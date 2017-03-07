Wilton High School Q2 High Honor and Honor Roll

High Honor Roll
Seniors
Skyler Campbell Addison, Hannah Elizabeth Armstrong, Jessica Gloria Bartels, Erika Kristine Bonnist, Sydney Sheid Brant, Emma Nicole Braten, Erin E. Bronner, Ryan Thomas Carlson, Andrew Worden Connolly, Adrienne Hong Coslick, Allison Louise Courtney, Sean Michael Cunningham, Amy Camille DeCola, Meaghan Downey, Rhys Thomas Evershed, Ian Thomas Filaski, Liam Joseph Foster, Daniel Lawrence Gassel, John Bruno Gioffre, Elizabeth Ryan Healy, William Heffernan, Morgan E. Hickey, Sheila Higgins, Lynn Bainbridge Huffard, Nicholas David Johnson, Isabella Pistello Jones, Collin David Kahal, Katherine P. Kandiew, Vedika Mangesh Karandikar, Elizabeth Claire Kenneally, Danielle Elizabeth Kriemelmeyer, Cole Ross Lipsky, Rachel Emma Low, Haley Catherine MacDonald, Natalia Matuk, John Joseph McFadden, Nina Kathleen Mellin, Ian Xavier Monro, Logan Demay Morris, Olivia Ellison Nickel, Alison Burnell Purvis, Grace Emery Schaller, Alida Docters Schefers, Perry Jackson Seelert, Benjamin Steven Senneff, Ravi Chandra Siripuram, John E. Smallwood, Emma Ames Snyder, William Edward Suchy, Sasha Tarling, Quentin Georges Thouvenot, Meletios A. Tsantilas, Jackson Christian Walker, Elizabeth Mei Ward, Jessica Marie Gepes Wiener, Essence Williams, Stephanie Tan Xie, Brandon Weihua Zheng, Emily Marie Zimmerman, Sage Elizabeth Zunda
Juniors
Sophie Laurent Ackerman, Harvey D Alexander, Maria Alonso Alvarez, Tor Anders Aronson, Nathalie Axel, Julia Lee Ballentine, Andrew J. Beecher, Cameron Hollis Berg, Rebecca Chance Blair, Tyler Jacob Bluestein, John McKinlay Brown, Trevor Lee Brown, Taylor Ann Burke, Nicole Adara Case, Francesca Ann Cawley, Christopher Joseph Colbert, Kevin William Connolly, Margaret Tara Cummins, Alexandra Elise Curtin, Adriana Adele Curtis, Peter Delfeus, Adrian Cole DeSimone, John Joseph Erardi, Ryan Keever Ettie, Maya Antoinette Fazio, Grace Lauren Giglia, Lindsay Summer Gildersleeve, Emory Stevenson Goodwin, Eva Marie Greco, Claire Elizabeth Gulbin, Kaylynn Gunzy, Ashleigh Press Hawthorne, Claire Adelaide Healey, Jessica Highland, Jonah William Hirsch, Natalia Jankowski, Sophia Analee Kaplan, Monique M. Kern, Cara Patricia Kilmartin, Grace Isabelle Kirchof, Nicholas Philip Koleszar, Benjamin James Lucas, Elizabeth Lynch, Kyle Adam Maatallah, Lydia Marie Manuel, Morgan Ayn McCormick, Michael Patrick McElroy, Caleigh Grace McMorris, Megan Marie Meyer, Joseph R. Murtha, Kazuma Nobumoto, Andrew Phillip Noonan, Eve Beatrice Ogdon, Madeleine DuPree Pagliaro, Vivian Rose Quinlan, Ethan Julian Reichgut, Lauren Grace Robertson, Mia Anne Ruefenacht, Ishani Dharmesh Shah, Kennedy Anne Snyder, Adriana Victoria Sudano, Jessica Patrice Tambascio, Emily S. Tuin, Claire Helen Vocke, Emily Bennett Walden, Michael David Wallace, Michael Rudolf Wehrli, Albert Neil Wei, Emma Riley Westerholm, Chloe Elizabeth Zimmermann, John Thomas Zizzadoro
