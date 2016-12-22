Wilton High School first quarter honor rolls

High Honors
Seniors
Lucas Knight Adams, Hannah Elizabeth Armstrong, Olivia Jane Autore, Nicole Marilyn Babkowski, Jessica Gloria Bartels, William Patrick Black, Isabel Catherine Bouvier, Sydney Sheid Brant, Emma Nicole Braten, Ryan Thomas Carlson, Andrew Worden Connolly, Adrienne Hong Coslick, Allison Louise Courtney, Julia Rose Foodman, Daniel Lawrence Gassel, John Bruno Gioffre, Elizabeth Ryan Healy, William Heffernan, Emma Joan Helman, Nicholas David Johnson, Isabella Pistello Jones, Collin David Kahal, Katherine P. Kandiew, Vedika Mangesh Karandikar, Victoria Gabriela Koenigsberger, Matthew Robert Kronenberg, Carsten J. Langholm, Cole Ross Lipsky, Rachel Emma Low, Eve Holly Mandel, John Joseph McFadden, Nina Kathleen Mellin, Isabel Sloan Meltzer, Hayley Christine Meyer, Ian Xavier Monro, Logan Demay Morris, Sarah Eleanor Nachbar, Olivia Ellison Nickel, Alison Burnell Purvis, Isaac Wheeler Reeves, Daniel Colin Sackstein, Alida Docters Schefers, Perry Jackson Seelert, Benjamin Steven Senneff, Ravi Chandra Siripuram, John E. Smallwood, Emma Ames Snyder, Justin Michael Sorbo, Quentin Georges Thouvenot, Meletios A. Tsantilas, Julia Jenner Vitarelli, Jackson Christian Walker, Rebecca Wistreich, Jack Edward Wood, Stephanie Tan Xie, Brandon Weihua Zheng, Emily Marie Zimmerman, Grace Elizabeth Ziskind, Sage Elizabeth Zunda
Juniors
Harvey D Alexander, Maria Alonso Alvarez, Tor Anders Aronson, Nathalie Axel, Julia Lee Ballentine, Anne Elyse Beneventano, Cameron Hollis Berg, Alyssa Rose Bivona, Rebecca Chance Blair, Tyler Jacob Bluestein, Nicole Adara Case, Francesca Ann Cawley, Christopher Joseph Colbert, Kevin William Connolly, Alexandra Elise Curtin, Adriana Adele Curtis, Joel Darkwah, Peter Delfeus, Adrian Cole DeSimone, John Joseph Erardi, Maya Antoinette Fazio, Grace Lauren Giglia, Lindsay Summer Gildersleeve, Eva Marie Greco, Christian Richard Haase, Ashleigh Press Hawthorne, Claire Adelaide Healey, Jessica Highland, Jonah William Hirsch, Eleanor Grace Hoch, Lydia Claire Ward Hoffman, Natalia Jankowski, Sophia Analee Kaplan, Monique M. Kern, Cara Patricia Kilmartin, Grace Isabelle Kirchof, Alexander Craig Kobsa, Nicholas Philip Koleszar, Nicole Katherine LaVorgna, Benjamin James Lucas, Elizabeth Lynch, Kyle Adam Maatallah, Luke Daniel Maloney, Lydia Marie Manuel, Emilie Anne McCann, Morgan Ayn McCormick, Michael Patrick McElroy, Caleigh Grace McMorris, Joseph R. Murtha, Kazuma Nobumoto, Andrew Phillip Noonan, Eve Beatrice Ogdon, Matthew Albert Olson, Vivian Rose Quinlan, Ethan Julian Reichgut, Lauren Grace Robertson, Mia Anne Ruefenacht, Ishani Dharmesh Shah, Jessica Patrice Tambascio, Emily Lillian Torkelsen, Madeleine Larraine Tupper, Patrick Murray Verrilli, Claire Helen Vocke, Emily Bennett Walden, Michael David Wallace, Albert Neil Wei, John Thomas Zizzadoro
Sophomores
