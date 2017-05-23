Wilton High School third quarter honor rolls

High Honors
Seniors
Brooke Andrea Amodei, Hannah Elizabeth Armstrong, Jessica Gloria Bartels, Erika Kristine Bonnist, Ryan Thomas Carlson, Adrienne Hong Coslick, Allison Louise Courtney, Sean Michael Cunningham, Rosalba DiIorio, Meaghan Downey, Daniel Lawrence Gassel, John Bruno Gioffre, Philippa Holly Gosden, Elizabeth Ryan Healy, Elizabeth Burleigh Heffernan, William Heffernan, Emma Joan Helman, Morgan E. Hickey, Sheila Higgins, Katherine P. Kandiew, Vedika Mangesh Karandikar, Danielle Elizabeth Kriemelmeyer, Haley Catherine MacDonald, Natalia Matuk, Nina Kathleen Mellin, Hayley Christine Meyer, Emily Marie Mitrione, Ian Xavier Monro, Olivia Ellison Nickel, Sara Rose Pollak, Alison Burnell Purvis, Ian Wyatt Sanders, Alida Docters Schefers, Ravi Chandra Siripuram, John E. Smallwood, Justin Michael Sorbo, Jackson Christian Walker, Elizabeth Mei Ward, Rebecca Wistreich, Stephanie Tan Xie, Emily Marie Zimmerman, Sage Elizabeth Zunda
Juniors
Sophie Laurent Ackerman, Harvey D Alexander, Tor Anders Aronson, Julia Lee Ballentine, Andrew J. Beecher, Anne Elyse Beneventano, Cameron Hollis Berg, Alyssa Rose Bivona, Rebecca Chance Blair, Tyler Jacob Bluestein, Julia Anne Bonnist, Elizabeth Ann Breslin, Nicole Adara Case, Francesca Ann Cawley, Anna Elizabeth Cocoros, Kevin William Connolly, Margaret Tara Cummins, Victoria Jane Curley, Alexandra Elise Curtin, Adriana Adele Curtis, Peter Delfeus, Adrian Cole DeSimone, Sydney Nicole Elia, John Joseph Erardi, Grace Lauren Giglia, Lindsay Summer Gildersleeve, Emory Stevenson Goodwin, Eva Marie Greco, Tate Lyn Harmon, Ashleigh Press Hawthorne, Claire Adelaide Healey, Jonah William Hirsch, Natalie Amanda Ivanov, Natalia Jankowski, Sophia Analee Kaplan, Cara Patricia Kilmartin, Grace Isabelle Kirchof, Alexander Craig Kobsa, Benjamin James Lucas, Elizabeth Lynch, Kyle Adam Maatallah, Lydia Marie Manuel, Morgan Ayn McCormick, Michael Patrick McElroy, Caleigh Grace McMorris, Sophia Isabelle Mercado, Joseph R. Murtha, Kazuma Nobumoto, Eve Beatrice Ogdon, Anna Maria Lampe Onnerud, Amanda Jane Perry, Vivian Rose Quinlan, Ethan Julian Reichgut, Lauren Grace Robertson, Sommer Lynn Rogg, Emma Gloria Rosen, Mia Anne Ruefenacht, Ishani Dharmesh Shah, Kennedy Anne Snyder, Benjamin Scott Teolis, Emily Lillian Torkelsen, Emily Catherine Tully, Claire Helen Vocke, Duncan Thomas Vogel, Emily Bennett Walden, Michael David Wallace, Kelly Anne Wang, Michael Rudolf Wehrli, Albert Neil Wei, Emma Riley Westerholm, John Thomas Zizzadoro
Sophomores