Sophomores
Andrew Daniel Abi-Karam, Christian Dennis Anastos, Victoria Louise Andrew, Emily Nicole Assef, Stephen J. Batter, Hannah Christine Belanger, Olivia Jewel Borden, Grace Antonina Bracken, Colleen Elizabeth Brady, Grace Marie Bronner, Madeline Grace Burke, Sean Edward Carlson, John Anthony Cassone, John Thomas Caty, Hallie Joelle Chabrier, Eleanor Paige Christman, Caroline Elizabeth Coffey, Emma Isabella Crameri, John Robert Cromwell, Zachary Bruce Dedrick, Michael Joseph DiCostanzo, Devon Jane Dooley, Emma Elizabeth Driver, Alexandra Santina Edwards, Alexander Eustace, Margaret Catherine Fiesel, Gerri Elizabeth Fox, Nicholas Paolo Furst, Ryan Joseph Gehrlein, Benjamin David Grass, Lindsay Foster Groves, Jayna Lynn Gumins, Adam Edward Harley, Evan McLeod Harley, Nancy Corcoran Healy, Abigail Grace Hinck, Samantha Elise Huffman, Anna Ines Iorfino, Alyssa Leanne Jarrett, Meryl Criswell Kaduboski, Ava Karen Kaplan, Khushi Kapoor, Andrew Robert Kelso, Isabella Cano King, Marguerite Frances Koch, Nicholas Alexander Koenigsberger, Nicholas Patrick Kronenberg, Christopher Andrew Lancaster, Chloe Emma Mandel, Madelyn Rose McCaghey, Liam Patrick McCarthy, Salil Mishra, Lily Melissa Motyka, Juliana Faith Musilli, Alexandra VandenBurg Myers, Jessica Melanie Olin, Daniel Navio Ottavi, Emily Jane Paradis, Allisandra Mary Passaniti, Emma Eve Rothkopf, Julia Sophia Rothstein, Avery Elizabeth Rowland, Elizabeth Anna Scaperotta, Madison Hanh Schattenfield, Ryan John Schriber, Isabella Rose Segall, Isabel Grace Shain, Katherine Campbell Stevenson, Kace Durland Stewart, Sophia Rose Strazza, Emerson Maximillian Thors, Andrew Joseph Tsantilas, Hope Lea Ullman, Alix Lily Wadehra, Natalie Hartford Wallon, Emma Louise Walter, Emily Catherine Welch, Rachel Kantor West, Taylor Elizabeth White, Anthony David Wilcox, Rachel Grace Wilson, Micaela Garling Yee, Tyler Andrew Zengo, Sylvia Yiting Zhao
Freshmen
Emma Grace Babashak, Estelle Foster Bam, Sarah Anne Belcher, Brynn Harnett Burke, Anthony Nikolay Cascello, Lillian Gifford Casiraghi, Anusha Murali Chegu, Quenby J. Clifford, Ashleigh Marin Coltman, Cassidy Teagan Costello, Thomas James Czick, Josh Kojo Darkwah, Patricia Veronica Dineen, Callahan Morgan Drake, Tara Anne Evans, Sadie Olivia Farnworth, Kyle David Gordon, Ryan Christopher Healey, Amanda McLean Heffernan, Caroline Coogan Hess, Jeffrey Jiaju Huang, Larry Jiajun Huang, Alexandra Iordanova Iotzova, Megan Elizabeth Kaeyer, Regan Edward Kahal, Emma V. Kantor, Dineth Rochana Karunamuni, John Patrick Kauffman, Alexander