Wilton High School first quarter honor rolls

Skyler Campbell Addison, Bria Noele Albanese, Brooke Andrea Amodei, Phoebe Natasha Anderson, Garavi Bhargesh Angreji, Michaela Claire Avallone, Olivia Bernardini, Taylor M. Bies, Erika Kristine Bonnist, Harrison C Brandt, Aaron Michael Breene, Sean Edward Breslin, Erin E. Bronner, Georgia Alexandra Brown, Scott Ryan Brown, Cristiana Joy Burger, Claire An Burke, Caylin June Chase Cannavino, Colin Charles Carroll, Delaney Claire Chase, Abraham Jefferson Chow-Silva, Catherine Rita Cinguina, Evan Harrison Clark, Susan Clasby, Caleb N. Clifford, Lindsay Noelle Clifford, Ryan Charles Collins, Sarah Elizabeth Cooper, Jackson Moore Cote, Julia Elizabeth Cresci, Delia Creveling, Sean Michael Cunningham, Nicholas Thomas Davatzes, Ilissa Anne Davison, Walker James Dean, Amy Camille DeCola, Matthew A. D’Elisa, Parth Desai, Grace E. Dexter, Rosalba DiIorio, Megan Anna DiMattio, Alexandra Jane DiSanto, Salvatore M. Dominick, Jack Ryan Dooley, Meaghan Downey, Isabelle Outlaw Ellenthal, Jacob D. Ellison, Kira Rose Essig, Owen Wilson Evershed, Rhys Thomas Evershed, Ryan Farinas, Elizabeth Browne Farrell, Alec Joseph Favarolo, Jessica Anne Favarolo, Michael Rudolph Ferrigno, Caroline Beth Ferro, Ian Thomas Filaski, Aldyn Paige Flavin, Jane Durston Follett, Liam Joseph Foster, Erynn Cathleen Fray, Alexandra Mia Fung, Dylan Andrew Galimi, Jonathan Robert Gibney, Robert Stephen Giller, Jack Thomas Ginsburg, Paige Michelle Gladstein, Philippa Holly Gosden, Matthew Parker Greeff, Serina A Griffin, Brooke Bouton Haas, Gwendolyn Claire Hall, Madelyn Hand, Lauren Marie Hanny, Jacob Tyler Hearl, Elizabeth Burleigh Heffernan, Charles Arthur Hess, Morgan E. Hickey, Sheila Higgins, Sarah F Hinck, Catherine Claire Hinshaw, Andrew John Hoffmann, Alexandra Michelle Hollander, Anna Mikhail Holt, Lynn Bainbridge Huffard, Junaid S. Huq, Will Johanson, Hannah Marguerite Jung, Emma Corin Kauffeld, Grace Kauffman, Alexandra Noelle Keenan, Elizabeth Claire Kenneally, Erin Kennedy, Kerry Nicole Keough, Griffin Nicolas Klinga, Peter Holland Koch, Danielle Elizabeth Kriemelmeyer, Kendall Adams LaMantia, Rachel Fay Lawlor, Katherine O’Reilly Leffel, Michael Raymond Lindberg, Simon Robert Lindberg, David Coscina Littlefield, Jacqueline Vee Locher, Jillian Patricia Lynch, Elizabeth Carolyn MacDonald, Haley Catherine MacDonald, Amelia MacGregor, Olivia Macieik, Sarah Maria Magnano, James Henry Mannix, Lawrence Sperry Mannix, Cynthia Marisol Marroquin, Ava Elizabeth Martinelli, Natalia Matuk, Parker Jillian Mavis, Harrison Dean McCool, Lillia Mascia McDowell, Kieran Smith McGovern, Abaigeal Carol McMahon, Quinn Denise McMahon, John Ryan McNamara, Kaitlin Patricia McNamara, Brianna D. Meehan, Zachary Melo, Lucas Ford Mendola, Kelly Meyer, Emily Marie Mitrione, Darvin Molina, Kevin J. Moya, Aqueelah Muhammad, Samuel Eells Muirhead, Aniya Mychaelle Mullins, Alison Joy Munro, Nickia Alexandra Muraskin, Kyle Rubin Nash, Meredith Gray Nash, Andrew Paul Nisco, Steffen Graham Nobles, NoraNoel Keyna Nolan, Allison Carey O’Donnell, Whitney Pagano, Rebecca Julia Poirier, Sara Rose Pollak, Joseph Anthony Pozzi, Ryan David Purdy, Sean Richard Purvis, Marnie Jane Quigg, Randolph Ramirez, Alexander Cooper Rappaport, Meredith Davis Rappaport, Matthew Frank Rauccio, Nathan Oliver Reznik, Lucas James Reznikoff, Graham Henry Riss, Lily Samantha Rodriguez, Kiely Sorenson Rowe, Matthew Rubsam, Ian Wyatt Sanders, William Harrison Santacroce, Giovanni Stefan Santarsiero, Merideth M. Santomero, Anthony Caesar Sanzaro, Jake Alexander Savvaides, Nicole Melissa Scamuffo, Grace Emery Schaller, Bradford C. Sheridan, Olivia Mae Shiller, Erica Lyn Smith, Julia D. Smith, Margaret Page Smith, Sarah Nicolle Souza, Jason C Spaulding, Lauren Kelly Squitieri, Noah Steiz, Olivia Grace Stella, Emma O’Brien Stow, Henry Strmecki, William Edward Suchy, Sasha Tarling, Kathleen Elizabeth Tese, Isabel Thelen, Amanda Frances Tomas, Christine Clarke Troller, Isabella Jolie Tudisco, Madison Grace Turner, Kevin Edward Ugarte, Scott Uitterdijk, Grace A. Ullman, Alessandra Lihua Uriarte, Ashley Catherine Vitarelli, Catherine Ann Vose, Elizabeth Grace Wall, Alan James Wang, Bridget Kelly Ward, Elizabeth Mei Ward, Rachel Elizabeth Waters, Bennett Christopher Watson, Kinsey Allison Watson, Jackson Hans Wehrli, Annabel W Wert, Sean Clarke Westerholm, Peyton Yevgeniya White, Jessica Marie Gepes Wiener, Essence Williams, John Fitzgerald Williams, Kyle Wilson, Carolyn Elizabeth Yee,

By participating in the comments section of this site you are agreeing to our Privacy Policy and User Agreement