorgio, Patricia Veronica Dineen, Sarah Kathleen Dodman, Brian Brendan Dolan, Matthew Kevin Dooley, Maxwell Alan Downing, Hunter Mclean Driscoll, Tara Anne Evans, Tyler Derek Everitt, Veronica Jacquelyne Fahs, Emma Virginia Amy Famous, Sadie Olivia Farnworth, Grace Dunbar Farrell, Maya Farrell, Jake Luis Fernandes, Matthew James Ferro, Cassandra Nicole Foley, Kevin Lee Fung, Camilo Galeano-Mejia, Emma Julia Gardner, Anthony Gili, Brett Matthew Gilman, Katherine Molly Ginsburg, William Tiffin Gioffre, Olivia Madison Gladstein, Francesca Plessmann Goncalves, Isabel Eugenia Gouveia, Lyla Elizabeth Hage, Olivia Nicole Hahn, Alexandra Nicole Harris, Christian Scott Harris, Brian Edward Hartz, Kayla Margaret Heber, Amanda Maclean Heffernan, Cooper Bennett Heinemann, Christina Eileen Henesy, Maden Jascha Riley Herve, Robert O’gara Hickey, Ellen Claire Holmquist, Jeffrey Jiaju Huang, Larry Jiajun Huang, Jubair Dhrubo Huq, Kyle Michael Hyzy, Alexandra Iordanova Iotzova, Nicholas Alexander Ivanov, Rushil Dev Jha, Megan Elizabeth Kaeyer, Regan Edward Kahal, Madeline Ann Kalin, Emma V. Kantor, John Patrick Kauffman, Ryan Nicholas Kauffman, Danielle Nicole Keen, Matthew Mark Kelly, Ella Katherine Kelso, Stephen Paul Kendra, Sadie Mabel Kinnersley, Brandon Joseph Kirincich, Isabel Natalie Klink, Brady Joseph Kuczo, Matthew Robert Kurtz, Matthew Sean Lamanna, Lucia Amelia Lampard, Meghan Bradley Lane, Macy Grace LeBeau, Ethan Jason Leinberger, Jack Connor Miclat Lenz, Benjamin Alfred Leung, Benjamin Zl Lin, Nicholas Paul Chieh-Hui Lin, Delaney Joy Liston, Lina Isabella Lombardi, James Anthony Luchansky, Nancy Anne Lynch, William Joseph Maggio, Amy G. Malburg, Suzanne Nicole Malburg, Liam Langan Mannix, Seamus Anthony Masone, Peyton Sara Matik, Connor Douglas McCabe, Kelly Ann McGovern, Thomas Michael McHugh, Liam Patrick McLaughlin, Megan Paige McNamara, Claire Elizabeth Meany, Hector Melesio Rodriguez, Lily Feng Minozzi, Devin Frederick Moran, Manvitha Mullapudi, Rachel Elizabeth Nadel, Claudia Horah Nanez, Jack Horah Nanez, Ria Narula, Caitlin Ann Nichols, Gabriella Claire Nisco, Teresa Susan Nobles, Hannah Corynn Noonan, James Gerald O’Brien, Maxwell James Oliver, Katie Ann Oliveri, John William Parrotta, Andrew Harris Patnaik, Tate Elizabeth Paulson, Madeline Alexandra Pennino, Karl Alexander Pfeiffer, Drew William Phillips, Dominick Michael Polito, Isaac James Quantock, Kathleen Ann Quinlan, Zoe Frances Rappaport, Kelsey Katherine Rhodes, Aaron Vincent Robertson, Connor Jude Roche, Maria Emilia Romo, Noah William Sackowitz, Kristine Marie Santana, Andrew Blake Saumier, Jack Joseph Savarese, Alexander Miles Saxon, Nicole Marguerite Saxon, Jordan Ian Sayewitz, Lauren Elizabeth Schenk, Damien Frank Schmidt, Sara Azure Schneidman, Anastasia Helene Schroeder, Lilly Esther Sciarretta, Maud Catherine Seymour, Nicholas John-Thomas Sheehan, John Pascal Shiller, Carter Elizabeth Siegel, Rohit Pankaj Singhal, Andrew