Koutsoukos, Peyton Grace Lauricella, Erik Gregg Lebek, Noah Greyson Levi, Suzanne Malburg, Connor Douglas McCabe, Hector Melesio Rodriguez, Manvitha Mullapudi, Zachary Constantine Muraskin, Tara Geralynn O’Donnell, Andrew Harris Patnaik, Madeline Alexandra Pennino, Paula Perez Pelaez, Sophie Jane Peterson, Drew William Phillips, Sean Fairfax Purdy, Rishabh Raniwala, Avi Sardana, Jordan Ian Sayewitz, Sara Azure Schneidman, Anna May Sherman, Zachary George Sherman, John Pascal Shiller, Andrew Michael Smith, Nathaniel James Snyder, Vignesh Subramanian, Sophia Angelina Sudano, Sasha Lyn Sypher, Harrison Maxwell Tucker, Olivia Grace Vitarelli, Nishant Jagan Wangneo, Zara Caterina Wiest, Solomon Lloyd Wozniak Bendremer, Anna Beatrice Yoon
Honor Roll
Seniors
Lucas Knight Adams, Bria Noele Albanese, Emily Anastasia Ambargis, Phoebe Natasha Anderson, Garavi Bhargesh Angreji, Elizabeth Weldon Armstrong, Olivia Jane Autore, Michaela Claire Avallone, Katelyn C. Aznaran, Nicole Marilyn Babkowski, Olivia Bernardini, Taylor M. Bies, William Patrick Black, Aaron Michael Breene, Sean Edward Breslin, Cristiana Joy Burger, Claire An Burke, Caylin June Chase Cannavino, Delaney Claire Chase, Abraham Jefferson Chow-Silva, Catherine Rita Cinguina, Evan Harrison Clark, Susan Clasby, Caleb N. Clifford, Lindsay Noelle Clifford, Ryan Charles Collins, Sarah Elizabeth Cooper, Julia Elizabeth Cresci, Delia Creveling, Matthew A. D’Elisa, Nicholas Thomas Davatzes, Ilissa Anne Davison, Walker James Dean, Parth Desai, Grace E. Dexter, Rosalba DiIorio, Megan Anna DiMattio, Jack Ryan Dooley, Isabelle Outlaw Ellenthal, Jacob D. Ellison, Kira Rose Essig, Owen Wilson Evershed, Ryan Farinas, Elizabeth Browne Farrell, Alec Joseph Favarolo, Jessica Anne Favarolo, Michael Rudolph Ferrigno, Caroline Beth Ferro, Aldyn Paige Flavin, Jane Durston Follett, Julia Rose Foodman, Erynn Cathleen Fray, Alexandra Mia Fung, Dylan Andrew Galimi, Jonathan Robert Gibney, Robert Stephen Giller, Paige Michelle Gladstein, Gregory Martin Goldstein, Philippa Holly Gosden, Matthew Parker Greeff, Serina A Griffin, Brooke Bouton Haas, Gwendolyn Claire Hall, Madelyn Hand, Lauren Marie Hanny, Jacob Tyler Hearl, Elizabeth Burleigh Heffernan, Emma Joan Helman, Charles Arthur Hess, Catherine Claire Hinshaw, Andrew John Hoffmann, Alexandra Michelle Hollander, Anna Mikhail Holt, Christopher Ryan Hyzy, Will Johanson, Hannah Marguerite Jung, Emma Corin Kauffeld, Thomas John Kedzierski, Alexandra Noelle Keenan, Audrey Lauren Keliehor, Erin Kennedy, Hadley Greyson Kennedy, Kerry Nicole Keough, Griffin Nicolas Klinga, Victoria Gabriela Koenigsberger, Matthew Robert Kronenberg, Kendall Adams LaMantia, Carsten J. Langholm, Rachel Fay Lawlor, Katherine O’Reilly Leffel, Michael Raymond Lindberg, David Coscina