Wilton Bulletin

Wilton High School fourth quarter honor rolls

By Wilton Bulletin on August 3, 2017 in Lead News, Schools · 0 Comments

High Honors

Freshmen

Emma Grace Babashak

Estelle Foster Bam

Karolina Barabash

Khrystyna Ihorivna Barska

Alexandra Marie Bartels

Sarah Anne Burke Belcher

Lara Elizabeth Burke

Elizabeth Loring Cameron

Anthony Nikolay Cascello

Devyn Kathleen Casey

Lillian Gifford Casiraghi

Anusha Murali Chegu

Ashleigh Marin Coltman

Cassidy Teagan Costello

Maria Elizabeth Cox

Julia Czajowski

Thomas James Czick

Patricia Veronica Dineen

Callahan Morgan Drake

Tara Anne Evans

Danielle Nicole Favarolo

Cassandra Nicole Foley

Emma Cecilia Geitz

Katherine Molly Ginsburg

Olivia Madison Gladstein

Kyle David Gordon

Ryan Christopher Healey

Amanda McLean Heffernan

Caroline Coogan Hess

Jeffrey Jiaju Huang

Larry Jiajun Huang

Christine Marie Jansen

Navod A. Jayawardhane

Megan Elizabeth Kaeyer

Dineth Rochana Karunamuni

Alexander Koutsoukos

Peyton Grace Lauricella

Noah Greyson Levi

Suzanne Malburg

Paul William Martines

Connor Douglas McCabe

Niamh Robin McCarthy

Hector Melesio Rodriguez

Manvitha Mullapudi

Zachary Constantine Muraskin

Tara Geralynn O’Donnell

Andrew Harris Patnaik

Madeline Alexandra Perez Pennino

Paula Pelaez

Sophie Jane Peterson

Sean Fairfax Purdy

Rishabh Raniwala

Avi Sardana

Sara Azure Schneidman

Anna May Sherman

Zachary George Sherman

John Pascal Shiller

Trevor John Silvia

Andrew Michael Smith

Nathaniel James Snyder

Cole Patrick Stefan

Vignesh Subramanian

Daniel Reilly Sullivan

Teagan Grace Sullivan

Sasha Lyn Sypher

Maxine Joanna Tan

Olivia Grace Vitarelli

Matthew Emerson Vogel

Nadia Vravolya

Nishant Jagan Wangneo

Zara Caterina Wiest

Solomon Lloyd Wozniak Bendremer

Jake Trent Zeyher

Sophomores

Andrew Daniel Abi-Karam

Victoria Louise Andrew

Emily Nicole Assef

Stephen J. Batter

Grace Antonina Bracken

Grace Marie Bronner

Madeline Grace Burke

Sean Edward Carlson

John Thomas Caty

Eleanor Paige Christman

John Robert Cromwell

Zachary Bruce Dedrick

Devon Jane Dooley

Emma Elizabeth Driver

Alexandra Santina Edwards

Alexander Eustace

Gerri Elizabeth Fox

Nicholas Paolo Furst

Benjamin David Grass

Jayna Lynn Gumins

Nancy Corcoran Healy

Abigail Grace Hinck

Samantha Elise Huffman

Meryl Criswell Kaduboski

Ava Karen Kaplan

Khushi Kapoor

Andrew Robert Kelso

Lily Grace Kepner

Isabella Cano King

Marguerite Frances Koch

Nicholas Alexander Koenigsberger

Arden Phoenix Lee

Alex Ming Li

Chloe Emma Mandel

Leah Eunkyung Moore

Julia Elizabeth Morneau

Lily Melissa Motyka

Juliana Faith Musilli

Alexandra VandenBurg Myers

Jessica Melanie Olin

Daniel Navio Ottavi

Allisandra Mary Passaniti

Kyle Tyler Phillips

Emma Eve Rothkopf

Elizabeth Anna Scaperotta

Madison Hanh Schattenfield

Isabella Rose Segall

Kace Durland Stewart

Emerson Maximillian Thors

Caroline Marie Troy

Andrew Joseph Tsantilas

Hope Lea Ullman

Alix Lily Wadehra

Natalie Hartford Wallon

Rachel Kantor West

Taylor Elizabeth White

Anthony David Wilcox

Brandt George Williams

Rachel Grace Wilson

Tyler Andrew Zengo

Sylvia Yiting Zhao

