Wilton High School fourth quarter honor rolls

High Honors
Freshmen
Emma Grace Babashak
Estelle Foster Bam
Karolina Barabash
Khrystyna Ihorivna Barska
Alexandra Marie Bartels
Sarah Anne Burke Belcher
Lara Elizabeth Burke
Elizabeth Loring Cameron
Anthony Nikolay Cascello
Devyn Kathleen Casey
Lillian Gifford Casiraghi
Anusha Murali Chegu
Ashleigh Marin Coltman
Cassidy Teagan Costello
Maria Elizabeth Cox
Julia Czajowski
Thomas James Czick
Patricia Veronica Dineen
Callahan Morgan Drake
Tara Anne Evans
Danielle Nicole Favarolo
Cassandra Nicole Foley
Emma Cecilia Geitz
Katherine Molly Ginsburg
Olivia Madison Gladstein
Kyle David Gordon
Ryan Christopher Healey
Amanda McLean Heffernan
Caroline Coogan Hess
Jeffrey Jiaju Huang
Larry Jiajun Huang
Christine Marie Jansen
Navod A. Jayawardhane
Megan Elizabeth Kaeyer
Dineth Rochana Karunamuni
Alexander Koutsoukos
Peyton Grace Lauricella
Noah Greyson Levi
Suzanne Malburg
Paul William Martines
Connor Douglas McCabe
Niamh Robin McCarthy
Hector Melesio Rodriguez
Manvitha Mullapudi
Zachary Constantine Muraskin
Tara Geralynn O’Donnell
Andrew Harris Patnaik
Madeline Alexandra Perez Pennino
Paula Pelaez
Sophie Jane Peterson
Sean Fairfax Purdy
Rishabh Raniwala
Avi Sardana
Sara Azure Schneidman
Anna May Sherman
Zachary George Sherman
John Pascal Shiller
Trevor John Silvia
Andrew Michael Smith
Nathaniel James Snyder
Cole Patrick Stefan
Vignesh Subramanian
Daniel Reilly Sullivan
Teagan Grace Sullivan
Sasha Lyn Sypher
Maxine Joanna Tan
Olivia Grace Vitarelli
Matthew Emerson Vogel
Nadia Vravolya
Nishant Jagan Wangneo
Zara Caterina Wiest
Solomon Lloyd Wozniak Bendremer
Jake Trent Zeyher
Sophomores
Andrew Daniel Abi-Karam
Victoria Louise Andrew
Emily Nicole Assef
Stephen J. Batter
Grace Antonina Bracken
Grace Marie Bronner
Madeline Grace Burke
Sean Edward Carlson
John Thomas Caty
Eleanor Paige Christman
John Robert Cromwell
Zachary Bruce Dedrick
Devon Jane Dooley
Emma Elizabeth Driver
Alexandra Santina Edwards
Alexander Eustace
Gerri Elizabeth Fox
Nicholas Paolo Furst
Benjamin David Grass
Jayna Lynn Gumins
Nancy Corcoran Healy
Abigail Grace Hinck
Samantha Elise Huffman
Meryl Criswell Kaduboski
Ava Karen Kaplan
Khushi Kapoor
Andrew Robert Kelso
Lily Grace Kepner
Isabella Cano King
Marguerite Frances Koch
Nicholas Alexander Koenigsberger
Arden Phoenix Lee
Alex Ming Li
Chloe Emma Mandel
Leah Eunkyung Moore
Julia Elizabeth Morneau
Lily Melissa Motyka
Juliana Faith Musilli
Alexandra VandenBurg Myers
Jessica Melanie Olin
Daniel Navio Ottavi
Allisandra Mary Passaniti
Kyle Tyler Phillips
Emma Eve Rothkopf
Elizabeth Anna Scaperotta
Madison Hanh Schattenfield
Isabella Rose Segall
Kace Durland Stewart
Emerson Maximillian Thors
Caroline Marie Troy
Andrew Joseph Tsantilas
Hope Lea Ullman
Alix Lily Wadehra
Natalie Hartford Wallon
Rachel Kantor West
Taylor Elizabeth White
Anthony David Wilcox
Brandt George Williams
Rachel Grace Wilson
Tyler Andrew Zengo
Sylvia Yiting Zhao
Juniors
Sophie Laurent Ackerman
Harvey D. Alexander