Littlefield, Jacqueline Vee Locher, Jillian Patricia Lynch, Elizabeth Carolyn MacDonald, Amelia MacGregor, Olivia Macieik, Sarah Maria Magnano, Eve Holly Mandel, James Henry Mannix, Lawrence Sperry Mannix, Ava Elizabeth Martinelli, Matthew F. May, Lillia Mascia McDowell, Kieran Smith McGovern, Abaigeal Carol McMahon, Quinn Denise McMahon, Kaitlin Patricia McNamara, Brianna D. Meehan, Zachary Melo, Hayley Christine Meyer, Kelly Meyer, Emily Marie Mitrione, Darvin Molina, Samuel Eells Muirhead, Aniya Mychaelle Mullins, Alison Joy Munro, Nickia Alexandra Muraskin, Sarah Eleanor Nachbar, Jake Thomas Nannariello, Kyle Rubin Nash, Meredith Gray Nash, Andrew Paul Nisco, NoraNoel Keyna Nolan, Allison Carey O’Donnell, Whitney Pagano, Christopher Paulino, Rebecca Julia Poirier, Sara Rose Pollak, Joseph Anthony Pozzi, Ryan David Purdy, Sean Richard Purvis, Randolph Ramirez, Alexander Cooper Rappaport, Meredith Davis Rappaport, Matthew Frank Rauccio, Isaac Wheeler Reeves, Nathan Oliver Reznik, Matthew Rubsam, Daniel Colin Sackstein, Ian Wyatt Sanders, William Harrison Santacroce, Merideth M. Santomero, Jake Alexander Savvaides, Nicole Melissa Scamuffo, Lyza Marie Blanco Serra, Bradford C. Sheridan, Olivia Mae Shiller, Erica Lyn Smith, Julia D. Smith, Margaret Page Smith, Justin Michael Sorbo, Sarah Nicolle Souza, Jason C Spaulding, Lauren Kelly Squitieri, Noah Steiz, Emma O’Brien Stow, Henry Strmecki, Kathleen Elizabeth Tese, Isabel Thelen, Amanda Frances Tomas, Christine Clarke Troller, Isabella Jolie Tudisco, Kevin Edward Ugarte, Grace A. Ullman, Alessandra Lihua Uriarte, Ashley Catherine Vitarelli, Julia Jenner Vitarelli, Alan James Wang, Bridget Kelly Ward, Rachel Elizabeth Waters, Bennett Christopher Watson, Kinsey Allison Watson, Jackson Hans Wehrli, Annabel W Wert, Sean Clarke Westerholm, John Fitzgerald Williams, Rebecca Wistreich, Grace Elizabeth Ziskind
Juniors
Julian Thomas Alber, John Michael Amato, Annette Rose Andronaco, Matthew Kervick Arrix, Katherine Alice Barbour, Dylan Edward Bayer, Andrea Cristina Benalcazar, Joshua Ethan Bender, Anne Elyse Beneventano, Jake Lukasik Beshlian, Isabella Rose Biegen, Alyssa Rose Bivona, Rachel Anne Boal, Julia Anne Bonnist, Jenna Mackenzie Brameier, Elizabeth Ann Breslin, Paige Kylie Brown, Malgorzata Busz, Jason Chenguang Cai, Brian William Calabrese, Aidan Patrick Callahan, Isabel Lamoureux Casiraghi, Rachel Jean Castaldi, Christopher Louis Chabrier, Daniella Mariel Chavez, Madeline Elizabeth Christl, Eric Kohler Chubinsky, Anna Elizabeth Cocoros, Quincy Morgan Cole, Olivia Brette Collender, Shelby Elizabeth Connor, Lelah Ann Conway, Elizabeth Grace Costello, Mackenzie Melissa Cote, Michael Andrew Cunningham, Scott Patrick Cunningham, Victoria Jane Curley, Andre Phillip Batista Dacosta, Joel Darkwah, Liam