Christian Dennis Anastos, Emily Nicole Assef, Stephen J. Batter, Nicholas E Benalcazar, Grace Antonina Bracken, Colleen Elizabeth Brady, Grace Marie Bronner, Madeline Grace Burke, John Anthony Cassone, Kimberly Taylor Castano, John Thomas Caty, Eleanor Paige Christman, Emma Isabella Crameri, John Robert Cromwell, Devon Jane Dooley, Emma Elizabeth Driver, Audrey Brooke Elsberry, Alexander Eustace, Gerri Elizabeth Fox, Nicholas Paolo Furst, Benjamin David Grass, Jayna Lynn Gumins, Nancy Corcoran Healy, Samantha Elise Huffman, Anna Ines Iorfino, Aviana Marie Jarrett, Matthew Taylor Johnson, Khushi Kapoor, Andrew Robert Kelso, Isabella Cano King, Nicholas Alexander Koenigsberger, Shanna Giangrande Kosar, Christopher Andrew Lancaster, Chloe Emma Mandel, Salil Mishra, Lily Melissa Motyka, Cristina Maria Moya, Alexandra VandenBurg Myers, Jessica Melanie Olin, Daniel Navio Ottavi, Allisandra Mary Passaniti, Kyle Tyler Phillips, Grace Elizabeth Rizzo, Emma Eve Rothkopf, Avery Elizabeth Rowland, Madison Hanh Schattenfield, Joseph Louis Seaman, Isabella Rose Segall, Shikha Dharmesh Shah, Annika Devi Srivastava, Kace Durland Stewart, Emerson Maximillian Thors, Hope Lea Ullman, Alix Lily Wadehra, Natalie Hartford Wallon, Emma Louise Walter, Rachel Kantor West, Taylor Elizabeth White, Anthony David Wilcox, Rachel Grace Wilson, Micaela Garling Yee
Freshmen
Emma Grace Babashak, Karolina Barabash, Khrystyna Ihorivna Barska, Alexandra Marie Bartels, Sarah Anne Belcher, Elizabeth Loring Cameron, Anthony Nikolay Cascello, Devyn Kathleen Casey, Lillian Gifford Casiraghi, Quenby J. Clifford, Ashleigh Marin Coltman, Lauren Nicole Cooper, Cassidy Teagan Costello, Maria Elizabeth Cox, Josh Kojo Darkwah, Patricia Veronica Dineen, John Joseph DiRocco, Matthew Kevin Dooley, Callahan Morgan Drake, Tara Anne Evans, Sadie Olivia Farnworth, Maya Farrell, Olivia Madison Gladstein, Francesca Plessmann Goncalves, Kyle David Gordon, Olivia Nicole Hahn, Ryan Christopher Healey, Amanda McLean Heffernan, Caroline Coogan Hess, Jeffrey Jiaju Huang, Larry Jiajun Huang, Alexandra Iordanova Iotzova, Nicholas Alexander Ivanov, Christine Marie Jansen, Megan Elizabeth Kaeyer, Regan Edward Kahal, Dineth Rochana Karunamuni, John Patrick Kauffman, Ryan Nicholas Kauffman, Alexander Koutsoukos, Isabella R. Koziol, Taylor Rose LaMantia, Peyton Grace Lauricella, Macy Grace LeBeau, Erik Gregg Lebek, Noah Greyson Levi, Peyton Sara Matik, Connor Douglas McCabe, Niamh Robin McCarthy, Hector Melesio Rodriguez, Trisha Nitin Mhatre, Manvitha Mullapudi, Zachary Constantine Muraskin, Claudia Horah Nanez, Tara Geralynn O’Donnell, Andrew Harris Patnaik, Madeline Alexandra Pennino, Paula Perez Pelaez, Sophie Jane Peterson, Sean Fairfax Purdy, Rishabh Raniwala, Noah William Sackowitz, Anthony William Saldutti, Avi Sardana, Sara Azure Schneidman, Anna May Sherman, John Pascal Shiller, Kate Elizabeth Shouvlin, Andrew Michael Smith, Nathaniel James Snyder, Cole Patrick Stefan, Dante Joseph Stella, Sophia Angelina Sudano, Teagan Grace Sullivan, Maxine Joanna Tan, Olivia Grace Vitarelli, Nishant Jagan Wangneo, Zara Caterina Wiest, Solomon Lloyd Wozniak Bendremer, Anna Beatrice Yoon, Jake Trent Zeyher, Michael Peter Zizzadoro