Maria Alonso Alvarez
Tor Anders Aronson
Julia Lee Ballentine
Andrew J. Beecher
Anne Elyse Beneventano
Cameron Hollis Berg
Jake Lukasik Beshlian
Rebecca Chance Blair
Tyler Jacob Bluestein
Rachel Anne Boal
Jenna Mackenzie Brameier
Taylor Ann Burke
Nicole Adara Case
Francesca Ann Cawley
Christopher Louis Chabrier
Christopher Joseph Colbert
Kevin William Connolly
Margaret Tara Cummins
Victoria Jane Curley
Alexandra Elise Curtin
Adriana Adele Curtis
Andre Phillip Batista Dacosta
John Joseph Erardi
Julia Marie Erardi
Emily Ann Ferencz
John Edward Fung
Grace Lauren Giglia
Lindsay Summer Gildersleeve
Colleen Anne Graham
Eva Marie Greco
Christian Richard Haase
Ashleigh Press Hawthorne
Claire Adelaide Healey
Steven Harold Hepensteil
Jessica Highland
Alexa Renee Hirn
Jonah William Hirsch
Lydia Claire Ward Hoffman
Natalie Amanda Ivanov
Katherine Beatrice Jankowski
Sophia Calla Kammerman
Sophia Analee Kaplan
Cara Patricia Kilmartin
Grace Isabelle Kirchof
Alexander Craig Kobsa
Elizabeth Lynch
Megan Isabelle Lynch
Kyle Adam Maatallah
Samantha Jules Liwanag Macalino
Finn Michael Maloney
Luke Daniel Maloney
Lydia Marie Manuel
Matthew Sauter Martin
Emilie Anne McCann
Morgan Ayn McCormick
Michael Patrick McElroy
Owen Scott McKessy
Caleigh Grace McMorris
Sophia Isabelle Mercado
Joseph R. Murtha
Kazuma Nobumoto
Andrew Phillip Noonan
Eve Beatrice Ogdon
Matthew Albert Olson
Anna Maria Lampe Onnerud
Covadonga Perez Pelaez
Amanda Jane Perry
Katherine Athena Psaltos
Vivian Rose Quinlan
Ethan Julian Reichgut
Sophie Skyler Lattig Roberts
Lauren Grace Robertson
Emma Gloria Rosen
Mia Anne Ruefenacht
Maria Lynne Saldutti
Ishani Dharmesh Shah
Tyler William Smith
Kennedy Anne Snyder
Christopher Paul Sweeney
SibhiNandan Thirumal Kumaran
Emily Lillian Torkelsen
Patrick Murray Verrilli
Claire Helen Vocke
Duncan Thomas Vogel
Emily Bennett Walden
Michael David Wallace
Kelly Anne Wang
Albert Neil Wei
Emma Riley Westerholm
Jason Yunhan Xie
Alec Michael Ziluca
John Thomas Zizzadoro
Seniors
Lucas Knight Adams
Brooke Andrea Amodei
Olivia Jane Autore
Jessica Gloria Bartels
Erika Kristine Bonnist
Emma Nicole Braten
Ryan Thomas Carlson
Susan Clasby
Andrew Worden Connolly
Adrienne Hong Coslick
Delia Creveling
Sean Michael Cunningham
Ilissa Anne Davison
Rosalba DiIorio
Meaghan Downey
Aldyn Paige Flavin
Daniel Lawrence Gassel
Gwendolyn Claire Hall
Lauren Marie Hanny
Elizabeth Ryan Healy
Elizabeth Burleigh Heffernan
William Heffernan
Emma Joan Helman
Charles Arthur Hess
Sheila Higgins
Lynn Bainbridge Huffard
Isabella Pistello Jones
Vedika Mangesh Karandikar
Emma Corin Kauffeld
Emma Claire Keating
Elizabeth Claire Kenneally
Victoria Gabriela Koenigsberger
Matthew Robert Kronenberg
Katherine O’Reilly Leffel
Rachel Emma Low
Haley Catherine MacDonald
Matthew F. May
Abaigeal Carol McMahon
Brianna D. Meehan
Nina Kathleen Mellin
Zachary Melo
Hayley Christine Meyer
Emily Marie Mitrione
Ian Xavier Monro
Logan Demay Morris
Nickia Alexandra Muraskin
Kyle Rubin Nash
Olivia Ellison Nickel
Sara Rose Pollak