Clemente DeFelice, Felipe Daniel Deidan, Erin Kennedy DelliSanti, Caroline Elizabeth Denneen, Jackson Connelly Dill, Jack Thomas DiNanno, Richard Kingsley Dineen, Nicole Diane DiRocco, Matthew James Dormer, Sydney Nicole Elia, Lacey Yishan Eller, Allison Nadine Farago, Jamie R Feidner, Emily Ann Ferencz, Daniel John Fitzgerald, Taylor Rae Floyd, Timothy Carl Foley, Isabella Francine Fox, John Edward Fung, Ryan Christopher Gabriele, Riccardo Galati, Liam Zakar Gany, Lauren Madeline Gardner, Colleen Anne Graham, Matthew Lloyd Gressle, Johanna Kathleen Griep, Marcus Nathaniel Guevara, Christian Richard Haase, Tate Lyn Harmon, Evan Donald Helman, Jessica Elizabeth Hendry, Steven Harold Hepensteil, Robert Alexander Hermann, Alexa Renee Hirn, Caroline Grace Hoffman, Lydia Claire Ward Hoffman, Chloe Melanie Hornby, Michael James Hueglin, Katherine Beatrice Jankowski, Manya Beatrice Jones, Sophia Calla Kammerman, Grace Comerford Keating, Justin Peter Kelly, Emily Danielle Kesselman, Ella Grace Kinnersley, Alexander Craig Kobsa, Lindsey Lee Kuczo, Nicholas James Kupersmith, Olin Clifton Lancaster, Zoe Rich Lash, Carlisle Ann Lattimer, Nicole Katherine LaVorgna, Madeline Agnes LeBeau, John Patrick Lewis, Charles Samuel Li, Dillon Marley Lifrieri, Emma Adams Likly, William C Litton, Megan Isabelle Lynch, Lily Elizabeth Macdonald, John Arthur Maggio, Finn Michael Maloney, Luke Daniel Maloney, Matthew Sauter Martin, Emilie Anne McCann, Emmerson Claire McClintock, Ryan W McDermott, Owen Scott McKessy, Brenna Catherine McPhee, Marjorie Ellen McWilliams, Kendall Elaine Mellana, Sophia Isabelle Mercado, Caitlyn Williams Moody, Devin Elizabeth Moore, Sarah Moran, Alyssa Erin Murphy, Morgan Ciena Nadel, Alexa Simone Nichols, Michal Chava Ninyo, Zachary James O’Grady, Alia M O’Neill, Matthew Albert Olson, Anna Maria Lampe Onnerud, Madison Daly Paradis, Matthew Thomas Pasiuk, Covadonga Perez Pelaez, Amanda Jane Perry, Ryan Thomas Peterson, Sophie Louise Phelan, Kelly Elizabeth Prinner, Katherine Athena Psaltos, Alexander James Pykosz, Brendan Martin Quinlan, Abigail Lauren Reber, Katherine Ann Reid, Nicholas Anthony Rende, Sommer Lynn Rogg, Emma Gloria Rosen, Alem Sabovic, Maria Lynne Saldutti, Kyle Jonathan Saxon, Joseph Julian Scarfi, Benjamin James Schmitt, Camryn Karen Sell, Riley James Sexton, Mary Statler Shay, Kyle Joseph Shifrin, Rithwik Subramaniam Shivram, Brendan John Skewis, Amanda Wilkinson Smith, Tyler William Smith, Victoria Nancy Soule, Bradley Michael Spiewak, Robert F Stanzione, Rachel Marie Strazza, Christopher Paul Sweeney, Erin Kelsey Sweeney, Caroline Sweeny, Nicholas Alexander Sylvia, Jelena Saric Sypher, Addie Elizabeth Tanzman, Benjamin Scott Teolis, SibhiNandan Thirumal Kumaran, Mary Amelia Thomas, Spencer Anderson Thors, Colin Hamilton