Michael Smith, Nathaniel James Snyder, Sean Edward Soltis, Dante Joseph Stella, Brodan Henry Streety, Vignesh Subramanian, Sophia Angelina Sudano, Daniel Reilly Reilly Sullivan, Sasha Lyn Sypher, Remi Tyler Taubin, Lucas Andrew Thelen, Anna Elizabeth Thornton, Evan Dimitrov Timnev, Kailey Mae Titus, Madison Castelli Tomas, Christopher Tovar, Steven Michael Tuin, Connor Uitterdijk, Ryan Scott Vanderwall, Scott Andrew Verrilli, Brandon Christopher Vitarelli, Olivia Grace Vitarelli, Tucker Kennedy Walden, Olivia Carys Waldron, John Patrick Walsh, Kathryn Mccarthy Walsh, Nishant Jagan Wangneo, Nicholas Thatcher Wert, Zara Caterina Wiest, Tyler Jeffrey Wilkinson, Eleanor Louise Winrow, Marra Angelina Woodring, Anna Beatrice Yoon, John Arthur Young, Michael Peter Zizzadoro
Freshmen
Brycen Stewart Addison, Kyle J. Aleksiejczyk, Simon Stewart Alexander, Sarah Marian Allam, Jacob A. Arnowitz, Caroline Isabelle Assef, Chase Alexander Autore, Stephanie Claire Baptista, Dante Diamantino Batista, Pierce Aleksandr Bazewicz, Olivia Katherine Becraft, Nathan Maurice Bennett, Anika Nandini Bhagavatula, Zoe Lucia Blain, Natasha Louise Blinder, Andrew J. Bluestein, David Riley Boal, Jackson Achilles Boccanfuso, Isabelle Zoe Braten, Robert Windate Brichkowski, Adam Jones Brophy, Troy Justin Bucciero, Rachel Elizabeth Calabrese, Maureen Rose Campbell, Cameron Jei Case, Mia Alexandra Casher, Emily Megan Castano, Alessia Marie Cawley, Nicholas Alexander Chavez, Helen Ava Cherichetti, Mason John Chrabolowski, Brian Christopher Cipri, Alexander Richard Cocoros, Michael Christopher Coffey, Jennason Lee Cole, Sarah Carolyn Collias, Kathleen Jean Condos, Elizabeth Joan Connolly, Connor Geoffrey Cooper, Kathryn Alane Corrigan, Davis Huntington Cote, Olivia Whitney Crisafulli, Sarah Michelle Crocitto, Isabel Marguerite Cronin, Matthew R. Cunningham, Brian Edward Curley, Rachel Grace Czarnecki, Emily Victoria D’Onofrio, Oliver Johan Dahlen, Shelby Jane Dejana, Amelia Claire DeSimone, Thomas Charles Dexter, Victoria Irene DiRocco, Morgan Kelly Dowling, Christopher James Drummond, Hailey Marie Dube, Aiden James Duff, Clara Jane Edgecomb, Parker Joseph Etzbach, Reid Allan Etzbach, Nicholas Alexander Fahey, Matthew Richard Farago, Edward Joseph Fasano, Sydney Anne Feldman, Kayla Grace Fernandes, Sophia Heping Flaim, Brielle Margaux Flavin, Matthew Evan Foreman, Victoria Lucia Fox, Chloe Reese Funtleyder, Brooke Anna Genovese, Simona Nicole Gheorghe, Charles Alexander Gilchrist, Peyton Leigh Gildersleeve, Rocco Nicholas Gili, Erica Noelle Graef, Eli Jacob Grass, Caitlin E. Greeff, Max Jacob Greenberg, Eleanor Anne Greene, Peter Murphy Groves, Caroline Olivia Gruseke, Daniel Joseph Gruseke, Michael Brian Gruseke, Matthew Jeffrey Gulbin, Jonathan Asamoah Gyan, Charles Herbert Hastings, Connor Jonathan Healey, Rory O’donnell Hess, Lexi Kate Hine, Daniel William Hong, Kevin Hu, William Mccaw Hughes, Sebastian James Hunt, Jeeshan