Juniors

Sophie Laurent Ackerman

Harvey D. Alexander

Maria Alonso Alvarez

Tor Anders Aronson

Julia Lee Ballentine

Andrew J. Beecher

Anne Elyse Beneventano

Cameron Hollis Berg

Jake Lukasik Beshlian

Rebecca Chance Blair

Tyler Jacob Bluestein

Rachel Anne Boal

Jenna Mackenzie Brameier

Taylor Ann Burke

Nicole Adara Case

Francesca Ann Cawley

Christopher Louis Chabrier

Christopher Joseph Colbert

Kevin William Connolly

Margaret Tara Cummins

Victoria Jane Curley

Alexandra Elise Curtin

Adriana Adele Curtis

Andre Phillip Batista Dacosta

John Joseph Erardi

Julia Marie Erardi

Emily Ann Ferencz

John Edward Fung

Grace Lauren Giglia

Lindsay Summer Gildersleeve

Colleen Anne Graham

Eva Marie Greco

Christian Richard Haase

Ashleigh Press Hawthorne

Claire Adelaide Healey

Steven Harold Hepensteil

Jessica Highland

Alexa Renee Hirn

Jonah William Hirsch

Lydia Claire Ward Hoffman

Natalie Amanda Ivanov

Katherine Beatrice Jankowski

Sophia Calla Kammerman

Sophia Analee Kaplan

Cara Patricia Kilmartin

Grace Isabelle Kirchof

Alexander Craig Kobsa

Elizabeth Lynch

Megan Isabelle Lynch

Kyle Adam Maatallah

Samantha Jules Liwanag Macalino

Finn Michael Maloney

Luke Daniel Maloney

Lydia Marie Manuel

Matthew Sauter Martin

Emilie Anne McCann

Morgan Ayn McCormick

Michael Patrick McElroy

Owen Scott McKessy

Caleigh Grace McMorris

Sophia Isabelle Mercado

Joseph R. Murtha

Kazuma Nobumoto

Andrew Phillip Noonan

Eve Beatrice Ogdon

Matthew Albert Olson

Anna Maria Lampe Onnerud

Covadonga Perez Pelaez

Amanda Jane Perry

Katherine Athena Psaltos

Vivian Rose Quinlan

Ethan Julian Reichgut

Sophie Skyler Lattig Roberts

Lauren Grace Robertson

Emma Gloria Rosen

Mia Anne Ruefenacht

Maria Lynne Saldutti

Ishani Dharmesh Shah

Tyler William Smith

Kennedy Anne Snyder

Christopher Paul Sweeney

SibhiNandan Thirumal Kumaran

Emily Lillian Torkelsen

Patrick Murray Verrilli

Claire Helen Vocke

Duncan Thomas Vogel

Emily Bennett Walden

Michael David Wallace

Kelly Anne Wang

Albert Neil Wei

Emma Riley Westerholm

Jason Yunhan Xie

Alec Michael Ziluca

John Thomas Zizzadoro

Seniors

Lucas Knight Adams

Brooke Andrea Amodei

Olivia Jane Autore

Jessica Gloria Bartels

Erika Kristine Bonnist

Emma Nicole Braten

Ryan Thomas Carlson

Susan Clasby

Andrew Worden Connolly

Adrienne Hong Coslick

Delia Creveling

Sean Michael Cunningham

Ilissa Anne Davison

Rosalba DiIorio

Meaghan Downey

Aldyn Paige Flavin

Daniel Lawrence Gassel

Gwendolyn Claire Hall

Lauren Marie Hanny

Elizabeth Ryan Healy

Elizabeth Burleigh Heffernan

William Heffernan

Emma Joan Helman

Charles Arthur Hess

Sheila Higgins

Lynn Bainbridge Huffard

Isabella Pistello Jones

Vedika Mangesh Karandikar

Emma Corin Kauffeld

Emma Claire Keating

Elizabeth Claire Kenneally

Victoria Gabriela Koenigsberger

Matthew Robert Kronenberg

Katherine O’Reilly Leffel

Rachel Emma Low

Haley Catherine MacDonald

Matthew F. May

Abaigeal Carol McMahon

Brianna D. Meehan

Nina Kathleen Mellin

Zachary Melo

Hayley Christine Meyer

Emily Marie Mitrione

Ian Xavier Monro

Logan Demay Morris

Nickia Alexandra Muraskin

Kyle Rubin Nash