Tietjen, Gabriella Marie Tomas, Emily Lillian Torkelsen, Matthew Robert Tucker, Emily Catherine Tully, Madeleine Larraine Tupper, Emily Anne Underwood, Emma Catherine Vail, Patrick Murray Verrilli, Duncan Thomas Vogel, Kelly Anne Wang, Molly Schroder Ward, Jason Murphy Welch, Alison Fraine Wenman, Elisabeth Spohn Wenman, Caroline Marie Wilson, Jeremy Plotkin Wong, Caleb Bryce Worley, Samuel Pearson Wright, Jason Yunhan Xie, Domenico Joseph Zaccone, Zachary Matthew Zeyher, Alec Michael Ziluca
Sophomores
Clayton Edward Adams, Connor Wilhelm Adams, Purab B. Angreji, Emmanuel Bazile, Nicholas E Benalcazar, Phoebe Zosia Beshlian, Ryan Douglas Biberon, Joseph Jack Bohacs, Hannah Jewel Bracken, Luke Edward Briglin, Kyle Christopher Brody, Jessica Elizabeth Brown, Andrew Joseph Bucciero, Anthony Christopher Calderone, Kimberly Taylor Castano, Anthony Michael Catino, Brianna Faith Catino, Oliver Ambrose Chapman, Robin Noelle Clasby, Mary Frances Collias, Chase Powers Connolly, Cortney Louise Connolly, Brendan Barrett Connor, Henri Paul Connors, Thomas James Costello, Arisa Charlize Cowe, Elizabeth Anne Cramer, Tyler James Daher, Katherine Claire DeAngelis, Alexandra Rose Dejana, Olivia Faith Dexter, Morgan Elizabeth Dill, Dean Carl DiNanno, Dilshad Bomi Dinshaw, Aidan Thomas Doran, Connor Bowman Drake, Audrey Brooke Elsberry, Conrad Richard Emerson, Max Julius English, Lilly Anna Essig, Kyra Elizabeth Fanelli, Kristen Nicole Farmer, Cameron Palmer Farrar, Agata Marie Favilla, Sarah Jane Fennessey, Devin William Filaski, Gianna Eleanor Filipponi, Dylan Patrick Flanagan, Sean Mikhail Flanagan, Molly Frances Foster, Ryan Martin Frankel, Delia Rae Freliech, Yanny Garcia, Shane Daniel Gast, Isabelle Mary Giller, Meghan Ailey Golden, Matthew Joseph Graham, Jayne Marie Guglielmo, Lindsey Eileen Hand, Sabrina Veronika Hartz, Liela Olive Hastings, Theodore Armas Hattenbach, Pauline Jeanne Hendricks, Drew Reddington Herlyn, Gloria-Grace Lorenz Hill, Julianna Theresa Hume, Benjamin Louis Iannuzzi, Eleanor Margaret Imrie, Peter Dominick Iorfino, Aviana Marie Jarrett, Liam McCoin Jenkins, Ye Jin Jeon, Katherine Chase Johnson, Matthew Taylor Johnson, Brandon Robert Jonsson, Bianca Stephanie Juca-Quito, Cole Hunter Judelson, Harrison Michael Jung, Jonathan Martin Kabler, Amol Mangesh Karandikar, Lily Grace Kepner, Christopher Samuel Khanna, Robert Alexander Killian, James Bryant Kineon, Matthew Cano King, Alexis Kayla Kiss, Jayne Daisy Konatsotis, Shanna Giangrande Kosar, Davis Conroy Langhoff, Clayton James Latone, Willem Dolf Buchanan LeComte, Arden Phoenix Lee, Griffin Dee Lesica, Alex Ming Li, Amber Xin Li, Ryan Timothy Looney, Taylor Livingston Loud, Quinn Leigh Lupton, Gregory Anthony McAdams, Cate M. McCabe, Colin James McClenachan, Mackenzie Reagan McCormick, Hannah