D. Huq, Neel Venkatraman Iyer, William Thomas Jarvie, Luke Benjamin Jaser, Aidan Carroll Jasinski, Dean Criswell Kaduboski, Kaylee Elizabeth Karus, Evan Kauh, Claire Rose Kedzierski, Mairead Fitzgerald Kehoe, Robert Jackson Kelly, Tyler Michael Kennedy, Ian Cornell Kineon, Catalina Cano King, Alexander William Klancko, Ashley Roberta Klancko, Gabriel Thomas Koleszar, Matthew Alexander Koleszar, Meghan Lynn Koziolkowsky, Pauline Claire Kriger, Alexander Joseph Laflamme, Jacob Thomas Lash, Brooke Haven Latone, Kevin Htun Latt, Everett Griffin Lee, Hannah Penelope Levy, Hannah Rose Lifrieri, Luo Andre Long, Hailey Rose Looney, Dillon Brewster Loud, Caroline Emma Luciano, Ryan Andrew MacDougall, Olivia Eleanor Magazino, Alexandra Lauren Magnusson, Maximus Mannino, Stefania Mariani, Samantha Renee McDonald, Jane Hamilton McKenna, James Patrick McKiernan, Erin Elizabeth McMorris, Kathleen Anne McMorris, Lauren Margaret McNamara, Macaire Judith McNamara, Esteban Melendez, Alexa Katharine Michael, Hannah Kay Mills, Matteo Joseph Morello, Logan Lanni Motyka, Matthew Neil Murphy, Rebecca Katherine Murphy, Jack Enlund Myers, Abigail Meiyun Nevins, Nathaniel Spencer Newcomer, Quinn Patrick O’Connor, Keri Margaret O’Neill, Mattias Per Lampe Onnerud, Isadore Sabile Palacpac, Arman Singh Peters, Thomas Lopes Petrillo, Owen Joseph Pettit, Madeline A. Pfeiffer, William Joseph Poirier, Kiel Christopher Polito, Megan Callie Pozzi, Michelle Simone Prario, Isabel Sophia Pravia, Zachary Cooper Rappaport, Zehra Sakina Reza, Samuel Dean Ricketts, Aliana Margarita Rivas, Michael Lars Roberts, Anastasia Rose Rogozinski, Jack Donald Rosen, Justin Frederick Rosenthal, Margaret Ann Rowe, Edward Miller Rowley, Noa Rozenberg, Tamar Rozenberg, Andrew Allen Rubsam, Caroline Beatrice Safko, Hayden Grace Samaniego Roy, Anna Elizabeth Santacroce, Lumo Soonchan Sato, Neil Satsangi, Sophia Marie Savage, Kaila Rose Scally, Katherine Grace Senneff, John Oliver Sharpe, Ryan Jeffrey Siegel, Amanda Cate Sklar, Sophie Ladybird Turner Slater, Jordan Lyn Smith, Maya Elizabeth Snyder, Ahrav Soi, Ryan Joseph Sorbo, Lincoln Vladimir Nauraine Squitieri, Owen James Frederick Steckel, Christian James Kinnan Strader, Samuel William Strazza, Brendan Charles Sullivan, Michael Peter Sullivan, Sean Patrick Sullivan, Suhani Suneja, Isabelle Caroline Szabo, Lindsay Elizabeth Taffler, Christian Philip Theoharides, Wooder Steve Thoby, Rachel Gabrielle Tobias, Kristina Hope Torkelsen, Jacqueline Lily Umphred, Rohan Sai Vaddiraju, Ryan Thomas van Heyst, James Patrick Vollmer, Jaime Josephine von Bartheld, Bronwyn Nancy Walsh, Ryann Ashlie Wauthier, Charles Michael Wendorff, Anais M Wentzel, Benjamin Ethan Wiener, Mickey Thomas Wilcox, Elizabeth Hope Williams, Annika Nicole Wisdom, Quinn William Wiseman, Ryan James Witty, Aashi Yadav, Giana Sophia Zaccone, Christopher John Zimmerman
These honor rolls will be published in an upcoming issue of The Bulletin.