Andrew Daniel Abi-Karam, Christian Dennis Anastos, Victoria Louise Andrew, Emily Nicole Assef, Stephen J. Batter, Olivia Jewel Borden, Grace Antonina Bracken, Kyle Christopher Brody, Grace Marie Bronner, Jessica Elizabeth Brown, Madeline Grace Burke, Sean Edward Carlson, John Anthony Cassone, John Thomas Caty, Hallie Joelle Chabrier, Eleanor Paige Christman, Caroline Elizabeth Coffey, Arisa Charlize Cowe, John Robert Cromwell, Zachary Bruce Dedrick, Dilshad Bomi Dinshaw, Devon Jane Dooley, Alexander Eustace, Gerri Elizabeth Fox, Ryan Joseph Gehrlein, Benjamin David Grass, Lindsay Foster Groves, Jayna Lynn Gumins, Adam Edward Harley, Evan McLeod Harley, Nancy Corcoran Healy, Abigail Grace Hinck, Samantha Elise Huffman, Anna Ines Iorfino, Alyssa Leanne Jarrett, Meryl Criswell Kaduboski, Khushi Kapoor, Andrew Robert Kelso, Lily Grace Kepner, Isabella Cano King, Nicholas Alexander Koenigsberger, Nicholas Patrick Kronenberg, Christopher Andrew Lancaster, Arden Phoenix Lee, Alex Ming Li, Taylor Livingston Loud, Chloe Emma Mandel, Liam Patrick McCarthy, Salil Mishra, Lily Melissa Motyka, Juliana Faith Musilli, Alexandra VandenBurg Myers, Jessica Melanie Olin, Daniel Navio Ottavi, Emily Jane Paradis, Allisandra Mary Passaniti, Jonathan Harwood Ricketts, Noelle Claire Roseman, Emma Eve Rothkopf, Julia Sophia Rothstein, Avery Elizabeth Rowland, Elizabeth Anna Scaperotta, Madison Hanh Schattenfield, Kate Burns Seelert, Isabella Rose Segall, Isabel Grace Shain, Katherine Campbell Stevenson, Kace Durland Stewart, Sophia Rose Strazza, Emerson Maximillian Thors, Andrew Joseph Tsantilas, Hope Lea Ullman, Alix Lily Wadehra, Natalie Hartford Wallon, Rachel Kantor West, Taylor Elizabeth White, Anthony David Wilcox, Brandt George Williams, Karli Jacklyn Williams, Rachel Grace Wilson, Micaela Garling Yee, Tyler Andrew Zengo
Freshmen
Emma Grace Babashak, Estelle Foster Bam, Alexandra Marie Bartels, Sarah Anne Belcher, Brynn Harnett Burke, Lara Elizabeth Burke, Anthony Nikolay Cascello, Devyn Kathleen Casey, Lillian Gifford Casiraghi, Anusha Murali Chegu, Anna Kathleen Clark, Quenby J. Clifford, Ashleigh Marin Coltman, Cassidy Teagan Costello, Maria Elizabeth Cox, Stella Bradshaw Crowther, Thomas James Czick, Josh Kojo Darkwah, Patricia Veronica Dineen, Callahan Morgan Drake, Tara Anne Evans, William Tiffin Gioffre, Olivia Madison Gladstein, Kyle David Gordon, Ryan Christopher Healey, Amanda McLean Heffernan, Caroline Coogan Hess, Larry Jiajun Huang, Alexandra Iordanova Iotzova, Nicholas Alexander Ivanov, Christine Marie Jansen, Navod A. Jayawardhane, Megan Elizabeth Kaeyer, Regan Edward Kahal, Dineth Rochana Karunamuni, John Patrick Kauffman, Ryan Nicholas Kauffman, Alexander Koutsoukos, Peyton Grace Lauricella, Erik Gregg Lebek, Noah Greyson Levi, Suzanne Malburg, Connor Douglas McCabe, Niamh Robin McCarthy, Hector Melesio Rodriguez, Manvitha Mullapudi, Claudia Horah Nanez, James Gerald O’Brien, Tara Geralynn O’Donnell, Andrew Harris Patnaik, Madeline Alexandra Pennino, Paula Perez Pelaez, Sophie Jane Peterson, Sean Fairfax Purdy, Rishabh Raniwala, Anthony William Saldutti, Avi Sardana, Sara Azure Schneidman, Anna May Sherman, Zachary George Sherman, John Pascal Shiller, Trevor John Silvia, Juliette Zubin Sinor, Andrew Michael Smith, Nathaniel James Snyder, Cole Patrick Stefan, Dante Joseph Stella, Vignesh Subramanian, Sophia Angelina Sudano, Teagan Grace Sullivan, Sasha Lyn Sypher, Maxine Joanna Tan, Harrison Maxwell Tucker, Olivia Grace Vitarelli, Matthew Emerson Vogel, Nishant Jagan Wangneo, Parker David Ward, Zara Caterina Wiest, Solomon Lloyd Wozniak Bendremer, Anna Beatrice Yoon, Jake Trent Zeyher