Rose Mikita, Valentina Montalbano-Beqiri, Leah Eunkyung Moore, Julia Nicole Morano, Julia Elizabeth Morneau, George Aidan Murphy, Sonali Riya Nagpal, Yashika Nana, Matthew David Newfield, Kiana Jacqueline Nobumoto, Reed Davis O’Brien, Kyle Tyler Phillips, Alexander Charles Pica, Dylan William Pojano, Christopher Michael Porricelli, Zachary Patrick Pozzi, Tyler Christopher Previte, Grace Elizabeth Rava, Kaitlin Eva Reif, Isabella Nicole Rende, Zareen Syeda Reza, Jonathan Harwood Ricketts, Charlotte Fiona Rigby, Grace Elizabeth Rizzo, Jacob Robb, Grant Rohrmann, William Augustus Ronk, Zachary Michael Rossi, Julianna Lisa Russo, Cyrus Sam Sadegi, Vaibhav Saduneni, Maxton Witte Santos, Maxwell Samuel Schwartz, Joseph Louis Seaman, Kate Burns Seelert, Shikha Dharmesh Shah, Rebekah Darby Sherwood, Julia Elisabeth Skillin, Quinn Rose Smith, Eliza Ripp Snyder, Cooper Julia Spezzano, Annika Devi Srivastava, Erika Christine Stang, Jake Samuel Stein, Gordon Charles Steward, Carly Parks Sullivan, Liam Thomas Sullivan, Alex Peter Sywak, Brooke Anna Taffler, Samantha Rose Tait, August Euclides Theoharides, Christopher Patrick Tienken, Anna Lauren Travers, Caroline Marie Troy, Brian Tsui, Alex Villanueva Ortega, Maxwell von Bartheld, Bridgette Rosamond Wall, Maggie McCarthy Walsh, Tyler Fredrick Warren, Christian Michael Weber, Zoe Sofia Weiss, Jasmine P. Whittaker, Brandt George Williams, Karli Jacklyn Williams, Andrea Marie Wimmers, Ryan Stein Wood, Connor Colton Wright, Angela X. Xie, Elizabeth Celia Yoon
Freshmen
Elana Margo Alber, Karolina Barabash, Khrystyna Ihorivna Barska, Alexandra Marie Bartels, Nicole Rose Beecher, Gavin Kirkpatrick Bond, Emily Jene Bostwick, Anna Katherine Breen, Sebastian Christopher Buis, Connor Joseph Burke, Lara Elizabeth Burke, Patrick Joseph Burke, Alexander James Buse, Katherine Renee Buse, Elizabeth Loring Cameron, Devyn Kathleen Casey, Michael James Cassara, Evan Michael Charney, Kiri Alana Clancy, Anna Kathleen Clark, Kayla Michelle Cohen, Harry Joseph Coleman, Lauren Nicole Cooper, Maria Elizabeth Cox, Lewis Jay Cropper, Austin Lawrence Crowell, Stella Bradshaw Crowther, Patrick Casey Cummins, James Maximus Curto, Julia Czajowski, Dalton Carter DiCamillo, Leo Mark DiGiorgio, John Joseph DiRocco, Sarah Kathleen Dodman, Matthew Kevin Dooley, Hailey Elizabeth Downey, Maxwell Alan Downing, Hunter McLean Driscoll, Chloe Ilsabe Elias, Tyler Derek Everitt, Veronica Jacquelyne Fahs, Emma Virginia Amy Famous, Jake David Farnworth, Grace Dunbar Farrell, Maya Farrell, Danielle Nicole Favarolo, Jake Luis Fernandes, Kirsten Jeannette Finnecy, Cassandra Nicole Foley, Kevin L. Fung, Camilo Mejia Galeano, Emma Julia Gardner, Emma Cecilia Geitz, Anthony Gili, Brett Matthew Gilman, Katherine Molly Ginsburg, William Tiffin Gioffre, Olivia