Honors
Seniors
Skyler Campbell Addison, Bria Noele Albanese, Brooke Andrea Amodei, Phoebe Natasha Anderson, Garavi Bhargesh Angreji, Michaela Claire Avallone, Olivia Bernardini, Taylor M. Bies, Erika Kristine Bonnist, Harrison C Brandt, Aaron Michael Breene, Sean Edward Breslin, Erin E. Bronner, Georgia Alexandra Brown, Scott Ryan Brown, Cristiana Joy Burger, Claire An Burke, Caylin June Chase Cannavino, Colin Charles Carroll, Delaney Claire Chase, Abraham Jefferson Chow-Silva, Catherine Rita Cinguina, Evan Harrison Clark, Susan Clasby, Caleb N. Clifford, Lindsay Noelle Clifford, Ryan Charles Collins, Sarah Elizabeth Cooper, Jackson Moore Cote, Julia Elizabeth Cresci, Delia Creveling, Sean Michael Cunningham, Nicholas Thomas Davatzes, Ilissa Anne Davison, Walker James Dean, Amy Camille DeCola, Matthew A. D’Elisa, Parth Desai, Grace E. Dexter, Rosalba DiIorio, Megan Anna DiMattio, Alexandra Jane DiSanto, Salvatore M. Dominick, Jack Ryan Dooley, Meaghan Downey, Isabelle Outlaw Ellenthal, Jacob D. Ellison, Kira Rose Essig, Owen Wilson Evershed, Rhys Thomas Evershed, Ryan Farinas, Elizabeth Browne Farrell, Alec Joseph Favarolo, Jessica Anne Favarolo, Michael Rudolph Ferrigno, Caroline Beth Ferro, Ian Thomas Filaski, Aldyn Paige Flavin, Jane Durston Follett, Liam Joseph Foster, Erynn Cathleen Fray, Alexandra Mia Fung, Dylan Andrew Galimi, Jonathan Robert Gibney, Robert Stephen Giller, Jack Thomas Ginsburg, Paige Michelle Gladstein, Philippa Holly Gosden, Matthew Parker Greeff, Serina A Griffin, Brooke Bouton Haas, Gwendolyn Claire Hall, Madelyn Hand, Lauren Marie Hanny, Jacob Tyler Hearl, Elizabeth Burleigh Heffernan, Charles Arthur Hess, Morgan E. Hickey, Sheila Higgins, Sarah F Hinck, Catherine Claire Hinshaw, Andrew John Hoffmann, Alexandra Michelle Hollander, Anna Mikhail Holt, Lynn Bainbridge Huffard, Junaid S. Huq, Will Johanson, Hannah Marguerite Jung, Emma Corin Kauffeld, Grace Kauffman, Alexandra Noelle Keenan, Elizabeth Claire Kenneally, Erin Kennedy, Kerry Nicole Keough, Griffin Nicolas Klinga, Peter Holland Koch, Danielle Elizabeth Kriemelmeyer, Kendall Adams LaMantia, Rachel Fay Lawlor, Katherine O’Reilly Leffel, Michael Raymond Lindberg, Simon Robert Lindberg, David Coscina Littlefield, Jacqueline Vee Locher, Jillian Patricia Lynch, Elizabeth Carolyn MacDonald, Haley Catherine MacDonald, Amelia MacGregor, Olivia Macieik, Sarah Maria Magnano, James Henry Mannix, Lawrence Sperry Mannix, Cynthia Marisol Marroquin, Ava Elizabeth Martinelli, Natalia Matuk, Parker Jillian Mavis, Harrison Dean McCool, Lillia Mascia McDowell, Kieran Smith McGovern, Abaigeal Carol McMahon, Quinn Denise McMahon, John Ryan McNamara, Kaitlin Patricia McNamara, Brianna D. Meehan, Zachary Melo, Lucas Ford Mendola, Kelly