Joseph Anthony Pozzi
Ryan David Purdy
Alison Burnell Purvis
Christopher Michael Russo
Jake Alexander Savvaides
Alida Docters Schefers
Perry Jackson Seelert
Lyza Marie Blanco Serra
Ravi Chandra Siripuram
Sasha Tarling
Kathleen Elizabeth Tese
Meletios A. Tsantilas
Jackson Christian Walker
Eleanor Somerset Waugh
Peyton Yevgeniya White
Essence Williams
Rebecca Wistreich
Stephanie Tan Xie
Carolyn Elizabeth Yee
Brandon Weihua Zheng
Emily Marie Zimmerman
Honors
Freshmen
Elana Margo Alber
Anthony William Andre
Mathew Antonios
Alexander Batrak
Nicole Rose Beecher
Sarah Sixue Bell
Jackson Thomas Boffey
Gavin Kirkpatrick Bond
Emily Jene Bostwick
Anna Katherine Breen
Sebastian Christopher Buis
Brynn Harnett Burke
Connor Joseph Burke
Patrick Joseph Burke
Alexander James Buse
Katherine Renee Buse
Michael James Cassara
Evan Michael Charney
Kiri Alana Clancy
Anna Kathleen Clark
Quenby J. Clifford
Kayla Michelle Cohen
Lauren Nicole Cooper
Lewis Jay Cropper
Austin Lawrence Crowell
Stella Bradshaw Crowther
Patrick Casey Cummins
James Maximus Curto
Josh Kojo Darkwah
Dalton Carter DiCamillo
Leo Mark DiGiorgio
John Joseph DiRocco
Sarah Kathleen Dodman
Brian Brendan Dolan
Matthew Kevin Dooley
Hailey Elizabeth Downey
Maxwell Alan Downing
Hunter McLean Driscoll
Chloe Ilsabe Elias
Natalie Outlaw Ellenthal
Tyler Derek Everitt
Veronica Jacquelyne Fahs
Emma Virginia Amy Famous
Jake David Farnworth
Sadie Olivia Farnworth
Maya Farrell
Jake Luis Fernandes
Matthew James Ferro
Kirsten Jeannette Finnecy
Kevin L. Fung
Camilo Mejia Galeano
Emma Julia Gardner
Anthony Gili
Brett Matthew Gilman
William Tiffin Gioffre
Francesca Plessmann Goncalves
Isabel Eugenia Gouveia
Lyla Elizabeth Hage
Olivia Nicole Hahn
Alexandra Nicole Harris
Brian Edward Hartz
Kayla Margaret Heber
Cooper Bennett Heinemann
Christina Eileen Henesy
Maden Jascha Riley Herve
Ellen Claire Holmquist
Jubair Dhrubo Huq
Alexandra Iordanova Iotzova
Nicholas Alexander Ivanov
Esha Iyengar
Rushil Dev Jha
Regan Edward Kahal
Alexsis Demetera Kaine
Madeline Ann Kalin
Emma V. Kantor
John Patrick Kauffman
Ryan Nicholas Kauffman
Matthew Mark Kelly
Isabel Natalie Klink
Johanna Liangfang Bradley Knox
Isabella R. Koziol
Brady Joseph Kuczo
Matthew Robert Kurtz
Matthew Sean Lamanna
Taylor Rose LaMantia
Lucia Amelia Lampard
Meghan Bradley Lane
Macy Grace LeBeau
Erik Gregg Lebek
Ethan Jason Leinberger
Jackson Sheridan Lent
Benjamin Alfred Leung
Benjamin ZL Lin
Nicholas Paul Chieh-Hui Lin
Justin Brett Lipper
Delaney Joy Liston
Nancy Anne Lynch
William Joseph Maggio
Amy G. Malburg
Liam Langan Mannix
Jack John Mariani
Samuel Benito Marsan
Peyton Sara Matik
Wictoria Matuk
Liam Brian McGovern
Grace Lyons McKessy
Claire Elizabeth Meany
Trisha Nitin Mhatre
Lily Feng Minozzi
Griffin Richard Morris
Rachel Elizabeth Nadel
Jordan Driss Najah
Claudia Horah Nanez
Jack Horah Nanez
Juliet Rose Nannariello
Ria Narula
Gabriella Claire Nisco
Teresa Susan Nobles
Hannah Corynn Noonan
James Gerald O’Brien
Katie Ann Oliveri
Lauren Kennedy Owens