Honors
Seniors
Lucas Knight Adams, Skyler Campbell Addison, Emily Anastasia Ambargis, Phoebe Natasha Anderson, Garavi Bhargesh Angreji, Elizabeth Weldon Armstrong, Olivia Jane Autore, Michaela Claire Avallone, Katelyn C. Aznaran, Nicole Marilyn Babkowski, Olivia Bernardini, Taylor M. Bies, William Patrick Black, Isabel Catherine Bouvier, Sydney Sheid Brant, Emma Nicole Braten, Grace Adele Breen, Aaron Michael Breene, Sean Edward Breslin, Erin E. Bronner, Claire An Burke, Caylin June Chase Cannavino, Delaney Claire Chase, Abraham Jefferson Chow-Silva, Catherine Rita Cinguina, Evan Harrison Clark, Susan Clasby, Caleb N. Clifford, Lindsay Noelle Clifford, Ryan Charles Collins, Andrew Worden Connolly, Sarah Elizabeth Cooper, Jackson Moore Cote, Julia Elizabeth Cresci, Delia Creveling, Matthew A. D’Elisa, Nicholas Thomas Davatzes, Ilissa Anne Davison, Walker James Dean, Amy Camille DeCola, Grace E. Dexter, Megan Anna DiMattio, Julia Christine Dodman, Isabelle Outlaw Ellenthal, Kira Rose Essig, Owen Wilson Evershed, Rhys Thomas Evershed, Elizabeth Browne Farrell, Alec Joseph Favarolo, Michael Rudolph Ferrigno, Ian Thomas Filaski, Aldyn Paige Flavin, Julia Rose Foodman, Erynn Cathleen Fray, Dylan Andrew Galimi, Jonathan Robert Gibney, Paige Michelle Gladstein, Georgia Q. Grady, Brooke Bouton Haas, Gwendolyn Claire Hall, Madelyn Hand, Lauren Marie Hanny, Jacob Tyler Hearl, Charles Arthur Hess, Sarah F Hinck, Catherine Claire Hinshaw, Alexandra Michelle Hollander, Anna Mikhail Holt, Lynn Bainbridge Huffard, Junaid S. Huq, Christopher Ryan Hyzy, Shreyas Iyengar, Nicholas David Johnson, Isabella Pistello Jones, Hannah Marguerite Jung, Collin David Kahal, Emma Corin Kauffeld, Alexandra Noelle Keenan, Audrey Lauren Keliehor, Elizabeth Claire Kenneally, Erin Kennedy, Hadley Greyson Kennedy, Kerry Nicole Keough, Peter Holland Koch, Victoria Gabriela Koenigsberger, Matthew Robert Kronenberg, Kendall Adams LaMantia, Carsten J. Langholm, Rachel Fay Lawlor, Katherine O’Reilly Leffel, Michael Raymond Lindberg, Cole Ross Lipsky, David Coscina Littlefield, Jacqueline Vee Locher, Rachel Emma Low, Elizabeth Carolyn MacDonald, Amelia MacGregor, Sarah Maria Magnano, Eve Holly Mandel, James Henry Mannix, Ava Elizabeth Martinelli, Parker Jillian Mavis, Matthew F. May, Harrison Dean McCool, Lillia Mascia McDowell, John Joseph McFadden, Kieran Smith McGovern, Abaigeal Carol McMahon, Quinn Denise McMahon, Kaitlin Patricia McNamara, Brianna D. Meehan, Zachary Melo, Darvin Molina, Logan Demay Morris, Kevin J. Moya, Aqueelah Muhammad, Samuel Eells Muirhead, Alison Joy Munro, Nickia Alexandra Muraskin, Sarah Eleanor Nachbar, Meredith Gray Nash, Andrew Paul Nisco, Allison Carey O’Donnell, Rebecca Julia Poirier, Joseph Anthony Pozzi, Ryan David Purdy, Marnie Jane Quigg, Randolph Ramirez, Alexander Cooper Rappaport, Meredith Davis