Meyer, Emily Marie Mitrione, Darvin Molina, Kevin J. Moya, Aqueelah Muhammad, Samuel Eells Muirhead, Aniya Mychaelle Mullins, Alison Joy Munro, Nickia Alexandra Muraskin, Kyle Rubin Nash, Meredith Gray Nash, Andrew Paul Nisco, Steffen Graham Nobles, NoraNoel Keyna Nolan, Allison Carey O’Donnell, Whitney Pagano, Rebecca Julia Poirier, Sara Rose Pollak, Joseph Anthony Pozzi, Ryan David Purdy, Sean Richard Purvis, Marnie Jane Quigg, Randolph Ramirez, Alexander Cooper Rappaport, Meredith Davis Rappaport, Matthew Frank Rauccio, Nathan Oliver Reznik, Lucas James Reznikoff, Graham Henry Riss, Lily Samantha Rodriguez, Kiely Sorenson Rowe, Matthew Rubsam, Ian Wyatt Sanders, William Harrison Santacroce, Giovanni Stefan Santarsiero, Merideth M. Santomero, Anthony Caesar Sanzaro, Jake Alexander Savvaides, Nicole Melissa Scamuffo, Grace Emery Schaller, Bradford C. Sheridan, Olivia Mae Shiller, Erica Lyn Smith, Julia D. Smith, Margaret Page Smith, Sarah Nicolle Souza, Jason C Spaulding, Lauren Kelly Squitieri, Noah Steiz, Olivia Grace Stella, Emma O’Brien Stow, Henry Strmecki, William Edward Suchy, Sasha Tarling, Kathleen Elizabeth Tese, Isabel Thelen, Amanda Frances Tomas, Christine Clarke Troller, Isabella Jolie Tudisco, Madison Grace Turner, Kevin Edward Ugarte, Scott Uitterdijk, Grace A. Ullman, Alessandra Lihua Uriarte, Ashley Catherine Vitarelli, Catherine Ann Vose, Elizabeth Grace Wall, Alan James Wang, Bridget Kelly Ward, Elizabeth Mei Ward, Rachel Elizabeth Waters, Bennett Christopher Watson, Kinsey Allison Watson, Jackson Hans Wehrli, Annabel W Wert, Sean Clarke Westerholm, Peyton Yevgeniya White, Jessica Marie Gepes Wiener, Essence Williams, John Fitzgerald Williams, Kyle Wilson, Carolyn Elizabeth Yee,
Juniors
Sophie Laurent Ackerman, Julian Thomas Alber, John Michael Amato, Annette Rose Andronaco, Matthew Kervick Arrix, Katherine Alice Barbour, Dylan Edward Bayer, Andrew J. Beecher, Andrea Cristina Benalcazar, Joshua Ethan Bender, Jake Lukasik Beshlian, Isabella Rose Biegen, Rachel Anne Boal, Julia Anne Bonnist, Jenna Mackenzie Brameier, Elizabeth Ann Breslin, John McKinlay Brown, Paige Kylie Brown, Trevor Lee Brown, Taylor Ann Burke, Malgorzata Busz, Jason Chenguang Cai, Brian William Calabrese, Aidan Patrick Callahan, Hannah Quyn Carter, Isabel Lamoureux Casiraghi, Rachel Jean Castaldi, Christopher Louis Chabrier, Daniella Mariel Chavez, Lauren Ann Chiappetta, Madeline Elizabeth Christl, Eric Kohler Chubinsky, Anna Elizabeth Cocoros, Anastasia Olivia Colburn, Quincy Morgan Cole, Lelah Ann Conway, Theodore Philip Corper, Elizabeth Grace Costello, Mackenzie Melissa Cote, Margaret Tara Cummins, Scott Patrick Cunningham, Victoria Jane Curley, Andre Phillip Batista Dacosta, Felipe Daniel Deidan, Erin Kennedy DelliSanti, Caroline Elizabeth Denneen, Jackson Connelly Dill, Jack Thomas DiNanno, Richard Kingsley Dineen, Nicole Diane DiRocco, Matthew James Dormer, Sydney Nicole Elia, Lacey Yishan Eller, Ryan Keever Ettie, Allison Nadine