Drew William Phillips
Dominick Michael Polito
Zoe Frances Rappaport
Bianca Nicole Reuter
Kelsey Katherine Rhodes
Connor Jude Roche
Maria Emilia Romo
Noah William Sackowitz
Anthony William Saldutti
Andrew Blake Saumier
Jack Joseph Savarese
Alexander Miles Saxon
Jordan Ian Sayewitz
Alexander Lee Schestag
Anastasia Helene Schroeder
Lilly Esther Sciarretta
Maeve Ann Sexton
Maud Catherine Seymour
Nicholas John-Thomas Sheehan
Kate Elizabeth Shouvlin
Carter Elizabeth Siegel
Eleanor Mazurie Simmons
Rohit Pankaj Singhal
Juliette Zubin Sinor
Sean Edward Soltis
Dante Joseph Stella
Cole William Stephenson
Alexander Thaddeaus Stepnowsky
Brodan Henry Streety
Sophia Angelina Sudano
Caitlin Riley Sullivan
Anna Elizabeth Thornton
Evan Dimitrov Timnev
Kailey Mae Titus
Madison Castelli Tomas
Harrison Maxwell Tucker
Brandon Christopher Vitarelli
Tucker Kennedy Walden
Olivia Carys Waldron
John Patrick Walsh
Kathryn McCarthy Walsh
Parker David Ward
Tyler Jeffrey Wilkinson
Claire Nicole Wilson
Eleanor Louise Winrow
Marra Angelina Woodring
Anna Beatrice Yoon
John Arthur Young
Michael Peter Zizzadoro
Sophomores
Clayton Edward Adams
Connor Wilhelm Adams
Christian Dennis Anastos
Michael Thomas Angerame
Purab B. Angreji
Emmanuel Bazile
Hannah Christine Belanger
Nicholas E. Benalcazar
Phoebe Zosia Beshlian
Ryan Douglas Biberon
Joseph Jack Bohacs
Olivia Jewel Borden
Hannah Jewel Bracken
Colleen Elizabeth Brady
Kyle Christopher Brody
Jessica Elizabeth Brown
Andrew Joseph Bucciero
Anthony Christopher Calderone
John Anthony Cassone
Kimberly Taylor Castano
Anthony Michael Catino
Brianna Faith Catino
Hallie Joelle Chabrier
Robin Noelle Clasby
Caroline Elizabeth Coffey
Mary Frances Collias
Chase Powers Connolly
Cortney Louise Connolly
Henri Paul Connors
Thomas James Costello
Arisa Charlize Cowe
Elizabeth Anne Cramer
Emma Isabella Crameri
Flynn Stead Crowther
Tyler James Daher
Madeline Sara Davison
Katherine Claire DeAngelis
Olivia Faith Dexter
Michael Joseph DiCostanzo
Morgan Elizabeth Dill
Dean Carl DiNanno
Dilshad Bomi Dinshaw
Connor Bowman Drake
Audrey Brooke Elsberry
Conrad Richard Emerson
Max Julius English
Lilly Anna Essig
Kyra Elizabeth Fanelli
Kristen Nicole Farmer
Cameron Palmer Farrar
Juliana Suzanne Fastiggi
Agata Marie Favilla
Margaret Catherine Fiesel
Devin William Filaski
Gianna Eleanor Filipponi
Dylan Patrick Flanagan
Sean Mikhail Flanagan
Molly Frances Foster
Nyah Grace Marie Foster
Ryan Martin Frankel
Delia Rae Freliech
Yanny Garcia
Ryan Joseph Gehrlein
Meghan Ailey Golden
Matthew Joseph Graham
Lindsay Foster Groves
Jayne Marie Guglielmo
Lindsey Eileen Hand
Adam Edward Harley
Evan McLeod Harley
Sabrina Veronika Hartz
Liela Olive Hastings
Theodore Armas Hattenbach
Pauline Jeanne Hendricks
Drew Reddington Herlyn
Gloria-Grace Lorenz Hill
Julianna Theresa Hume
Benjamin Louis Iannuzzi
Eleanor Margaret Imrie
Anna Ines Iorfino
Peter Dominick Iorfino
Alyssa Leanne Jarrett
Aviana Marie Jarrett
Liam McCoin Jenkins
Ye Jin Jeon
Katherine Chase Johnson
Matthew Taylor Johnson