Rappaport, Matthew Frank Rauccio, Isaac Wheeler Reeves, Daniel Colin Sackstein, Anthony Caesar Sanzaro, Jake Alexander Savvaides, Nicole Melissa Scamuffo, Grace Emery Schaller, Perry Jackson Seelert, Benjamin Steven Senneff, Bradford C. Sheridan, Erica Lyn Smith, Julia D. Smith, Margaret Page Smith, Emma Ames Snyder, Sarah Nicolle Souza, Jason C Spaulding, Noah Steiz, Olivia Grace Stella, Henry Strmecki, William Edward Suchy, Nicole Lynn Tait, Sasha Tarling, Kathleen Elizabeth Tese, Isabel Thelen, Quentin Georges Thouvenot, Amanda Frances Tomas, Christine Clarke Troller, Meletios A. Tsantilas, Isabella Jolie Tudisco, Madison Grace Turner, Kevin Edward Ugarte, Ashley Catherine Vitarelli, Julia Jenner Vitarelli, Catherine Ann Vose, Bridget Kelly Ward, Rachel Elizabeth Waters, Bennett Christopher Watson, Kinsey Allison Watson, Eleanor Somerset Waugh, Jackson Hans Wehrli, Annabel W Wert, Sean Clarke Westerholm, Peyton Yevgeniya White, Jessica Marie Gepes Wiener, Essence Williams, Carolyn Elizabeth Yee, Brandon Weihua Zheng, Grace Elizabeth Ziskind
Juniors
Julian Thomas Alber, Maria Alonso Alvarez, John Michael Amato, Matthew Kervick Arrix, Katherine Alice Barbour, Dylan Edward Bayer, Andrea Cristina Benalcazar, Joshua Ethan Bender, Jake Lukasik Beshlian, Rachel Anne Boal, Jenna Mackenzie Brameier, John McKinlay Brown, Trevor Lee Brown, Taylor Ann Burke, Malgorzata Busz, Jason Chenguang Cai, Brian William Calabrese, Isabel Lamoureux Casiraghi, Rachel Jean Castaldi, Christopher Louis Chabrier, Madeline Elizabeth Christl, Eric Kohler Chubinsky, Christopher Joseph Colbert, Shelby Elizabeth Connor, Lelah Ann Conway, Elizabeth Grace Costello, Mackenzie Melissa Cote, Michael Andrew Cunningham, Scott Patrick Cunningham, Andre Phillip Batista Dacosta, Joel Darkwah, Liam Clemente DeFelice, Felipe Daniel Deidan, Caroline Elizabeth Denneen, Jackson Connelly Dill, Jack Thomas DiNanno, Richard Kingsley Dineen, Nicole Diane DiRocco, Matthew James Dormer, Connor Donald Dzurilla, Ryan Keever Ettie, Allison Nadine Farago, Maya Antoinette Fazio, Jamie R Feidner, Emily Ann Ferencz, Taylor Rae Floyd, Timothy Carl Foley, John Edward Fung, Ryan Christopher Gabriele, Riccardo Galati, Liam Zakar Gany, Lauren Madeline Gardner, Colleen Anne Graham, Matthew Lloyd Gressle, Johanna Kathleen Griep, Claire Elizabeth Gulbin, Kaylynn Gunzy, Christian Richard Haase, Evan Donald Helman, Jessica Elizabeth Hendry, Steven Harold Hepensteil, Robert Alexander Hermann, Jessica Highland, Alexa Renee Hirn, Caroline Grace Hoffman, Lydia Claire Ward Hoffman, Chloe Melanie Hornby, Michael James Hueglin, Katherine Beatrice Jankowski, William Edward Kalin, Sophia Calla Kammerman, Grace Comerford Keating, Brooke Bennett Kelly, Justin Peter Kelly, Monique M. Kern, Nicholas Philip Koleszar, Caitlin Marie Kuczo, Lindsey Lee Kuczo, Nicholas James Kupersmith, Olin Clifton Lancaster, Zoe Rich Lash, Carlisle Ann Lattimer, Nicole Katherine LaVorgna, Kevin Lenihan, Charles Samuel Li, Emma Adams Likly, William C Litton, Kelsey Jane Locher, Megan Isabelle