Olivia Ellison Nickel

Sara Rose Pollak

Joseph Anthony Pozzi

Ryan David Purdy

Alison Burnell Purvis

Christopher Michael Russo

Jake Alexander Savvaides

Alida Docters Schefers

Perry Jackson Seelert

Lyza Marie Blanco Serra

Ravi Chandra Siripuram

Sasha Tarling

Kathleen Elizabeth Tese

Meletios A. Tsantilas

Jackson Christian Walker

Eleanor Somerset Waugh

Peyton Yevgeniya White

Essence Williams

Rebecca Wistreich

Stephanie Tan Xie

Carolyn Elizabeth Yee

Brandon Weihua Zheng

Emily Marie Zimmerman

Honors

Freshmen

Elana Margo Alber

Anthony William Andre

Mathew Antonios

Alexander Batrak

Nicole Rose Beecher

Sarah Sixue Bell

Jackson Thomas Boffey

Gavin Kirkpatrick Bond

Emily Jene Bostwick

Anna Katherine Breen

Sebastian Christopher Buis

Brynn Harnett Burke

Connor Joseph Burke

Patrick Joseph Burke

Alexander James Buse

Katherine Renee Buse

Michael James Cassara

Evan Michael Charney

Kiri Alana Clancy

Anna Kathleen Clark

Quenby J. Clifford

Kayla Michelle Cohen

Lauren Nicole Cooper

Lewis Jay Cropper

Austin Lawrence Crowell

Stella Bradshaw Crowther

Patrick Casey Cummins

James Maximus Curto

Josh Kojo Darkwah

Dalton Carter DiCamillo

Leo Mark DiGiorgio

John Joseph DiRocco

Sarah Kathleen Dodman

Brian Brendan Dolan

Matthew Kevin Dooley

Hailey Elizabeth Downey

Maxwell Alan Downing

Hunter McLean Driscoll

Chloe Ilsabe Elias

Natalie Outlaw Ellenthal

Tyler Derek Everitt

Veronica Jacquelyne Fahs

Emma Virginia Amy Famous

Jake David Farnworth

Sadie Olivia Farnworth

Maya Farrell

Jake Luis Fernandes

Matthew James Ferro

Kirsten Jeannette Finnecy

Kevin L. Fung

Camilo Mejia Galeano

Emma Julia Gardner

Anthony Gili

Brett Matthew Gilman

William Tiffin Gioffre

Francesca Plessmann Goncalves

Isabel Eugenia Gouveia

Lyla Elizabeth Hage

Olivia Nicole Hahn

Alexandra Nicole Harris

Brian Edward Hartz

Kayla Margaret Heber

Cooper Bennett Heinemann

Christina Eileen Henesy

Maden Jascha Riley Herve

Ellen Claire Holmquist

Jubair Dhrubo Huq

Alexandra Iordanova Iotzova

Nicholas Alexander Ivanov

Esha Iyengar

Rushil Dev Jha

Regan Edward Kahal

Alexsis Demetera Kaine

Madeline Ann Kalin

Emma V. Kantor

John Patrick Kauffman

Ryan Nicholas Kauffman

Matthew Mark Kelly

Isabel Natalie Klink

Johanna Liangfang Bradley Knox

Isabella R. Koziol

Brady Joseph Kuczo

Matthew Robert Kurtz

Matthew Sean Lamanna

Taylor Rose LaMantia

Lucia Amelia Lampard

Meghan Bradley Lane

Macy Grace LeBeau

Erik Gregg Lebek

Ethan Jason Leinberger

Jackson Sheridan Lent

Benjamin Alfred Leung

Benjamin ZL Lin

Nicholas Paul Chieh-Hui Lin

Justin Brett Lipper

Delaney Joy Liston

Nancy Anne Lynch

William Joseph Maggio

Amy G. Malburg

Liam Langan Mannix

Jack John Mariani

Samuel Benito Marsan

Peyton Sara Matik

Wictoria Matuk

Liam Brian McGovern

Grace Lyons McKessy

Claire Elizabeth Meany

Trisha Nitin Mhatre

Lily Feng Minozzi

Griffin Richard Morris

Rachel Elizabeth Nadel

Jordan Driss Najah

Claudia Horah Nanez

Jack Horah Nanez

Juliet Rose Nannariello

Ria Narula

Gabriella Claire Nisco

Teresa Susan Nobles

Hannah Corynn Noonan

James Gerald O’Brien

Katie Ann Oliveri