Brandon Robert Jonsson
Bianca Stephanie Juca-Quito
Cole Hunter Judelson
Jonathan Martin Kabler
Amol Mangesh Karandikar
Robert Alexander Killian
Matthew Cano King
Alexis Kayla Kiss
Jayne Daisy Konatsotis
Shanna Giangrande Kosar
Nicholas Patrick Kronenberg
Christopher Andrew Lancaster
Griffin Dee Lesica
Amber Xin Li
Ryan Timothy Looney
Taylor Livingston Loud
Quinn Leigh Lupton
Cate M. McCabe
Madelyn Rose McCaghey
Liam Patrick McCarthy
Mackenzie Reagan McCormick
Hannah Rose Mikita
Salil Mishra
Valentina Montalbano-Beqiri
Julia Nicole Morano
Cristina Maria Moya
George Aidan Murphy
Henry Stowell Murphy
Sonali Riya Nagpal
Yashika Nana
Matthew David Newfield
Kiana Jacqueline Nobumoto
Reed Davis O’Brien
Emily Jane Paradis
Dylan William Pojano
Christopher Michael Porricelli
Tyler Christopher Previte
Grace Elizabeth Rava
Kaitlin Eva Reif
Zareen Syeda Reza
Jonathan Harwood Ricketts
Charlotte Fiona Rigby
Grace Elizabeth Rizzo
Jacob Robb
Grant Rohrmann
William Augustus Ronk
Noelle Claire Roseman
Zachary Michael Rossi
Julia Sophia Rothstein
Shannon Grace Rowe
Avery Elizabeth Rowland
Julianna Lisa Russo
Cyrus Sam Sadegi
Ryan John Schriber
Maxwell Samuel Schwartz
Joseph Louis Seaman
Kate Burns Seelert
Shikha Dharmesh Shah
Isabel Grace Shain
Eliza Ripp Snyder
Cooper Julia Spezzano
Annika Devi Srivastava
Erika Christine Stang
Jake Samuel Stein
Katherine Campbell Stevenson
Gordon Charles Steward
Sophia Rose Strazza
Carly Parks Sullivan
Liam Thomas Sullivan
Samantha Rose Tait
August Euclides Theoharides
Christopher Patrick Tienken
Anna Lauren Travers
Brian Tsui
Maggie McCarthy Walsh
Emma Louise Walter
Tyler Fredrick Warren
Christian Michael Weber
Emily Catherine Welch
Jasmine P. Whittaker
Karli Jacklyn Williams
Andrea Marie Wimmers
Margaret Cecilia Wingertzahn
Ryan Stein Wood
Connor Colton Wright
Angela X. Xie
Micaela Garling Yee
Elizabeth Celia Yoon
Juniors
Julian Thomas Alber
John Michael Amato
Annette Rose Andronaco
Matthew Kervick Arrix
Katherine Alice Barbour
Dylan Edward Bayer
Andrea Cristina Benalcazar
Joshua Ethan Bender
Alyssa Rose Bivona
Julia Anne Bonnist
Elizabeth Ann Breslin
John McKinlay Brown
Trevor Lee Brown
Malgorzata Busz
Jason Chenguang Cai
Aidan Patrick Callahan
Isabel Lamoureux Casiraghi
Rachel Jean Castaldi
Lauren Ann Chiappetta
Madeline Elizabeth Christl
Eric Kohler Chubinsky
Anna Elizabeth Cocoros
Anastasia Olivia Colburn
Olivia Brette Collender
Shelby Elizabeth Connor
Lelah Ann Conway
Elizabeth Grace Costello
Mackenzie Melissa Cote
Meghan Anne Cunningham
Michael Andrew Cunningham
Scott Patrick Cunningham
Joel Darkwah
Felipe Daniel Deidan
Peter Delfeus
Caroline Elizabeth Denneen
Adrian Cole DeSimone
Jackson Connelly Dill
Jack Thomas DiNanno
Richard Kingsley Dineen
Nicole Diane DiRocco
Matthew James Dormer
Sydney Nicole Elia
Ryan Keever Ettie
Allison Nadine Farago
Maya Antoinette Fazio
Delaney Grace Fellows
Daniel John Fitzgerald
Jake Hunter Florio
Taylor Rae Floyd
Timothy Carl Foley
Riccardo Galati
Liam Zakar Gany
Lauren Madeline Gardner