Farago, Delaney Grace Fellows, Emily Ann Ferencz, Daniel John Fitzgerald, Taylor Rae Floyd, Timothy Carl Foley, John Edward Fung, Ryan Christopher Gabriele, Riccardo Galati, Liam Zakar Gany, Lauren Madeline Gardner, Emory Stevenson Goodwin, Colleen Anne Graham, Matthew Lloyd Gressle, Johanna Kathleen Griep, Marcus Nathaniel Guevara, Claire Elizabeth Gulbin, Kaylynn Gunzy, Brandon Osmon Hawk, Evan Donald Helman, Jessica Elizabeth Hendry, Steven Harold Hepensteil, Robert Alexander Hermann, Alexa Renee Hirn, Caroline Grace Hoffman, Chloe Melanie Hornby, Michael James Hueglin, Natalie Amanda Ivanov, Katherine Beatrice Jankowski, Manya Beatrice Jones, William Edward Kalin, Sophia Calla Kammerman, Grace Comerford Keating, David William Keenan, Brooke Bennett Kelly, Justin Peter Kelly, Ella Grace Kinnersley, Caitlin Marie Kuczo, Lindsey Lee Kuczo, Nicholas James Kupersmith, Olin Clifton Lancaster, Zoe Rich Lash, Carlisle Ann Lattimer, Madeline Agnes LeBeau, John Patrick Lewis, Charles Samuel Li, Emma Adams Likly, William C Litton, Megan Isabelle Lynch, Samantha Jules Liwanag Macalino, Lily Elizabeth Macdonald, John Arthur Maggio, Finn Michael Maloney, Matthew Sauter Martin, Caitrin Marie Masone, Emmerson Claire McClintock, Ryan W McDermott, Owen Scott McKessy, Brenna Catherine McPhee, Marjorie Ellen McWilliams, Kendall Elaine Mellana, Sophia Isabelle Mercado, Megan Marie Meyer, Caitlyn Williams Moody, Devin Elizabeth Moore, Sarah Moran, Alyssa Erin Murphy, Morgan Ciena Nadel, Alexa Simone Nichols, Michal Chava Ninyo, Zachary James O’Grady, Alia M O’Neill, Madeleine DuPree Pagliaro, Covadonga Perez Pelaez, Amanda Jane Perry, Ryan Thomas Peterson, Sophie Louise Phelan, Kelly Elizabeth Prinner, Katherine Athena Psaltos, Alexander James Pykosz, Brendan Martin Quinlan, Nolan Grant Quinn, Abigail Lauren Reber, Sophie Skyler Lattig Roberts, Sommer Lynn Rogg, Alem Sabovic, Maria Lynne Saldutti, Stephen G. Sandor, Kyle Jonathan Saxon, Joseph Julian Scarfi, Sofia Luisa Schmidt, Benjamin James Schmitt, Riley James Sexton, Mary Statler Shay, Rithwik Subramaniam Shivram, Brendan John Skewis, Amanda Wilkinson Smith, Tyler William Smith, Kennedy Anne Snyder, Victoria Nancy Soule, Bradley Michael Spiewak, Robert F Stanzione, Rachel Marie Strazza, Adriana Victoria Sudano, Will Patrick Sullivan, Christopher Paul Sweeney, Erin Kelsey Sweeney, Caroline Sweeny, Nicholas Alexander Sylvia, Addie Elizabeth Tanzman, Benjamin Scott Teolis, SibhiNandan Thirumal Kumaran, Spencer Anderson Thors, Colin Hamilton Tietjen, Gabriella Marie Tomas, Milenka Sofia Torres, James Killian Trentos, Matthew Robert Tucker, Emily S. Tuin, Emily Catherine Tully, Emily Anne Underwood, Emma Catherine Vail, Matthew Paul Vissicchio, Duncan Thomas Vogel, Peter R. Vogric, Kelly Anne Wang, Molly Schroder Ward, Michael Rudolf Wehrli, Jason Murphy Welch, Alison Fraine Wenman, Elisabeth Spohn Wenman, Emma Riley Westerholm, Caroline Marie Wilson, Jeremy Plotkin Wong, Caleb Bryce Worley, Samuel Pearson Wright, Jason Yunhan Xie, Chang Xiong Yang, Domenico Joseph Zaccone, Zachary Matthew Zeyher, Alec Michael Ziluca, Chloe Elizabeth Zimmermann