Lauren Kennedy Owens

Drew William Phillips

Dominick Michael Polito

Zoe Frances Rappaport

Bianca Nicole Reuter

Kelsey Katherine Rhodes

Connor Jude Roche

Maria Emilia Romo

Noah William Sackowitz

Anthony William Saldutti

Andrew Blake Saumier

Jack Joseph Savarese

Alexander Miles Saxon

Jordan Ian Sayewitz

Alexander Lee Schestag

Anastasia Helene Schroeder

Lilly Esther Sciarretta

Maeve Ann Sexton

Maud Catherine Seymour

Nicholas John-Thomas Sheehan

Kate Elizabeth Shouvlin

Carter Elizabeth Siegel

Eleanor Mazurie Simmons

Rohit Pankaj Singhal

Juliette Zubin Sinor

Sean Edward Soltis

Dante Joseph Stella

Cole William Stephenson

Alexander Thaddeaus Stepnowsky

Brodan Henry Streety

Sophia Angelina Sudano

Caitlin Riley Sullivan

Anna Elizabeth Thornton

Evan Dimitrov Timnev

Kailey Mae Titus

Madison Castelli Tomas

Harrison Maxwell Tucker

Brandon Christopher Vitarelli

Tucker Kennedy Walden

Olivia Carys Waldron

John Patrick Walsh

Kathryn McCarthy Walsh

Parker David Ward

Tyler Jeffrey Wilkinson

Claire Nicole Wilson

Eleanor Louise Winrow

Marra Angelina Woodring

Anna Beatrice Yoon

John Arthur Young

Michael Peter Zizzadoro

Sophomores

Clayton Edward Adams

Connor Wilhelm Adams

Christian Dennis Anastos

Michael Thomas Angerame

Purab B. Angreji

Emmanuel Bazile

Hannah Christine Belanger

Nicholas E. Benalcazar

Phoebe Zosia Beshlian

Ryan Douglas Biberon

Joseph Jack Bohacs

Olivia Jewel Borden

Hannah Jewel Bracken

Colleen Elizabeth Brady

Kyle Christopher Brody

Jessica Elizabeth Brown

Andrew Joseph Bucciero

Anthony Christopher Calderone

John Anthony Cassone

Kimberly Taylor Castano

Anthony Michael Catino

Brianna Faith Catino

Hallie Joelle Chabrier

Robin Noelle Clasby

Caroline Elizabeth Coffey

Mary Frances Collias

Chase Powers Connolly

Cortney Louise Connolly

Henri Paul Connors

Thomas James Costello

Arisa Charlize Cowe

Elizabeth Anne Cramer

Emma Isabella Crameri

Flynn Stead Crowther

Tyler James Daher

Madeline Sara Davison

Katherine Claire DeAngelis

Olivia Faith Dexter

Michael Joseph DiCostanzo

Morgan Elizabeth Dill

Dean Carl DiNanno

Dilshad Bomi Dinshaw

Connor Bowman Drake

Audrey Brooke Elsberry

Conrad Richard Emerson

Max Julius English

Lilly Anna Essig

Kyra Elizabeth Fanelli

Kristen Nicole Farmer

Cameron Palmer Farrar

Juliana Suzanne Fastiggi

Agata Marie Favilla

Margaret Catherine Fiesel

Devin William Filaski

Gianna Eleanor Filipponi

Dylan Patrick Flanagan

Sean Mikhail Flanagan

Molly Frances Foster

Nyah Grace Marie Foster

Ryan Martin Frankel

Delia Rae Freliech

Yanny Garcia

Ryan Joseph Gehrlein

Meghan Ailey Golden

Matthew Joseph Graham

Lindsay Foster Groves

Jayne Marie Guglielmo

Lindsey Eileen Hand

Adam Edward Harley

Evan McLeod Harley

Sabrina Veronika Hartz

Liela Olive Hastings

Theodore Armas Hattenbach

Pauline Jeanne Hendricks

Drew Reddington Herlyn

Gloria-Grace Lorenz Hill

Julianna Theresa Hume

Benjamin Louis Iannuzzi

Eleanor Margaret Imrie

Anna Ines Iorfino

Peter Dominick Iorfino

Alyssa Leanne Jarrett

Aviana Marie Jarrett

Liam McCoin Jenkins

Ye Jin Jeon

Katherine Chase Johnson

Matthew Taylor Johnson