Emory Stevenson Goodwin
Matthew Lloyd Gressle
Johanna Kathleen Griep
Claire Elizabeth Gulbin
Kaylynn Gunzy
Tate Lyn Harmon
Evan Donald Helman
Jessica Elizabeth Hendry
Robert Alexander Hermann
Caroline Grace Hoffman
Chloe Melanie Hornby
Michael James Hueglin
Natalia Jankowski
William Edward Kalin
Grace Comerford Keating
Brooke Bennett Kelly
Justin Peter Kelly
Emily Danielle Kesselman
Nicholas Philip Koleszar
Lindsey Lee Kuczo
Nicholas James Kupersmith
Olin Clifton Lancaster
Zoe Rich Lash
Carlisle Ann Lattimer
Nicole Katherine LaVorgna
Madeline Agnes LeBeau
Charles Samuel Li
Emma Adams Likly
William C. Litton
Kelsey Jane Locher
Benjamin James Lucas
Lily Elizabeth Macdonald
John Arthur Maggio
Sean A. Maljanian
Caitrin Marie Masone
Emmerson Claire McClintock
Ryan W. McDermott
Finnegan Cole McGovern
Brenna Catherine McPhee
Marjorie Ellen McWilliams
Megan Marie Meyer
Caitlyn Williams Moody
Devin Elizabeth Moore
Alyssa Erin Murphy
Alexa Simone Nichols
Michal Chava Ninyo
Shubham Ohri
Alia M. O’Neill
Madeleine DuPree Pagliaro
Madison Daly Paradis
Matthew Thomas Pasiuk
Benjamin Michael Pellicano
John Colcord Perry
Ryan Thomas Peterson
Sophie Louise Phelan
Kelly Elizabeth Prinner
Alexander James Pykosz
Brendan Martin Quinlan
Nolan Grant Quinn
Abigail Lauren Reber
Katherine Ann Reid
Nicholas Anthony Rende
Sommer Lynn Rogg
Alem Sabovic
Kyle Jonathan Saxon
Joseph Julian Scarfi
Benjamin James Schmitt
Riley James Sexton
Rithwik Subramaniam Shivram
Brendan John Skewis
Amanda Wilkinson Smith
Ryan Christopher Soltis
Victoria Nancy Soule
Bradley Michael Spiewak
Robert F. Stanzione
Rachel Marie Strazza
Adriana Victoria Sudano
Erin Kelsey Sweeney
James William Sweeney
Caroline Sweeny
Nicholas Alexander Sylvia
Jelena Saric Sypher
Jessica Patrice Tambascio
Addie Elizabeth Tanzman
Benjamin Scott Teolis
Mary Amelia Thomas
Spencer Anderson Thors
Gabriella Marie Tomas
Richard Matthew Tomasetti
James Killian Trentos
Matthew Robert Tucker
Emily Catherine Tully
Madeleine Larraine Tupper
Emily Anne Underwood
Emma Catherine Vail
Matthew D. Villa
Matthew Paul Vissicchio
Molly Schroder Ward
Michael Rudolf Wehrli
Jason Murphy Welch
Alison Fraine Wenman
Elisabeth Spohn Wenman
Caroline Marie Wilson
Caleb Bryce Worley
Samuel Pearson Wright
Domenico Joseph Zaccone
Zachary Matthew Zeyher
Chloe Elizabeth Zimmermann
Seniors
Skyler Campbell Addison
Phoebe Natasha Anderson
Garavi Bhargesh Angreji
Elizabeth Weldon Armstrong
Hannah Elizabeth Armstrong
Michaela Claire Avallone
Katelyn C. Aznaran
Nicole Marilyn Babkowski
Kathleen M. Baird
Olivia Bernardini
Taylor M. Bies
William Patrick Black
Isabel Catherine Bouvier
Sydney Sheid Brant
Aaron Michael Breene
Sean Edward Breslin
Erin E. Bronner
Cristiana Joy Burger
Claire An Burke
Cristina Marie Caratozzolo
Colin Charles Carroll
Delaney Claire Chase
Catherine Rita Cinguina
Evan Harrison Clark
Caleb N. Clifford
Ryan Charles Collins
Sarah Elizabeth Cooper
Jackson Moore Cote
Allison Louise Courtney
Julia Elizabeth Cresci