Lynch, Samantha Jules Liwanag Macalino, John Arthur Maggio, Finn Michael Maloney, Luke Daniel Maloney, Matthew Sauter Martin, Emilie Anne McCann, Emmerson Claire McClintock, Ryan W McDermott, Finnegan Cole McGovern, Owen Scott McKessy, Marjorie Ellen McWilliams, Kendall Elaine Mellana, Megan Marie Meyer, Devin Elizabeth Moore, Matthew Christopher Morello, Alyssa Erin Murphy, Alexa Simone Nichols, Michal Chava Ninyo, Andrew Phillip Noonan, Alia M O’Neill, Shubham Ohri, Matthew Albert Olson, Madeleine DuPree Pagliaro, Madison Daly Paradis, Benjamin Michael Pellicano, Covadonga Perez Pelaez, John Colcord Perry, Ryan Thomas Peterson, Sophie Louise Phelan, Kelly Elizabeth Prinner, Katherine Athena Psaltos, Alexander James Pykosz, Brendan Martin Quinlan, Abigail Lauren Reber, Katherine Ann Reid, Nicholas Anthony Rende, Sophie Skyler Lattig Roberts, Alem Sabovic, Maria Lynne Saldutti, Stephen G. Sandor, Kyle Jonathan Saxon, Benjamin James Schmitt, Camryn Karen Sell, Riley James Sexton, Mary Statler Shay, Kyle Joseph Shifrin, Rithwik Subramaniam Shivram, Brendan John Skewis, Amanda Wilkinson Smith, Tyler William Smith, Victoria Nancy Soule, Bradley Michael Spiewak, Robert F Stanzione, Rachel Marie Strazza, Adriana Victoria Sudano, Christopher Paul Sweeney, Erin Kelsey Sweeney, Caroline Sweeny, Nicholas Alexander Sylvia, Jelena Saric Sypher, Jessica Patrice Tambascio, Addie Elizabeth Tanzman, SibhiNandan Thirumal Kumaran, Mary Amelia Thomas, Spencer Anderson Thors, Gabriella Marie Tomas, Matthew Robert Tucker, Emily S. Tuin, Madeleine Larraine Tupper, Emily Anne Underwood, Emma Catherine Vail, Patrick Murray Verrilli, Matthew D Villa, Matthew Paul Vissicchio, Molly Schroder Ward, Alison Fraine Wenman, Caroline Marie Wilson, Jeremy Plotkin Wong, Caleb Bryce Worley, Samuel Pearson Wright, Jason Yunhan Xie, Zachary Matthew Zeyher, Alec Michael Ziluca, Chloe Elizabeth Zimmermann
Sophomores
Clayton Edward Adams, Connor Wilhelm Adams, Michael Thomas Angerame, Purab B. Angreji, Cara Ellis Bates, Emmanuel Bazile, Hannah Christine Belanger, Nicholas E Benalcazar, Phoebe Zosia Beshlian, Ryan Douglas Biberon, Joseph Jack Bohacs, Hannah Jewel Bracken, Colleen Elizabeth Brady, Alexandra Sanxay Brichkowski, Andrew Joseph Bucciero, Anthony Christopher Calderone, Kimberly Taylor Castano, Anthony Michael Catino, Brianna Faith Catino, Robin Noelle Clasby, Maxim Alexander Colburn, Mary Frances Collias, Chase Powers Connolly, Cortney Louise Connolly, Henri Paul Connors, Thomas James Costello, Elizabeth Anne Cramer, Emma Isabella Crameri, Tyler James Daher, Katherine Claire DeAngelis, Alexandra Rose Dejana, Olivia Faith Dexter, Michael Joseph DiCostanzo, Morgan Elizabeth Dill, Dean Carl DiNanno, Aidan Thomas Doran, Connor Bowman Drake, Emma Elizabeth Driver, Alexandra Santina Edwards, Audrey Brooke Elsberry, Conrad Richard Emerson, Max Julius English, Lilly Anna Essig, Kyra Elizabeth Fanelli, Kristen Nicole Farmer, Cameron Palmer Farrar, Juliana Suzanne Fastiggi, Agata Marie Favilla, Christopher John Ferguson, Margaret Catherine