Brandon Robert Jonsson

Bianca Stephanie Juca-Quito

Cole Hunter Judelson

Jonathan Martin Kabler

Amol Mangesh Karandikar

Robert Alexander Killian

Matthew Cano King

Alexis Kayla Kiss

Jayne Daisy Konatsotis

Shanna Giangrande Kosar

Nicholas Patrick Kronenberg

Christopher Andrew Lancaster

Griffin Dee Lesica

Amber Xin Li

Ryan Timothy Looney

Taylor Livingston Loud

Quinn Leigh Lupton

Cate M. McCabe

Madelyn Rose McCaghey

Liam Patrick McCarthy

Mackenzie Reagan McCormick

Hannah Rose Mikita

Salil Mishra

Valentina Montalbano-Beqiri

Julia Nicole Morano

Cristina Maria Moya

George Aidan Murphy

Henry Stowell Murphy

Sonali Riya Nagpal

Yashika Nana

Matthew David Newfield

Kiana Jacqueline Nobumoto

Reed Davis O’Brien

Emily Jane Paradis

Dylan William Pojano

Christopher Michael Porricelli

Tyler Christopher Previte

Grace Elizabeth Rava

Kaitlin Eva Reif

Zareen Syeda Reza

Jonathan Harwood Ricketts

Charlotte Fiona Rigby

Grace Elizabeth Rizzo

Jacob Robb

Grant Rohrmann

William Augustus Ronk

Noelle Claire Roseman

Zachary Michael Rossi

Julia Sophia Rothstein

Shannon Grace Rowe

Avery Elizabeth Rowland

Julianna Lisa Russo

Cyrus Sam Sadegi

Ryan John Schriber

Maxwell Samuel Schwartz

Joseph Louis Seaman

Kate Burns Seelert

Shikha Dharmesh Shah

Isabel Grace Shain

Eliza Ripp Snyder

Cooper Julia Spezzano

Annika Devi Srivastava

Erika Christine Stang

Jake Samuel Stein

Katherine Campbell Stevenson

Gordon Charles Steward

Sophia Rose Strazza

Carly Parks Sullivan

Liam Thomas Sullivan

Samantha Rose Tait

August Euclides Theoharides

Christopher Patrick Tienken

Anna Lauren Travers

Brian Tsui

Maggie McCarthy Walsh

Emma Louise Walter

Tyler Fredrick Warren

Christian Michael Weber

Emily Catherine Welch

Jasmine P. Whittaker

Karli Jacklyn Williams

Andrea Marie Wimmers

Margaret Cecilia Wingertzahn

Ryan Stein Wood

Connor Colton Wright

Angela X. Xie

Micaela Garling Yee

Elizabeth Celia Yoon

Juniors

Julian Thomas Alber

John Michael Amato

Annette Rose Andronaco

Matthew Kervick Arrix

Katherine Alice Barbour

Dylan Edward Bayer

Andrea Cristina Benalcazar

Joshua Ethan Bender

Alyssa Rose Bivona

Julia Anne Bonnist

Elizabeth Ann Breslin

John McKinlay Brown

Trevor Lee Brown

Malgorzata Busz

Jason Chenguang Cai

Aidan Patrick Callahan

Isabel Lamoureux Casiraghi

Rachel Jean Castaldi

Lauren Ann Chiappetta

Madeline Elizabeth Christl

Eric Kohler Chubinsky

Anna Elizabeth Cocoros

Anastasia Olivia Colburn

Olivia Brette Collender

Shelby Elizabeth Connor

Lelah Ann Conway

Elizabeth Grace Costello

Mackenzie Melissa Cote

Meghan Anne Cunningham

Michael Andrew Cunningham

Scott Patrick Cunningham

Joel Darkwah

Felipe Daniel Deidan

Peter Delfeus

Caroline Elizabeth Denneen

Adrian Cole DeSimone

Jackson Connelly Dill

Jack Thomas DiNanno

Richard Kingsley Dineen

Nicole Diane DiRocco

Matthew James Dormer

Sydney Nicole Elia

Ryan Keever Ettie

Allison Nadine Farago

Maya Antoinette Fazio

Delaney Grace Fellows

Daniel John Fitzgerald

Jake Hunter Florio

Taylor Rae Floyd

Timothy Carl Foley

Riccardo Galati

Liam Zakar Gany

Lauren Madeline Gardner