Madison Gladstein, Francesca Plessmann Goncalves, Isabel Eugenia Gouveia, Olivia Nicole Hahn, Alexandra Nicole Harris, Kayla Margaret Heber, Cooper Bennett Heinemann, Christina Eileen Henesy, Maden Jascha Riley Herve, Robert O’Gara Hickey, Ellen Claire Holmquist, Jubair Dhrubo Huq, Kyle Michael Hyzy, Nicholas Alexander Ivanov, Esha Iyengar, Christine Marie Jansen, Navod A. Jayawardhane, Rushil Dev Jha, Alexsis Demetera Kaine, Madeline Ann Kalin, Ryan Nicholas Kauffman, Matthew Mark Kelly, Ella Katherine Kelso, Stephen Paul Kendra, Katie Elizabeth Kircher, Brandon Joseph Kirincich, Johanna Liangfang Bradley Knox, Isabella R. Koziol, Matthew Robert Kurtz, Matthew Sean Lamanna, Taylor Rose LaMantia, Lucia Amelia Lampard, Meghan Bradley Lane, Macy Grace LeBeau, Ethan Jason Leinberger, Jackson Sheridan Lent, Benjamin Alfred Leung, Nicholas Paul Chieh-Hui Lin, Justin Brett Lipper, Delaney Joy Liston, Lina Isabella Lombardi, Linsey Cheryl Loraditch, Nancy Anne Lynch, Amy G. Malburg, Liam Langan Mannix, Jack John Mariani, Samuel Benito Marsan, Paul William Martines, Peyton Sara Matik, Wictoria Matuk, Niamh Robin McCarthy, Liam Brian McGovern, Grace Lyons McKessy, Megan Paige McNamara, Claire Elizabeth Meany, Trisha Nitin Mhatre, Lily Feng Minozzi, Griffin Richard Morris, Jordan Driss Najah, Claudia Horah Nanez, Jack Horah Nanez, Juliet Rose Nannariello, Ria Narula, Caitlin Ann Nichols, Gabriella Claire Nisco, Teresa Susan Nobles, Hannah Corynn Noonan, James Gerald O’Brien, Katie Ann Oliveri, Lauren Kennedy Owens, Dominick Michael Polito, Isaac James Quantock, Zoe Frances Rappaport, Bianca Nicole Reuter, Kelsey Katherine Rhodes, Aaron Vincent Robertson, Connor Jude Roche, Maria Emilia Romo, Caitlin Elizabeth Russell, Noah William Sackowitz, Anthony William Saldutti, Andrew Blake Saumier, Jack Joseph Savarese, Alexander Miles Saxon, Sophia Anne Scarfi, Alexander Lee Schestag, Anastasia Helene Schroeder, Lilly Esther Sciarretta, Maeve Ann Sexton, Maud Catherine Seymour, Nicholas John-Thomas Sheehan, Kate Elizabeth Shouvlin, Carter Elizabeth Siegel, Trevor John Silvia, Eleanor Mazurie Simmons, Rohit Pankaj Singhal, Juliette Zubin Sinor, Sean Edward Soltis, Cole Patrick Stefan, Dante Joseph Stella, Cole William Stephenson, Alexander Thaddeaus Stepnowsky, Brodan Henry Streety, Daniel Reilly Sullivan, Teagan Grace Sullivan, Maxine Joanna Tan, Remi Tyler Taubin, Lucas Andrew Thelen, Evan Dimitrov Timnev, Kailey Mae Titus, Madison Castelli Tomas, Steven Michael Tuin, Brandon Christopher Vitarelli, Matthew Emerson Vogel, Nadia Voravolya, Tucker Kennedy Walden, Olivia Carys Waldron, Kathryn McCarthy Walsh, Parker David Ward, Tyler Jeffrey Wilkinson, Claire Nicole Wilson, Marra Angelina Woodring, John Arthur Young, Jake Trent Zeyher, Michael Peter Zizzadoro