Fiesel, Devin William Filaski, Gianna Eleanor Filipponi, Sean Mikhail Flanagan, Molly Frances Foster, Ryan Martin Frankel, Delia Rae Freliech, Nicholas Paolo Furst, Yanny Garcia, Meghan Ailey Golden, Matthew Joseph Graham, Jayne Marie Guglielmo, Lindsey Eileen Hand, Sabrina Veronika Hartz, Liela Olive Hastings, Theodore Armas Hattenbach, Drew Reddington Herlyn, Julianna Theresa Hume, Benjamin Louis Iannuzzi, Eleanor Margaret Imrie, Peter Dominick Iorfino, Aviana Marie Jarrett, Madeline June Jelilian, Liam McCoin Jenkins, Ye Jin Jeon, Katherine Chase Johnson, Matthew Taylor Johnson, Brandon Robert Jonsson, Bianca Stephanie Juca-Quito, Ava Karen Kaplan, Amol Mangesh Karandikar, Dylan Joseph Kennedy, Christopher Samuel Khanna, Robert Alexander Killian, James Bryant Kineon, Matthew Cano King, Alexis Kayla Kiss, Marguerite Frances Koch, Jayne Daisy Konatsotis, Shanna Giangrande Kosar, Davis Conroy Langhoff, Willem Dolf Buchanan LeComte, Griffin Dee Lesica, Amber Xin Li, Ryan Timothy Looney, Quinn Leigh Lupton, Cate M. McCabe, Madelyn Rose McCaghey, Colin James McClenachan, Mackenzie Reagan McCormick, Hannah Rose Mikita, Valentina Montalbano-Beqiri, Leah Eunkyung Moore, Julia Nicole Morano, Julia Elizabeth Morneau, Cristina Maria Moya, George Aidan Murphy, Sonali Riya Nagpal, Yashika Nana, Matthew David Newfield, Kiana Jacqueline Nobumoto, Reed Davis O’Brien, Kyle Tyler Phillips, Alexander Charles Pica, Dylan William Pojano, Christopher Michael Porricelli, Grace Elizabeth Rava, Andreen Marie Reid, Kaitlin Eva Reif, Zareen Syeda Reza, Grace Elizabeth Rizzo, Grant Rohrmann, William Augustus Ronk, Zachary Michael Rossi, Shannon Grace Rowe, Julianna Lisa Russo, Cyrus Sam Sadegi, Ryan John Schriber, Joseph Louis Seaman, Shikha Dharmesh Shah, Julia Elisabeth Skillin, Eliza Ripp Snyder, Cooper Julia Spezzano, Annika Devi Srivastava, Erika Christine Stang, Jake Samuel Stein, Gordon Charles Steward, Carly Parks Sullivan, Liam Thomas Sullivan, Alex Peter Sywak, August Euclides Theoharides, Anna Lauren Travers, Caroline Marie Troy, Brian Tsui, Bridgette Rosamond Wall, Maggie McCarthy Walsh, Emma Louise Walter, Tyler Fredrick Warren, Christian Michael Weber, Emily Catherine Welch, Jasmine P. Whittaker, Andrea Marie Wimmers, Ryan Stein Wood, Angela X. Xie, Elizabeth Celia Yoon, Sylvia Yiting Zhao
Freshmen
Elana Margo Alber, Anthony William Andre, Karolina Barabash, Khrystyna Ihorivna Barska, Alexander Batrak, Nicole Rose Beecher, Sarah Sixue Bell, Jackson Thomas Boffey, Gavin Kirkpatrick Bond, Emily Jene Bostwick, Anna Katherine Breen, Sebastian Christopher Buis, Connor Joseph Burke, Alexander James Buse, Katherine Renee Buse, Elizabeth Loring Cameron, Michael James Cassara, Evan Michael Charney, Kiri Alana Clancy, Kayla Michelle Cohen, Harry Joseph Coleman, Lauren Nicole Cooper, Lewis Jay Cropper, Austin Lawrence Crowell, Patrick Casey Cummins, James Maximus Curto, Julia Czajowski, Dalton Carter DiCamillo, Leo Mark DiGiorgio, John Joseph DiRocco, Sarah Kathleen Dodman, Brian Brendan Dolan, Matthew Kevin