Emory Stevenson Goodwin

Matthew Lloyd Gressle

Johanna Kathleen Griep

Claire Elizabeth Gulbin

Kaylynn Gunzy

Tate Lyn Harmon

Evan Donald Helman

Jessica Elizabeth Hendry

Robert Alexander Hermann

Caroline Grace Hoffman

Chloe Melanie Hornby

Michael James Hueglin

Natalia Jankowski

William Edward Kalin

Grace Comerford Keating

Brooke Bennett Kelly

Justin Peter Kelly

Emily Danielle Kesselman

Nicholas Philip Koleszar

Lindsey Lee Kuczo

Nicholas James Kupersmith

Olin Clifton Lancaster

Zoe Rich Lash

Carlisle Ann Lattimer

Nicole Katherine LaVorgna

Madeline Agnes LeBeau

Charles Samuel Li

Emma Adams Likly

William C. Litton

Kelsey Jane Locher

Benjamin James Lucas

Lily Elizabeth Macdonald

John Arthur Maggio

Sean A. Maljanian

Caitrin Marie Masone

Emmerson Claire McClintock

Ryan W. McDermott

Finnegan Cole McGovern

Brenna Catherine McPhee

Marjorie Ellen McWilliams

Megan Marie Meyer

Caitlyn Williams Moody

Devin Elizabeth Moore

Alyssa Erin Murphy

Alexa Simone Nichols

Michal Chava Ninyo

Shubham Ohri

Alia M. O’Neill

Madeleine DuPree Pagliaro

Madison Daly Paradis

Matthew Thomas Pasiuk

Benjamin Michael Pellicano

John Colcord Perry

Ryan Thomas Peterson

Sophie Louise Phelan

Kelly Elizabeth Prinner

Alexander James Pykosz

Brendan Martin Quinlan

Nolan Grant Quinn

Abigail Lauren Reber

Katherine Ann Reid

Nicholas Anthony Rende

Sommer Lynn Rogg

Alem Sabovic

Kyle Jonathan Saxon

Joseph Julian Scarfi

Benjamin James Schmitt

Riley James Sexton

Rithwik Subramaniam Shivram

Brendan John Skewis

Amanda Wilkinson Smith

Ryan Christopher Soltis

Victoria Nancy Soule

Bradley Michael Spiewak

Robert F. Stanzione

Rachel Marie Strazza

Adriana Victoria Sudano

Erin Kelsey Sweeney

James William Sweeney

Caroline Sweeny

Nicholas Alexander Sylvia

Jelena Saric Sypher

Jessica Patrice Tambascio

Addie Elizabeth Tanzman

Benjamin Scott Teolis

Mary Amelia Thomas

Spencer Anderson Thors

Gabriella Marie Tomas

Richard Matthew Tomasetti

James Killian Trentos

Matthew Robert Tucker

Emily Catherine Tully

Madeleine Larraine Tupper

Emily Anne Underwood

Emma Catherine Vail

Matthew D. Villa

Matthew Paul Vissicchio

Molly Schroder Ward

Michael Rudolf Wehrli

Jason Murphy Welch

Alison Fraine Wenman

Elisabeth Spohn Wenman

Caroline Marie Wilson

Caleb Bryce Worley

Samuel Pearson Wright

Domenico Joseph Zaccone

Zachary Matthew Zeyher

Chloe Elizabeth Zimmermann

Seniors

Skyler Campbell Addison

Phoebe Natasha Anderson

Garavi Bhargesh Angreji

Elizabeth Weldon Armstrong

Hannah Elizabeth Armstrong

Michaela Claire Avallone

Katelyn C. Aznaran

Nicole Marilyn Babkowski

Kathleen M. Baird

Olivia Bernardini

Taylor M. Bies

William Patrick Black

Isabel Catherine Bouvier

Sydney Sheid Brant

Aaron Michael Breene

Sean Edward Breslin

Erin E. Bronner

Cristiana Joy Burger

Claire An Burke

Cristina Marie Caratozzolo

Colin Charles Carroll

Delaney Claire Chase

Catherine Rita Cinguina

Evan Harrison Clark

Caleb N. Clifford

Ryan Charles Collins

Sarah Elizabeth Cooper

Jackson Moore Cote

Allison Louise Courtney

Julia Elizabeth Cresci

Julian Lislevand Criscuolo

Nicholas Thomas Davatzes