Sophomores
Andrew Daniel Abi-Karam, Clayton Edward Adams, Connor Wilhelm Adams, Victoria Louise Andrew, Michael Thomas Angerame, Purab B. Angreji, Cara Ellis Bates, Emmanuel Bazile, Hannah Christine Belanger, Phoebe Zosia Beshlian, Ryan Douglas Biberon, Joseph Jack Bohacs, Olivia Jewel Borden, Hannah Jewel Bracken, Alexandra Sanxay Brichkowski, Kyle Christopher Brody, Jessica Elizabeth Brown, Andrew Joseph Bucciero, Andrew Dominick Calabrese, Anthony Christopher Calderone, Filipe Campos, Sean Edward Carlson, Anthony Michael Catino, Brianna Faith Catino, Hallie Joelle Chabrier, Oliver Ambrose Chapman, Caroline Elizabeth Coffey, Mary Frances Collias, Chase Powers Connolly, Cortney Louise Connolly, Brendan Barrett Connor, Henri Paul Connors, Thomas James Costello, Arisa Charlize Cowe, Elizabeth Anne Cramer, Flynn Stead Crowther, Tyler James Daher, Katherine Claire DeAngelis, Zachary Bruce Dedrick, Alexandra Rose Dejana, Olivia Faith Dexter, Michael Joseph DiCostanzo, Morgan Elizabeth Dill, Dean Carl DiNanno, Dilshad Bomi Dinshaw, Connor Bowman Drake, Alexandra Santina Edwards, Conrad Richard Emerson, Max Julius English, Lilly Anna Essig, Kyra Elizabeth Fanelli, Kristen Nicole Farmer, Cameron Palmer Farrar, Juliana Suzanne Fastiggi, Agata Marie Favilla, Sarah Jane Fennessey, Christopher John Ferguson, Margaret Catherine Fiesel, Devin William Filaski, Gianna Eleanor Filipponi, Dylan Patrick Flanagan, Sean Mikhail Flanagan, Molly Frances Foster, Nyah Grace Marie Foster, Ryan Martin Frankel, Delia Rae Freliech, Yanny Garcia, Shane Daniel Gast, Ryan Joseph Gehrlein, Isabelle Mary Giller, Meghan Ailey Golden, Luke Marcous Gowargy, Matthew Joseph Graham, Lindsay Foster Groves, Jayne Marie Guglielmo, Adam Edward Harley, Evan McLeod Harley, Liela Olive Hastings, Theodore Armas Hattenbach, Pauline Jeanne Hendricks, Drew Reddington Herlyn, Gloria-Grace Lorenz Hill, Abigail Grace Hinck, Julianna Theresa Hume, Benjamin Louis Iannuzzi, Peter Dominick Iorfino, Alyssa Leanne Jarrett, Liam McCoin Jenkins, Ye Jin Jeon, Katherine Chase Johnson, Brandon Robert Jonsson, Bianca Stephanie Juca-Quito, Cole Hunter Judelson, Jonathan Martin Kabler, Meryl Criswell Kaduboski, Ava Karen Kaplan, Amol Mangesh Karandikar, Lily Ellen Kealy, Dylan Joseph Kennedy, Lily Grace Kepner, James Bryant Kineon, Matthew Cano King, Alexis Kayla Kiss, Marguerite Frances Koch, Jayne Daisy Konatsotis, Nicholas Patrick Kronenberg, Davis Conroy Langhoff, Clayton James Latone, Willem Dolf Buchanan LeComte, Griffin Dee Lesica, Alex Ming Li, Amber Xin Li, Ryan Timothy Looney, Taylor Livingston Loud, Andrew John Luciano, Quinn Leigh Lupton, Gregory Anthony McAdams, Cate M. McCabe, Madelyn Rose McCaghey, Liam Patrick McCarthy, Colin James McClenachan, Mackenzie Reagan McCormick, Hannah Rose Mikita, Valentina Montalbano-Beqiri, Leah Eunkyung