Dooley, Hailey Elizabeth Downey, Maxwell Alan Downing, Hunter McLean Driscoll, Chloe Ilsabe Elias, Tyler Derek Everitt, Veronica Jacquelyne Fahs, Emma Virginia Amy Famous, Jake David Farnworth, Sadie Olivia Farnworth, Maya Farrell, Danielle Nicole Favarolo, Jake Luis Fernandes, Kirsten Jeannette Finnecy, Kevin L. Fung, Camilo Mejia Galeano, Emma Julia Gardner, Emma Cecilia Geitz, Anthony Gili, Brett Matthew Gilman, Katherine Molly Ginsburg, Francesca Plessmann Goncalves, Lyla Elizabeth Hage, Olivia Nicole Hahn, Alexandra Nicole Harris, Christian Scott Harris, Brian Edward Hartz, Christina Eileen Henesy, Maden Jascha Riley Herve, Robert O’Gara Hickey, Ellen Claire Holmquist, Jeffrey Jiaju Huang, Jubair Dhrubo Huq, Kyle Michael Hyzy, Esha Iyengar, Rushil Dev Jha, Alexsis Demetera Kaine, Madeline Ann Kalin, Emma V. Kantor, Matthew Mark Kelly, Sadie Mabel Kinnersley, Katie Elizabeth Kircher, Isabel Natalie Klink, Johanna Liangfang Bradley Knox, Isabella R. Koziol, Matthew Robert Kurtz, Matthew Sean Lamanna, Taylor Rose LaMantia, Lucia Amelia Lampard, Meghan Bradley Lane, Macy Grace LeBeau, Ethan Jason Leinberger, Jackson Sheridan Lent, Jack Connor Miclat Lenz, Benjamin Alfred Leung, Nicholas Paul Chieh-Hui Lin, Justin Brett Lipper, Lina Isabella Lombardi, Linsey Cheryl Loraditch, Nancy Anne Lynch, Amy G. Malburg, Liam Langan Mannix, Jack John Mariani, Samuel Benito Marsan, Paul William Martines, Peyton Sara Matik, Wictoria Matuk, Liam Brian McGovern, Grace Lyons McKessy, Claire Elizabeth Meany, Trisha Nitin Mhatre, Griffin Richard Morris, Zachary Constantine Muraskin, Rachel Elizabeth Nadel, Jordan Driss Najah, Jack Horah Nanez, Juliet Rose Nannariello, Ria Narula, Caitlin Ann Nichols, Gabriella Claire Nisco, Teresa Susan Nobles, Hannah Corynn Noonan, Maxwell James Oliver, Katie Ann Oliveri, Lauren Kennedy Owens, Drew William Phillips, Dominick Michael Polito, Zoe Frances Rappaport, Bianca Nicole Reuter, Victoria Hatton Richards, Connor Jude Roche, Maria Emilia Romo, Noah William Sackowitz, Andrew Blake Saumier, Jack Joseph Savarese, Alexander Miles Saxon, Jordan Ian Sayewitz, Lauren Elizabeth Schenk, Alexander Lee Schestag, Anastasia Helene Schroeder, Lilly Esther Sciarretta, Maeve Ann Sexton, Maud Catherine Seymour, Nicholas John-Thomas Sheehan, Nicholas John-Thomas Sheehan, Kate Elizabeth Shouvlin, Carter Elizabeth Siegel, Eleanor Mazurie Simmons, Rohit Pankaj Singhal, Sean Edward Soltis, Cole William Stephenson, Alexander Thaddeaus Stepnowsky, Brodan Henry Streety, Caitlin Riley Sullivan, Daniel Reilly Sullivan, Lucas Andrew Thelen, Anna Elizabeth Thornton, Evan Dimitrov Timnev, Kailey Mae Titus, Madison Castelli Tomas, Christopher Tovar, Andrew Wyatt Travers, Steven Michael Tuin, Nicole Taylor Van Pelt, Ryan Scott Vanderwall, Brandon Christopher Vitarelli, Nadia Voravolya, Tucker Kennedy Walden, Olivia Carys Waldron, Kathryn McCarthy Walsh, Tyler Jeffrey Wilkinson, Claire Nicole Wilson, Eleanor Louise Winrow, Marra Angelina Woodring, James Richardson Wright, John Arthur Young, Michael Peter Zizzadoro