Walker James Dean

Amy Camille DeCola

Matthew A. D’Elisa

Grace E. Dexter

Megan Anna DiMattio

Julia Christine Dodman

Salvatore M. Dominick

Isabelle Outlaw Ellenthal

Kira Rose Essig

Owen Wilson Evershed

Rhys Thomas Evershed

David Steven Farago

Brady S. Faria

Elizabeth Browne Farrell

Alec Joseph Favarolo

Jessica Anne Favarolo

Michael Rudolph Ferrigno

Caroline Beth Ferro

Ian Thomas Filaski

Jane Durston Follett

Julia Rose Foodman

Erynn Cathleen Fray

Alexandra Mia Fung

Dylan Andrew Galimi

Jonathan Robert Gibney

Robert Stephen Giller

John Bruno Gioffre

Paige Michelle Gladstein

Philippa Holly Gosden

Justine Batia Greenberg

Serina A. Griffin

Brooke Bouton Haas

Madelyn Hand

Jacob Tyler Hearl

Morgan E. Hickey

Sarah F Hinck

Catherine Claire Hinshaw

Andrew John Hoffmann

Alexandra Michelle Hollander

Anna Mikhail Holt

Christopher Ryan Hyzy

Harley Andre Jeanty

Will Johanson

Davis F. Johnson

Nicholas David Johnson

William Trevor Johnson

Hannah Marguerite Jung

Collin David Kahal

Katherine P. Kandiew

Grace Kauffman

Alexandra Noelle Keenan

Audrey Lauren Keliehor

Elizabeth Powers Kennard

Kerry Nicole Keough

Griffin Nicolas Klinga

Peter Holland Koch

Danielle Elizabeth Kriemelmeyer

Kendall Adams LaMantia

Carsten J. Langholm

Rachel Fay Lawlor

Michael Raymond Lindberg

Simon Robert Lindberg

Cole Ross Lipsky

Jacqueline Vee Locher

Jillian Patricia Lynch

Elizabeth Carolyn MacDonald

Olivia Macieik

Sarah Maria Magnano

Eve Holly Mandel

James Henry Mannix

Lawrence Sperry Mannix

Ava Elizabeth Martinelli

Natalia Matuk

Parker Jillian Mavis

John Joseph McFadden

Kieran Smith McGovern

Quinn Denise McMahon

Kaitlin Patricia McNamara

Kelly Meyer

Darvin Molina

Kevin J. Moya

Aqueelah Muhammad

Samuel Eells Muirhead

Alison Joy Munro

Sarah Eleanor Nachbar

Jake Thomas Nannariello

Andrew Paul Nisco

Allison Carey O’Donnell

Whitney Pagano

Christopher Paulino

Sean Richard Purvis

Marnie Jane Quigg

Randolph Ramirez

Liam Patrick-Carins Rance

Alexander Cooper Rappaport

Meredith Davis Rappaport

Matthew Frank Rauccio

Isaac Wheeler Reeves

Timothy Francis Rizzo

Matthew Rubsam

Daniel Colin Sackstein

Ian Wyatt Sanders

William Harrison Santacroce

Merideth M. Santomero

Anthony Caesar Sanzaro

Nicole Melissa Scamuffo

Grace Emery Schaller

Benjamin Steven Senneff

Bradford C. Sheridan

John E. Smallwood

Erica Lyn Smith

Julia D. Smith

Margaret Page Smith

Emma Ames Snyder

Justin Michael Sorbo

Sarah Nicolle Souza

Noah Steiz

Emma O’Brien Stow

Henry Strmecki

William Edward Suchy

Nicole Lynn Tait

Isabel Thelen

Quentin Georges Thouvenot

Amanda Frances Tomas

Christine Clarke Troller

Isabella Jolie Tudisco

Madison Grace Turner

Kevin Edward Ugarte

Alessandra Lihua Uriarte

Ashley Catherine Vitarelli

Julia Jenner Vitarelli

Bridget Kelly Ward

Elizabeth Mei Ward

Rachel Elizabeth Waters

Bennett Christopher Watson

Kinsey Allison Watson

Annabel W. Wert

Jessica Marie Gepes Wiener

John Fitzgerald Williams

Jack Edward Wood

Jennifer Anne Woods

Grace Elizabeth Ziskind

Sage Elizabeth Zunda

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