Moore, Julia Nicole Morano, Julia Elizabeth Morneau, George Aidan Murphy, Juliana Faith Musilli, Sonali Riya Nagpal, Yashika Nana, Matthew David Newfield, Kiana Jacqueline Nobumoto, Emily Ann O’Brien, Reed Davis O’Brien, Benjamin Richard Olson, Emily Jane Paradis, Alexander Charles Pica, Dylan William Pojano, Christopher Michael Porricelli, Tyler Christopher Previte, Anna Victoria Rava, Grace Elizabeth Rava, Kaitlin Eva Reif, Isabella Nicole Rende, Zareen Syeda Reza, Jonathan Harwood Ricketts, Charlotte Fiona Rigby, Jacob Robb, Grant Rohrmann, William Augustus Ronk, Noelle Claire Roseman, Zachary Michael Rossi, Julia Sophia Rothstein, Shannon Grace Rowe, Julianna Lisa Russo, Cyrus Sam Sadegi, Andrew Finneran Santacroce, Maxton Witte Santos, Elizabeth Anna Scaperotta, Ryan John Schriber, Maxwell Samuel Schwartz, Kate Burns Seelert, Andrew Lucas Senneff, Isabel Grace Shain, Rebekah Darby Sherwood, Julia Elisabeth Skillin, Quinn Rose Smith, Eliza Ripp Snyder, Cooper Julia Spezzano, Erika Christine Stang, Jake Samuel Stein, Katherine Campbell Stevenson, Gordon Charles Steward, Sophia Rose Strazza, Carly Parks Sullivan, Liam Thomas Sullivan, Thomas Harwood Sullivan, Alex Peter Sywak, Brooke Anna Taffler, Samantha Rose Tait, Hannah Elizabeth Taylor, August Euclides Theoharides, Christopher Patrick Tienken, Anna Lauren Travers, Caroline Marie Troy, Brian Tsui, Michael Joseph Turza, Alex Villanueva Ortega, Bridgette Rosamond Wall, Maggie McCarthy Walsh, Owen Wilton Wardle, Tyler Fredrick Warren, Christian Michael Weber, Emily Catherine Welch, Jasmine P. Whittaker, Brandt George Williams, Karli Jacklyn Williams, Andrea Marie Wimmers, Margaret Cecilia Wingertzahn, Ryan Stein Wood, Angela X. Xie, Elizabeth Celia Yoon, Tyler Andrew Zengo, Sylvia Yiting Zhao, Hongzhe Zhu
Freshmen
Elana Margo Alber, Mathew Antonios, Estelle Foster Bam, Douglas Samuel Beach, Nicole Rose Beecher, Sarah Sixue Bell, Emma Nicole Beneventano, Tyler Anthony Blain, Jackson Thomas Boffey, Gavin Kirkpatrick Bond, Emily Jene Bostwick, Anna Katherine Breen, Sebastian Christopher Buis, Brynn Harnett Burke, Lara Elizabeth Burke, Alexander James Buse, Katherine Renee Buse, Michael James Cassara, Evan Michael Charney, Anusha Murali Chegu, Kiri Alana Clancy, Anna Kathleen Clark, Kayla Michelle Cohen, Harry Joseph Coleman, Lewis Jay Cropper, Austin Lawrence Crowell, Stella Bradshaw Crowther, Patrick Casey Cummins, James Maximus Curto, Julia Czajowski, Thomas James Czick, Dalton Carter DiCamillo, Leo Mark DiGiorgio, Arthur John DiRocco, Sarah Kathleen Dodman, Hailey Elizabeth Downey, Hunter McLean Driscoll, Mary Hope Edgerton, Chloe Ilsabe Elias, Tyler Derek Everitt, Veronica Jacquelyne Fahs, Emma Virginia Amy Famous, Jake David Farnworth, Grace Dunbar Farrell, Danielle Nicole Favarolo, Jake Luis Fernandes, Matthew James Ferro, Kirsten Jeannette Finnecy, Cassandra Nicole Foley, Caleb Patrick Forland, Kevin L. Fung, Camilo Mejia Galeano, Emma Julia Gardner, Emma Cecilia