Julian Lislevand Criscuolo
Nicholas Thomas Davatzes
Walker James Dean
Amy Camille DeCola
Matthew A. D’Elisa
Grace E. Dexter
Megan Anna DiMattio
Julia Christine Dodman
Salvatore M. Dominick
Isabelle Outlaw Ellenthal
Kira Rose Essig
Owen Wilson Evershed
Rhys Thomas Evershed
David Steven Farago
Brady S. Faria
Elizabeth Browne Farrell
Alec Joseph Favarolo
Jessica Anne Favarolo
Michael Rudolph Ferrigno
Caroline Beth Ferro
Ian Thomas Filaski
Jane Durston Follett
Julia Rose Foodman
Erynn Cathleen Fray
Alexandra Mia Fung
Dylan Andrew Galimi
Jonathan Robert Gibney
Robert Stephen Giller
John Bruno Gioffre
Paige Michelle Gladstein
Philippa Holly Gosden
Justine Batia Greenberg
Serina A. Griffin
Brooke Bouton Haas
Madelyn Hand
Jacob Tyler Hearl
Morgan E. Hickey
Sarah F Hinck
Catherine Claire Hinshaw
Andrew John Hoffmann
Alexandra Michelle Hollander
Anna Mikhail Holt
Christopher Ryan Hyzy
Harley Andre Jeanty
Will Johanson
Davis F. Johnson
Nicholas David Johnson
William Trevor Johnson
Hannah Marguerite Jung
Collin David Kahal
Katherine P. Kandiew
Grace Kauffman
Alexandra Noelle Keenan
Audrey Lauren Keliehor
Elizabeth Powers Kennard
Kerry Nicole Keough
Griffin Nicolas Klinga
Peter Holland Koch
Danielle Elizabeth Kriemelmeyer
Kendall Adams LaMantia
Carsten J. Langholm
Rachel Fay Lawlor
Michael Raymond Lindberg
Simon Robert Lindberg
Cole Ross Lipsky
Jacqueline Vee Locher
Jillian Patricia Lynch
Elizabeth Carolyn MacDonald
Olivia Macieik
Sarah Maria Magnano
Eve Holly Mandel
James Henry Mannix
Lawrence Sperry Mannix
Ava Elizabeth Martinelli
Natalia Matuk
Parker Jillian Mavis
John Joseph McFadden
Kieran Smith McGovern
Quinn Denise McMahon
Kaitlin Patricia McNamara
Kelly Meyer
Darvin Molina
Kevin J. Moya
Aqueelah Muhammad
Samuel Eells Muirhead
Alison Joy Munro
Sarah Eleanor Nachbar
Jake Thomas Nannariello
Andrew Paul Nisco
Allison Carey O’Donnell
Whitney Pagano
Christopher Paulino
Sean Richard Purvis
Marnie Jane Quigg
Randolph Ramirez
Liam Patrick-Carins Rance
Alexander Cooper Rappaport
Meredith Davis Rappaport
Matthew Frank Rauccio
Isaac Wheeler Reeves
Timothy Francis Rizzo
Matthew Rubsam
Daniel Colin Sackstein
Ian Wyatt Sanders
William Harrison Santacroce
Merideth M. Santomero
Anthony Caesar Sanzaro
Nicole Melissa Scamuffo
Grace Emery Schaller
Benjamin Steven Senneff
Bradford C. Sheridan
John E. Smallwood
Erica Lyn Smith
Julia D. Smith
Margaret Page Smith
Emma Ames Snyder
Justin Michael Sorbo
Sarah Nicolle Souza
Noah Steiz
Emma O’Brien Stow
Henry Strmecki
William Edward Suchy
Nicole Lynn Tait
Isabel Thelen
Quentin Georges Thouvenot
Amanda Frances Tomas
Christine Clarke Troller
Isabella Jolie Tudisco
Madison Grace Turner
Kevin Edward Ugarte
Alessandra Lihua Uriarte
Ashley Catherine Vitarelli
Julia Jenner Vitarelli
Bridget Kelly Ward
Elizabeth Mei Ward
Rachel Elizabeth Waters
Bennett Christopher Watson
Kinsey Allison Watson
Annabel W. Wert
Jessica Marie Gepes Wiener
John Fitzgerald Williams
Jack Edward Wood
Jennifer Anne Woods
Grace Elizabeth Ziskind
Sage Elizabeth Zunda