Geitz, Anthony Gili, Brett Matthew Gilman, Katherine Molly Ginsburg, William Tiffin Gioffre, Michael Scott Gordon, Megha Gupta, Lyla Elizabeth Hage, Alexandra Nicole Harris, Christian Scott Harris, Kayla Margaret Heber, Christina Eileen Henesy, Maden Jascha Riley Herve, Robert O’Gara Hickey, Ellen Claire Holmquist, Jubair Dhrubo Huq, Kyle Michael Hyzy, Esha Iyengar, Navod A. Jayawardhane, Rushil Dev Jha, Campbell Miller Johnson, Alexsis Demetera Kaine, Madeline Ann Kalin, Emma V. Kantor, Henry Maxwell Keating, Danielle Nicole Keen, Matthew Mark Kelly, Ella Katherine Kelso, Stephen Paul Kendra, Sadie Mabel Kinnersley, Katie Elizabeth Kircher, Brandon Joseph Kirincich, Isabel Natalie Klink, Johanna Liangfang Bradley Knox, Nicholas Peter Kouvaris, Brady Joseph Kuczo, Matthew Robert Kurtz, Theodore Raymond Laflamme, Matthew Sean Lamanna, Lucia Amelia Lampard, Meghan Bradley Lane, Ethan Jason Leinberger, Jackson Sheridan Lent, Jack Connor Miclat Lenz, Benjamin Alfred Leung, Benjamin ZL Lin, Nicholas Paul Chieh-Hui Lin, Justin Brett Lipper, Lina Isabella Lombardi, James Anthony Luchansky, Nancy Anne Lynch, William Joseph Maggio, Amy G. Malburg, Suzanne Malburg, Liam Langan Mannix, Jack John Mariani, Samuel Benito Marsan, Paul William Martines, Wictoria Matuk, Kelly Ann McGovern, Liam Brian McGovern, Grace Lyons McKessy, Megan Paige McNamara, Claire Elizabeth Meany, Lily Feng Minozzi, Griffin Richard Morris, Jordan Driss Najah, Jack Horah Nanez, Ria Narula, Gabriella Claire Nisco, Teresa Susan Nobles, Hannah Corynn Noonan, James Gerald O’Brien, Maxwell James Oliver, Katie Ann Oliveri, Lauren Kennedy Owens, Drew William Phillips, Dominick Michael Polito, Zoe Frances Rappaport, Bianca Nicole Reuter, Kelsey Katherine Rhodes, Victoria Hatton Richards, Connor Jude Roche, Maria Emilia Romo, Andrew Blake Saumier, Jack Joseph Savarese, Alexander Miles Saxon, Nicole Marguerite Saxon, Jordan Ian Sayewitz, Sophia Anne Scarfi, Lauren Elizabeth Schenk, Alexander Lee Schestag, Anastasia Helene Schroeder, Lilly Esther Sciarretta, Maeve Ann Sexton, Maud Catherine Seymour, Nicholas John-Thomas Sheehan, Zachary George Sherman, Carter Elizabeth Siegel, Trevor John Silvia, Eleanor Mazurie Simmons, Rohit Pankaj Singhal, Juliette Zubin Sinor, Brennen Monroe Smith, Ciaran Smith, Sean Edward Soltis, Christopher Lawrence Soule, Cole William Stephenson, Alexander Thaddeaus Stepnowsky, Brodan Henry Streety, Vignesh Subramanian, Caitlin Riley Sullivan, Daniel Reilly Sullivan, Talia Christy Tarling, Remi Tyler Taubin, Lucas Andrew Thelen, Evan Dimitrov Timnev, Kailey Mae Titus, Madison Castelli Tomas, Christopher Tovar, Harrison Maxwell Tucker, Steven Michael Tuin, Connor Uitterdijk, Ryan Scott Vanderwall, Scott Andrew Verrilli, Matthew Emerson Vogel, Nadia Voravolya, Tucker Kennedy Walden, Olivia Carys Waldron, Kathryn McCarthy Walsh, Parker David Ward, Tyler Jeffrey Wilkinson, Claire Nicole Wilson, Eleanor Louise Winrow, Marra Angelina Woodring, John Arthur Young